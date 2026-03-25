Tackade nej till arv – döms till fängelse

Det var bakgrunden när ett nej tack till ett arv väckte misstankar hos myndigheter i Skåne.

En man, bosatt i Vellinge, har stått med skulder hos Kronofogden på mer än 1,5 miljoner kronor.

Kronofogden har försökt göra utmätningar, men inte hittat några utmätningsbara tillgångar hos den skuldsatte mannen.

Ville inte ta emot 800 000

Med det här i bakhuvudet reagerade Kronofogden när mannen tackade nej till att ärva pengar efter en avliden släkting.

Med drygt 1,5 miljoner i skuld enbart hos fogden och inga tillgångar, hade man ju annars kunnat tänka sig att de drygt 800 000 kronor han skulle få ärva, hade varit välkomna.

Det var de inte. Mannen tackade nej och arvet gick i stället till hans barn – och fick misstankarna hos Ekobrottsmyndigheten att växa.

Själv sade mannen i senare förhör att det egentligen var ”släktingens vilja” att pengarna skulle gå till hans barn.

