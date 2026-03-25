Kina bygger jättekanal på rekordtid – förändrar handeln

Projektet, som beräknas stå klart i slutet av 2026, syftar till att minska transportavstånd och kostnader för godstrafik.

Kortar rutterna rejält

Genom att korta rutterna med flera hundra kilometer kan varor snabbare nå exporthamnar, vilket i förlängningen kan påverka priser och leveranskedjor globalt.

Satsningen är en del av Kinas bredare strategi att stärka handelsförbindelser med Sydostasien och minska beroendet av längre transportvägar via traditionella exportnav.

Kanalen sträcker sig från området kring Nanning och följer Qinjiangfloden söderut.

Den är utformad för att kunna hantera fartyg med en kapacitet på upp till 5 000 ton, vilket möjliggör effektiv transport mellan floder och hav utan omfattande omlastning, rapporterar CGTN.