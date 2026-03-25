IF Metall förlorar mot Tesla – tvingas betala 300 000

Avslog krav på skadestånd

Trots detta ansåg domstolen att bolaget inte brutit mot lagen. Skälet är att IF Metall inte kunnat visa att någon konkret händelse eller förändring inträffade under perioden som påverkade medlemmarna på arbetsplatsen.

Därmed ansåg domstolen att det inte fanns någon skyldighet för Tesla att lämna information under den aktuella tiden. IF Metalls krav på skadestånd på 75 000 kronor avslogs därför.

I stället åläggs facket att betala en del av Teslas rättegångskostnader, som uppgår till drygt 300 000 kronor, rapporterar Automotorsport. Domen innebär en tydlig framgång för Tesla i den juridiska delen av konflikten.

Tvisten går vidare

Rättsprocessen är dock långt ifrån över. IF Metall har ytterligare två pågående mål mot Tesla, som rör liknande anklagelser om brott mot medbestämmandelagen vid företagets verkstäder i Umeå och Uppsala.

Dessa fall väntas tas upp i domstol under våren.

Bakgrunden till tvisten är den uppmärksammade konflikten mellan Tesla och svenska fackförbund, som pågått i över två år.

Kan få stor betydelse

Konflikten har bland annat handlat om kollektivavtal och arbetsvillkor, där Tesla hittills har stått utanför den svenska modellen med centrala avtal.

Utgången i de kommande målen kan få stor betydelse för hur lagstiftningen tolkas i relation till internationella företag som verkar i Sverige.

Samtidigt ses domen som en indikation på att kraven på konkret påverkan väger tungt i bedömningen av informationsskyldighet enligt lag.

