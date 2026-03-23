Brist på arbetskraft i flera sektorer har hämmat den tyska ekonomin. Nu hoppas man på en ny lösning: indier.
Tysklands vädjan till Indien: Skicka hit arbetskraft
Tyskland intensifierar sina ansträngningar att lösa den växande bristen på arbetskraft.
Den sker genom att rekrytera unga arbetare från Indien.
Bakgrunden är en demografisk utveckling där stora pensionsavgångar kombineras med låga födelsetal, vilket skapar ett växande gap på arbetsmarknaden.
”Många desperata arbetsgivare”
Särskilt hårt drabbade är hantverksyrken och praktiska branscher, där efterfrågan på arbetskraft länge överstigit tillgången.
Inom exempelvis slakteri- och bagerisektorn har antalet verksamheter minskat kraftigt de senaste decennierna, delvis på grund av svårigheter att rekrytera lärlingar och yngre medarbetare.
”Vi hade många desperata arbetsgivare som inte kunde hitta någon som ville jobba för dem. Så vi bestämde oss för att ge det en chans”, säger Handirk von Ungern-Sternberg på en branschorganisation i Freiburg till BBC.
Vill skriva fler avtal
För att möta behovet har samarbeten etablerats mellan tyska organisationer och indiska rekryteringsföretag.
Ett sådant initiativ startade efter att en tysk branschorganisation fått kontakt med en indisk aktör som erbjöd att förmedla unga kandidater till yrkesutbildningar i Tyskland. De första deltagarna anlände 2022 och har sedan dess följts av allt fler.
Antalet indiska arbetstagare inom tysk hantverkssektor har vuxit snabbt, och initiativet har breddats till flera yrken, däribland bygg, transport och mekanik.
Har ökat markant
Planer finns på att ytterligare öka inflödet av arbetskraft under de kommande åren.
Utvecklingen stöds av politiska beslut. Ett migrationsavtal mellan Tyskland och Indien från 2022 har gjort det enklare att rekrytera arbetskraft, och visumkvoterna för kvalificerade indiska arbetstagare har höjts kraftigt.
Officiell statistik visar också att antalet indier i Tyskland har ökat markant under det senaste decenniet.
För många unga indier handlar flytten om bättre jobbmöjligheter och högre löner. Samtidigt lockar den sociala tryggheten och möjligheten att bygga en framtid utomlands.
Gäller även i offentlig sektor
För tyska arbetsgivare är rekrytering från Indien ofta avgörande för att kunna fortsätta driva sina verksamheter.
Även offentlig sektor påverkas. Kommuner har svårt att hitta personal till exempelvis förskolor och andra samhällsviktiga tjänster, vilket gör internationell rekrytering allt viktigare.
Trots framgångarna finns utmaningar, bland annat språkhinder och kulturell anpassning. Men många bedömare menar att internationell arbetskraft är en nödvändig del av lösningen på Tysklands demografiska problem.
