Experten: Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Dan Adolphson-Björck är pensionsexpert på minPension.se. Foto: MinPension, Pensionsmyndigheten
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Pensionsåldern avskaffas 1 januari 2026, och det får stora konsekvenser för din skatt, din pension och en rad andra viktiga faktorer för din ekonomi, berättar Dan Adolphson-Björck.

Den 1 januari avskaffas Sveriges pensionsålder. Svensk pension var länge synonym med att fylla 65, men höjdes till 66 under de senaste åren. Istället införs den så kallade riktåldern, som till att börja med kommer vara 67 år.

Dan Adolphson-Björck är pensionsexpert på minPension, och reder ut vad det innebär för framtidens pensionärer.

“Riktåldern införs 2026 och kan ses som en rekommendation för när uttag av den allmänna pensionen bör ske för få samma pensionsnivå som tidigare generationer för att kompensera för den ökande medellivslängden”, berättar han för Dagens PS.

MISSA INTE: Experten svarar: Då vet du om du kan få “flexpension”

Så påverkas din pension när pensionsåldern avskaffas

Dessutom styr riktåldern när man kan börja ta ut den allmänna pensionen. Man kommer inte kunna ta ut allmän pension tidigare än 3 år innan sin riktålder, alltså 64 år från och med 2026. Och andra delar av pensionen kan man inte ta ut alls innan man nått sin riktålder, berättar Dan Adolphson Björck.

“Garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd kan tas ut vid riktåldern. Den riktålder som gäller för dig är beroende på när du är föddOch eftersom medellivslängden stiger har yngre en högre riktålder än äldre. Även ersättningar vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet är beroende av riktåldern”, säger Dan Adolphson-Björck till Dagens PS.

Innan 67 års ålder kommer man fortfarande kunna få A-kassa, sjukersättning och kollektivavtalad sjukförsäkring. Det upphör vid 67 års ålder istället för 66 år som det är nu.

Upphör vid 67 år67 år är lägsta åldersgräns för
A-kassaGarantipension
SjukersättningBostadstillägg
Många kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom och arbetsskadorÄldreförsörjningsstöd
Dessa datum gäller från 1 januari 2026

Så påverkas din tjänstepension

Den allmänna pensionen, a-kassan och sjukersättningen regleras hårt av lagar och myndighetsbeslut. Men så är det inte riktigt med tjänstepensionen, som följer sin egen logik utifrån vad som bestäms av arbetsgivarna och fackföreningarna i kollektivavtal.

Det innebär exempelvis att många tjänstepensioner fortfarande har kvar 65 år som förbestämd ålder för att gå i pension, medan andra uppdaterats till 66 år. I några få undantagsfall som på offentliga arbetsplatser kan man tjäna in tjänstepension upp till det år man fyller 69 år, eller ännu längre.

“I takt med att arbetslivet förlängs har det skett en del förändringar även här. Tidigare skedde inbetalningen till många tjänstepensioner fram till 65 år då en automatisk utbetalning startade om man inte meddelade annat. Numera skiljer sig villkoren ut beroende på vilket avtal man omfattas av”, säger Dan Adolphson-Björck till Dagens PS.

Tidigaste möjliga uttag av tjänstepension för privatanställda är 55 år med kortaste uttag om 5 år, för offentliganställda är det 60 eller 62 år och kortaste uttagstid är i många fall 10 år, enligt kollektivavtalen.

“Det är alltså fortsatt möjligt att göra andra uttagsval för tjänstepensionen men eftersom de flesta får huvuddelen av sin pension från den allmänna pensionen kommer riktåldern få stor betydelse även för uttag av tjänstepensionen”, säger Dan Adolphson-Björck.

När kan man börja ta ut pension?

PensionAnsök hosTidigaste uttag
Egen intjänad allmän pensionPensionsmyndigheten64 år (63 år 2025)
Garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstödPensionsmyndigheten67 år (66 år 2025)
TjänstepensionAnsök hos de bolag som förvaltar pengarna, information finns på minPension55 år i privat sektor, offentliganställda från 60 eller 62 år
Privat pension(privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande)Bolaget som förvaltar pengarna55 år
Ovanstående gäller från 1 januari 2026

Riktåldern stora konsekvenser för svenskarna

Riktåldern kommer med andra ord få väldigt stora konsekvenser för svenskarnas ekonomi och leverne framöver, när pensionsåldern avskaffas i Sverige.

“Riktåldern är 67 år under många år framöver och det kommer prägla många pensionsbeslut”, säger Dan Adolphson-Björck till Dagens PS.

Skatten på pension och lön

Och inte minst skatten påverkas för både pension och lön.

“För de som är född 1960 och senare väntar lägre skatt på både lön och pension från det år man fyller 68 år, ett år senare än dagens regler. Man ska alltså redan ha uppnått riktåldern för att omfattas av den lägre skatten”, säger Dan Adolphson-Björck.

De senaste tio åren har det blivit mer fördelaktigt att jobba deltid i slutet av arbetslivet, när pensionsåldern hägrar. Det kommer fortsätta vara gynnsamt jämfört med att gå helt och hållet i pension även efter 1 januari.

“Om man inte orkar jobba heltid till riktåldern bör man sätta sig in i vad det finns för alternativ och vad de innebär för den egna plånboken. Att gå ner i arbetstid de sista yrkesåren har blivit populärt”, säger han.

Men det är viktigt att man ser över hela sin inkomst, inte bara de närmaste åren utan även senare i livet. Svenskarna lever allt längre och friskare liv, och det gör att pengarna ska räcka längre än man kanske först tror.

“Många tänker att de kan kompensera en lägre lön genom att ta ut pension samtidigt, för att behålla sin levnadsstandard. Men det är viktigt att veta att ett tidigare uttag innebär lägre månadsbelopp, eftersom pengarna ska räcka under fler år”, säger Dan Adolphson-Björck.

Vänta med uttaget, höj pensionen med 2 000 kronor

För den som kan vänta med att ta ut pension finns det tusenlappar att tjäna, varje månad.

“Ett alternativ är att försöka klara sig utan pension under den här övergångsperioden, och vänta med uttaget. I många fall kan ett års senare uttag ge mellan 1 500 och 2 000 kronor mer i månaden – livet ut”, .

Läs mer om ekonomi:

