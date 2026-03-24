Sivers Semiconductors: Kassan avslöjar verkligheten

Inlägget spred sig snabbt på X, och timingen mot Nvidias halvledarkonferens förstärkte effekten ytterligare. Som Dagens PS tidigare rapporterat är halvledarsektorn inne i en fas där geopolitik, AI-investeringar och kapitalstarka aktörer formar vinnarna. Det är just i det sällskapet Sivers nu vill positionera sig.

Satsar på en förbigången trend

Sivers sitter fast i en strukturell paradox. Bolagets två största tillväxtprodukter, fiberoptik för AI-datacenter och Lidar för självkörande bilar, är båda beroende av att Nvidia och bilindustrin accelererar. Problemet är att Nvidias vd Jensen Huang nyligen tonat ned just tillväxttakten för fiberoptik i datacenter. Det är som att satsa på medvinden precis när väderleksrapporten ändras.

Kassan avslöjar det som inte nämns

Med bara 45 miljoner kronor i kassan, en nettoförlust på 186 miljoner kronor och ett negativt kassaflöde på 57 miljoner kronor under 2025 är en nyemission i praktiken oundviklig.

En nyemission efter kursrusningen skulle tekniskt sett ge bolaget bättre villkor än för ett år sedan. En utspädning när kursen är uppblåst av sentiment snarare än fundamenta brukar mötas hårt av marknaden, och kan pressa aktien snabbt tillbaka.

Som Dagens PS tidigare visat är halvledarsektorn i grunden cyklisk och kapitalintensiv, där en kursrusning kan vändas lika snabbt som den uppstod.

Fler varnar för aktien

Sivers är inte det första småbolaget på Stockholmsbörsen att rusa på AI-sentiment för att sedan möta finansieringsverkligheten. Privata Affärer utfärdar idag en formell varning för aktien och påpekar att bolaget konkurrerar med betydligt större och mer välkapitaliserade aktörer inom samma segment.

Redan 2024 varnades det för bolaget med hänvisning till osäkerheten kring framtida finansiering, och sedan såg man bolaget genomföra tre nyemissioner i rad. Nu riskerar historien att upprepa sig, den här gången från en högre och mer sårbar kursnivå.

