Dagens PS
MISSA INTE:

Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Dagensps.se
Privatekonomi

Inflationen sjunker äntligen i Sverige: "Priset på fisk..."

mat
Priset på mat faller. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Enligt Statistiska Centralbyrån faller priset på livsmedel för andra månaden i rad i Sverige. Fisk och grönsaker sticker ut, vilket borde komma som väldigt välkomna nyheter för de många svenska plånböcker.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Hur ska man tänka när man ska spendera pengarna?
Spela klippet

Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem?

13 okt. 2025
ANNONS

Svenska plånböcker får en respit i höst. Åtminstone om man ska tro Statistiska Centralbyråns senaste rapport som visade på fallande matpriser för andra månaden i rad, enligt ett pressmeddelande.

MISSA INTE: Experten: Nu avskaffas pensionsåldern – så påverkas din pension

Sverige får billigare fisk och grönt

Inflationen sjönk enligt pressmeddelandet i september, vilket bekräftar de preliminära siffror som myndigheten släppte förra veckan.

Inflationstakten sett till KPIF kom in på 3,1 procent och inflationen enligt KPI var 0,9 procent i september.

“Livsmedelspriserna sjönk för andra månaden i rad vilket bidrog till att inflationstakten gick ned”, säger Frida Stark, prisstatistiker på SCB, uppger Placera.

Särskilt var det priset på fisk och grönsaker som rasade.

­­­­För KPIF exklusive energi var den inflationstakten i september 2,7 procent vilket var lägre än augusti månads 2,9 procent.

Varugrupp Prisförändring sedan augusti 2025  Prisförändring sedan september 2024 
 Bröd och övriga spannmålsprodukter 0,50,1
 Oljor och fetter 0,910,3
 Mjölk, ost och ägg -0,16,2
 Kaffe, te och kakao -0,320,4
 Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuice -0,43,1
Kött-0,64,9
Frukt-0,9-1,9
Fisk-1,3-1,7
Sötsaker och glass-1,76,8
Grönsaker-1,9-2,8
Övriga livsmedel-3,1-1,1
Livsmedel-0,82,7
Alkoholfria drycker-0,48,6
 Livsmedel och alkoholfria drycker -0,83,3
KPI totalt0,00,9
ANNONS

Så beräknas inflationen

KPI och KPIF är två olika mått på inflation som SCB beräknar. Konsumentprisindex (KPI) är det mest kända. Varje månad samlar SCB in prisuppgifter för ett stort antal varor och tjänster som konsumeras i Sverige. Priserna sammanställs för att göra en uppskattning av den genomsnittliga prisutvecklingen. Det kallas för konsumentprisindex (KPI).

Men det är KPIF som är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. KPIF är ett kompletterande mått som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser för hushållens bolån.

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Läs mer om ekonomi:

Experten: Nu avskaffas pensionsåldern – så påverkas din pension

Experten svarar: Då vet du om du kan få “flexpension”

Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”

Pensionär? Skicka din blankett till Skatteverket innan 9 november

ANNONS

Stora listan: Nyheter för din plånbok 1 januari 2026

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
inflationmatprisPrivatekonomiSCBSverige
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS