Inflationen sjunker äntligen i Sverige: "Priset på fisk..."

Svenska plånböcker får en respit i höst. Åtminstone om man ska tro Statistiska Centralbyråns senaste rapport som visade på fallande matpriser för andra månaden i rad, enligt ett pressmeddelande.

Sverige får billigare fisk och grönt

Inflationen sjönk enligt pressmeddelandet i september, vilket bekräftar de preliminära siffror som myndigheten släppte förra veckan.

Inflationstakten sett till KPIF kom in på 3,1 procent och inflationen enligt KPI var 0,9 procent i september.

“Livsmedelspriserna sjönk för andra månaden i rad vilket bidrog till att inflationstakten gick ned”, säger Frida Stark, prisstatistiker på SCB, uppger Placera.

Särskilt var det priset på fisk och grönsaker som rasade.

­­­­För KPIF exklusive energi var den inflationstakten i september 2,7 procent vilket var lägre än augusti månads 2,9 procent.

Varugrupp Prisförändring sedan augusti 2025 Prisförändring sedan september 2024 Bröd och övriga spannmålsprodukter 0,5 0,1 Oljor och fetter 0,9 10,3 Mjölk, ost och ägg -0,1 6,2 Kaffe, te och kakao -0,3 20,4 Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuice -0,4 3,1 Kött -0,6 4,9 Frukt -0,9 -1,9 Fisk -1,3 -1,7 Sötsaker och glass -1,7 6,8 Grönsaker -1,9 -2,8 Övriga livsmedel -3,1 -1,1 Livsmedel -0,8 2,7 Alkoholfria drycker -0,4 8,6 Livsmedel och alkoholfria drycker -0,8 3,3 KPI totalt 0,0 0,9

Så beräknas inflationen

KPI och KPIF är två olika mått på inflation som SCB beräknar. Konsumentprisindex (KPI) är det mest kända. Varje månad samlar SCB in prisuppgifter för ett stort antal varor och tjänster som konsumeras i Sverige. Priserna sammanställs för att göra en uppskattning av den genomsnittliga prisutvecklingen. Det kallas för konsumentprisindex (KPI).

Men det är KPIF som är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. KPIF är ett kompletterande mått som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser för hushållens bolån.

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).