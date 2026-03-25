Han tackade nej till ett stort arv. Det gjorde myndigheterna misstänksamma – och slutade med att mannen i stället hamnar i fängelse.
Tackade nej till arv – döms till fängelse
Få av oss tackar nej till pengar, vare sig vi redan har några eller ej. Än färre av dem som är rejält skuldsatta säger nej till ett tillskott i kassan.
Det var bakgrunden när ett nej tack till ett arv väckte misstankar hos myndigheter i Skåne.
En man, bosatt i Vellinge, har stått med skulder hos Kronofogden på mer än 1,5 miljoner kronor.
Kronofogden har försökt göra utmätningar, men inte hittat några utmätningsbara tillgångar hos den skuldsatte mannen.
Tog barnens Lego för att få in en tusenlapp. Dagens PS
Ville inte ta emot 800 000
Med det här i bakhuvudet reagerade Kronofogden när mannen tackade nej till att ärva pengar efter en avliden släkting.
Med drygt 1,5 miljoner i skuld enbart hos fogden och inga tillgångar, hade man ju annars kunnat tänka sig att de drygt 800 000 kronor han skulle få ärva, hade varit välkomna.
Det var de inte. Mannen tackade nej och arvet gick i stället till hans barn – och fick misstankarna hos Ekobrottsmyndigheten att växa.
Själv sade mannen i senare förhör att det egentligen var ”släktingens vilja” att pengarna skulle gå till hans barn.
Åtalades för oredlighet
Ekobrottsmyndigheten utredde mannen och kom fram till att han enbart avstod pengarna för att de inte skulle utmätas av Kronofogden.
Som en följd av det åtalades mannen för grov oredlighet mot borgenär.
Att en privatperson åtalas för det brottet är relativt ovanligt, enligt åklagare Jimmy Serrano vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.
”Det är inte så att det är olagligt att inte betala sina skulder. Men om man är i en sådan situation och då ger bort eller förstör något väldigt värdefullt, eller som i det här fallet avstår från att ta emot ett högt belopp, då är det straffbart”, förklarar åklagaren.
Skatteverket om AI: ”40 procent effektivare”. Dagens PS
Betraktas som grovt brott
Det fanns några delar av ärendet som sticker ut och Serrano säger att det hela egentligen kom upp till ytan av en slump.
Det var när Kronofogden gjorde en så kallad bostadsförrättning hemma hos mannen och hans sambo som det framkom att han hade avstått från ett arv.
Mannen har varit medveten om omfattningen av sina skulder, och om konsekvenserna av att säga nej till pengarna, konstaterar Malmö tingsrätt i sin dom.
Brottet betraktas som grovt, eftersom det handlar om stora summor både i arvs- och i skulddelen. Mannen döms därför till 8 månaders fängelse, rapporterar Sydsvenskan.
Hyresavtal med sin sambo
I ett försök att komma ur situationen betalade mannens sambo hans skulder, men det hjälpte inte eftersom mannen, enligt tingsrätten, under lång tid och systematiskt undvikit att reglera sina skulder.
Mannen hade bland annat under många år hävdat att han levde som ensamstående och inte var sambo, trots att han delade bostad med sina barns mamma.
Han hänvisade dock till att han var inneboende och visade upp ett hyresavtal.
Dessutom hade paret begått det inte helt ovanliga misstaget att på sociala medier visa upp bilder från gemensamma utlandsresor.
Slutligen har mannen arbetat i olika släktingars bolag, men sett till att få sin lön sänkt på pappret när Kronofogden börjat göra utmätningar i lön.