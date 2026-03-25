Det blir Tesla som tar hem den första omgången i den uppmärksammade kampen mot IF Metall. Men konflikten går vidare.
IF Metall förlorar mot Tesla – tvingas betala 300 000
IF Metalls konflikt med Tesla har varit både omskriven och långdragen.
Nu har fackförbundet förlorat den första av tre rättsprocesser mot Tesla i Arbetsdomstolen.
Domen markerar ett viktigt delresultat i den långvariga konflikten mellan facket och elbilstillverkaren kring arbetsvillkor och informationsskyldighet.
Har inte delat information
Tvisten rör brott mot medbestämmandelagen, där IF Metall hävdade att Tesla inte lämnat tillräcklig information om verksamheten vid företagets verkstad i Malmö.
Facket menade att detta bröt mot lagens krav på att arbetsgivare ska informera fackliga organisationer om viktiga förändringar som påverkar anställda.
Arbetsdomstolen konstaterar i sin dom att Tesla inte har delat information med facket under en period på sju månader, från mars till oktober 2024, skriver Dagens Arbete.
Avslog krav på skadestånd
Trots detta ansåg domstolen att bolaget inte brutit mot lagen. Skälet är att IF Metall inte kunnat visa att någon konkret händelse eller förändring inträffade under perioden som påverkade medlemmarna på arbetsplatsen.
Därmed ansåg domstolen att det inte fanns någon skyldighet för Tesla att lämna information under den aktuella tiden. IF Metalls krav på skadestånd på 75 000 kronor avslogs därför.
I stället åläggs facket att betala en del av Teslas rättegångskostnader, som uppgår till drygt 300 000 kronor, rapporterar Automotorsport. Domen innebär en tydlig framgång för Tesla i den juridiska delen av konflikten.
Tvisten går vidare
Rättsprocessen är dock långt ifrån över. IF Metall har ytterligare två pågående mål mot Tesla, som rör liknande anklagelser om brott mot medbestämmandelagen vid företagets verkstäder i Umeå och Uppsala.
Dessa fall väntas tas upp i domstol under våren.
Bakgrunden till tvisten är den uppmärksammade konflikten mellan Tesla och svenska fackförbund, som pågått i över två år.
Kan få stor betydelse
Konflikten har bland annat handlat om kollektivavtal och arbetsvillkor, där Tesla hittills har stått utanför den svenska modellen med centrala avtal.
Utgången i de kommande målen kan få stor betydelse för hur lagstiftningen tolkas i relation till internationella företag som verkar i Sverige.
Samtidigt ses domen som en indikation på att kraven på konkret påverkan väger tungt i bedömningen av informationsskyldighet enligt lag.
