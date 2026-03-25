Handelsvägarna kommer att bli betydligt kortare för många kinesiska företag framöver. Pinglukanalen är nämligen på väg att färdigställas.
Kina bygger jättekanal på rekordtid – förändrar handeln
Kina intensifierar arbetet med den omfattande Pinglukanalen, ett infrastrukturprojekt som väntas förändra logistiken i landets sydvästra regioner.
Den cirka 13 mil långa kanalen ska koppla samman inlandets floder med kusten vid Beibugolfen och därmed skapa en direktlänk till internationella handelsrutter.
Projektet, som beräknas stå klart i slutet av 2026, syftar till att minska transportavstånd och kostnader för godstrafik.
Kortar rutterna rejält
Genom att korta rutterna med flera hundra kilometer kan varor snabbare nå exporthamnar, vilket i förlängningen kan påverka priser och leveranskedjor globalt.
Satsningen är en del av Kinas bredare strategi att stärka handelsförbindelser med Sydostasien och minska beroendet av längre transportvägar via traditionella exportnav.
Kanalen sträcker sig från området kring Nanning och följer Qinjiangfloden söderut.
Den är utformad för att kunna hantera fartyg med en kapacitet på upp till 5 000 ton, vilket möjliggör effektiv transport mellan floder och hav utan omfattande omlastning, rapporterar CGTN.
Ska minska tidsåtgången
Denna typ av integrerad sjö- och flodtransport väntas minska både tidsåtgång och behovet av landbaserade transporter.
Bygget innebär betydande tekniska utmaningar. För att hantera höjdskillnader längs rutten byggs flera slussystem, inklusive avancerade anläggningar som kan lyfta fartyg över 60 meter.
Dessutom uppförs eller anpassas ett stort antal broar för att säkerställa att väg- och järnvägstrafik kan fortsätta obehindrat.
Samtidigt försöker myndigheterna balansera utvecklingen med miljöhänsyn, skriver Econews.
Kostar en slant
Planen omfattar ett flertal skyddsområden och särskilda passager för djurliv, inklusive fiskvägar som ska möjliggöra migration trots ingrepp i vattensystemen.
Forskare har dock varnat för att stora infrastrukturprojekt kan få långsiktiga konsekvenser för ekosystem om de inte övervakas noggrant.
Investeringen uppgår till motsvarande drygt 10 miljarder dollar, och merparten av projektet är redan färdigställt. Parallellt utvecklas även smarta transportsystem för att effektivisera trafiken på vattenvägen.
När kanalen tas i bruk väntas den spela en central roll i Kinas framtida handelsnätverk och ytterligare stärka landets position som global logistikaktör.
Läs mer: Volkswagens plan: Börja tillverka israeliska vapen. Realtid