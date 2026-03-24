Helomvändningen: Dramatisk räntehöjning på väg

”Det här är mycket dramatiska förändringar”, säger Harald Magnus Andreassen, chefekonom på Sparebank1 Markets.

Det kan man lugnt säga. Ränteförväntningarna i Norge har förändrats radikalt på kort tid.

Tidigare i år signalerade norska centralbanken, Norges Bank, 1-2 räntesänkningar under 2026.

Men den globala utvecklingen och de massiva prisökningarna inom energi, har förändrat stämningen helt – och nu väntar sig finansmarknaderna i stället tre norska räntehöjningar i år.

”Har gått bananas”

”Marknaden har gått bananas. Vi har sett höjningar överallt, även i andra länder i Europa”, säger Andreassen.

Norges Bank har räntemöte och kommer att presentera nya prognoser för räntebanan på torsdag denna vecka.

Harald Magnus Andreassen tror inte på riktigt så många höjningar som de tre som marknaden just nu väntar sig.

”Jag tror att det finns en överreaktion på finansmarknaderna. Ökade energipriser är negativa för tillväxten i ekonomin, vilket minskar trycket på en höjning”, anser han.

