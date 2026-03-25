Meta och Youtube döms – har gjort unga beroende

Juryn fann att både Instagram-ägaren Meta och YouTube varit vårdslösa genom att inte varna för riskerna med sina plattformar, och dömde dem till att betala totalt tre miljoner dollar i skadestånd.

Meta ansvarar för 70 procent av beloppet och YouTube för 30 procent.

Kan bli vägledande

Rättegången fokuserade på apparnas utformning snarare än på innehållet som publicerats, vilket syftade till att kringgå det lagstadgade skydd som sociala medieföretag normalt har.

Enligt domstolen har designfunktioner som pushnotiser och belöningssystem bidragit till att unga användare blivit beroende och utvecklat psykiska problem, inklusive ångest, depression och kroppsrelaterad dysmorfi, skriver Wall Street Journal.

Fallet ses som vägledande för fler än 3 000 liknande pågående stämningar i Kalifornien och följer på en nyligen avgjord rättegång i New Mexico där Meta dömdes till 375 miljoner dollar för bristande skydd av unga mot skadligt innehåll.

Kommer att överklaga

Både Meta och Google planerar att överklaga domarna. Trots förlusten steg aktiekurserna för båda företagen marginellt.

Experter menar att domen kan få långtgående konsekvenser för hela sociala medieindustrin och uppmuntra fler uppgörelser utanför domstol, skriver Reuters.

Den markerar tudligt att företag kan hållas ansvariga för plattformsdesign som påverkar barns välmående.

Läs mer: Landet köpte enormt mycket guld – nu måste man sälja. Realtid