Många har vant sig vid att kunna fylla tanken helt men nu kan nya regler sätta stopp för friheten på vägarna framöver.
Bränslekrisen slår till – nu gäller tak på 280 kronor
Australien överväger nu att införa en strikt ransonering av bränsle, skriver The Guardian. Beskedet kommer efter en kritisk situation där över 500 bensinstationer i landet helt fick slut på drivmedel under inledningen av veckan.
Trots att regeringen tidigare har avvisat tanken på begränsningar ligger nu en färdig plan på bordet som kan aktiveras omedelbart om krisen fördjupas. Om förbudet träder i kraft kommer landets bilister inte tillåtas att tanka för mer än cirka 280 svenska kronor per dag.
Lagstiftningen som möjliggör ransonering
Systemet som nu kan bli verklighet bygger på Liquid Fuel Emergency Act, en lag som senast uppdaterades 2019. Enligt dessa regler kan staten gå in och styra fördelningen av drivmedel i en nödsituation.
Gränsen har historiskt sett legat på 40 australiska dollar, vilket motsvarar ungefär 280 svenska kronor, och det är denna nivå som nu återigen är aktuell. Med dagens priser innebär det att varje invånare endast skulle få tanka knappt 18 liter bränsle per dygn.
Regeringen försöker avvärja krisen
För att undvika att ransoneringen faktiskt införs har energiminister Chris Bowen valt att agera. Han har beslutat att frigöra 20 procent av landets totala bränslereserver för att öka utbudet på marknaden.
Utöver detta har man gett tillstånd att sälja diesel av en lägre kvalitet under det kommande halvåret för att säkerställa att transporterna inte stannar av helt.
Begränsningar redan införda i Europa
Australien är inte det enda landet som brottas med tillgången på energi. I Slovenien har regeringen i Ljubljana redan infört begränsningar för hur mycket man får tanka.
För privatpersoner har gränsen satts vid 40 liter bränsle per dag. Yrkesförare och lantbrukare tillåts dock tanka upp till 200 liter för att hålla igång produktionen. Stationerna i landet uppmanas dessutom att vara extra restriktiva mot utländska bilister för att prioritera den egna befolkningens behov av drivmedel.
