Experten: Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Så påverkas din tjänstepension

Den allmänna pensionen, a-kassan och sjukersättningen regleras hårt av lagar och myndighetsbeslut. Men så är det inte riktigt med tjänstepensionen, som följer sin egen logik utifrån vad som bestäms av arbetsgivarna och fackföreningarna i kollektivavtal.

Det innebär exempelvis att många tjänstepensioner fortfarande har kvar 65 år som förbestämd ålder för att gå i pension, medan andra uppdaterats till 66 år. I några få undantagsfall som på offentliga arbetsplatser kan man tjäna in tjänstepension upp till det år man fyller 69 år, eller ännu längre.

“I takt med att arbetslivet förlängs har det skett en del förändringar även här. Tidigare skedde inbetalningen till många tjänstepensioner fram till 65 år då en automatisk utbetalning startade om man inte meddelade annat. Numera skiljer sig villkoren ut beroende på vilket avtal man omfattas av”, säger Dan Adolphson-Björck till Dagens PS.

Tidigaste möjliga uttag av tjänstepension för privatanställda är 55 år med kortaste uttag om 5 år, för offentliganställda är det 60 eller 62 år och kortaste uttagstid är i många fall 10 år, enligt kollektivavtalen.

“Det är alltså fortsatt möjligt att göra andra uttagsval för tjänstepensionen men eftersom de flesta får huvuddelen av sin pension från den allmänna pensionen kommer riktåldern få stor betydelse även för uttag av tjänstepensionen”, säger Dan Adolphson-Björck.

När kan man börja ta ut pension?

Pension Ansök hos Tidigaste uttag Egen intjänad allmän pension Pensionsmyndigheten 64 år (63 år 2025) Garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Pensionsmyndigheten 67 år (66 år 2025) Tjänstepension Ansök hos de bolag som förvaltar pengarna, information finns på minPension 55 år i privat sektor, offentliganställda från 60 eller 62 år Privat pension(privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande) Bolaget som förvaltar pengarna 55 år

Ovanstående gäller från 1 januari 2026

Riktåldern stora konsekvenser för svenskarna

Riktåldern kommer med andra ord få väldigt stora konsekvenser för svenskarnas ekonomi och leverne framöver, när pensionsåldern avskaffas i Sverige.

“Riktåldern är 67 år under många år framöver och det kommer prägla många pensionsbeslut”, säger Dan Adolphson-Björck till Dagens PS.

Skatten på pension och lön

Och inte minst skatten påverkas för både pension och lön.

“För de som är född 1960 och senare väntar lägre skatt på både lön och pension från det år man fyller 68 år, ett år senare än dagens regler. Man ska alltså redan ha uppnått riktåldern för att omfattas av den lägre skatten”, säger Dan Adolphson-Björck.

De senaste tio åren har det blivit mer fördelaktigt att jobba deltid i slutet av arbetslivet, när pensionsåldern hägrar. Det kommer fortsätta vara gynnsamt jämfört med att gå helt och hållet i pension även efter 1 januari.

“Om man inte orkar jobba heltid till riktåldern bör man sätta sig in i vad det finns för alternativ och vad de innebär för den egna plånboken. Att gå ner i arbetstid de sista yrkesåren har blivit populärt”, säger han.

Men det är viktigt att man ser över hela sin inkomst, inte bara de närmaste åren utan även senare i livet. Svenskarna lever allt längre och friskare liv, och det gör att pengarna ska räcka längre än man kanske först tror.

“Många tänker att de kan kompensera en lägre lön genom att ta ut pension samtidigt, för att behålla sin levnadsstandard. Men det är viktigt att veta att ett tidigare uttag innebär lägre månadsbelopp, eftersom pengarna ska räcka under fler år”, säger Dan Adolphson-Björck.

Vänta med uttaget, höj pensionen med 2 000 kronor

För den som kan vänta med att ta ut pension finns det tusenlappar att tjäna, varje månad.

“Ett alternativ är att försöka klara sig utan pension under den här övergångsperioden, och vänta med uttaget. I många fall kan ett års senare uttag ge mellan 1 500 och 2 000 kronor mer i månaden – livet ut”, .

