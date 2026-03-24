Från förväntad sänkt ränta – till tre räntehöjningar. Det är en helomvändning Norge nu står inför. På torsdag kan första steget tas.
Helomvändningen: Dramatisk räntehöjning på väg
Den globala ekonomin är minst sagt orolig, kriget i Iran är den senaste stora påverkansfaktorn och oljepriset har skjutit i väg som en obemannad rymdraket.
”Det här är mycket dramatiska förändringar”, säger Harald Magnus Andreassen, chefekonom på Sparebank1 Markets.
Det kan man lugnt säga. Ränteförväntningarna i Norge har förändrats radikalt på kort tid.
Tidigare i år signalerade norska centralbanken, Norges Bank, 1-2 räntesänkningar under 2026.
Men den globala utvecklingen och de massiva prisökningarna inom energi, har förändrat stämningen helt – och nu väntar sig finansmarknaderna i stället tre norska räntehöjningar i år.
”Har gått bananas”
”Marknaden har gått bananas. Vi har sett höjningar överallt, även i andra länder i Europa”, säger Andreassen.
Norges Bank har räntemöte och kommer att presentera nya prognoser för räntebanan på torsdag denna vecka.
Harald Magnus Andreassen tror inte på riktigt så många höjningar som de tre som marknaden just nu väntar sig.
”Jag tror att det finns en överreaktion på finansmarknaderna. Ökade energipriser är negativa för tillväxten i ekonomin, vilket minskar trycket på en höjning”, anser han.
Fungerar dämpande
Andreassen påpekar även att en starkare kronkurs fungerar dämpande och att Norges Bank inte kommer att göra några större förändringar vid räntemötet på torsdag.
”Räntebanan kommer att justeras uppåt något, men den hålls nere kraftigt av kronkursens uppgång”, är hans analys.
Samtidigt erkänner han att faktorer som lägre arbetslöshet och förändrade inflationsutsikter spelar roll.
”De räntesänkningar de har signalerat har lagts på is. Och sedan säger de att osäkerheten har ökat på uppsidan, vilket marknaden har märkt.”
”Kommer att avvakta”
Andreassen tror att Norges Bank kommer att inta en avvaktande attityd inför osäkerheten kring både energi och tillväxt.
”Norges Bank kommer inte att nicka till marknaden och säga att ni har helt rätt i att vi kommer att höja räntorna flera gånger i år. Det behöver de inte säga nu. Jag tror att de bara kommer att säga att de nu avvaktar och ser, och att det inte är bråttom”, säger Andreassen.
Om räntesänkningar ska bli ett alternativ igen, måste situationen förändras drastiskt.
Torbjørn Eika, chefekonom på KS, har samma syn och ser ”tyvärr” att en räntehöjning är nära.
”Det vore mycket olyckligt. Men en räntesänkning verkar inte särskilt trolig”, säger han hos Nettavisen.