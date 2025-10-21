Dagens PS
Varför stiger inte pensionen lika snabbt som lönerna?

pensionen
Svensk pension ökar inte lika snabbt som lönerna. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Lönerna stiger med 3,5 procent. Men den allmän pensionen, som ska stiga i takt med lönerna, ökar bara med 1,9 procent. Vart tog de andra 1,6 procenten vägen? Experten reder ut.

“Det är många som undrar vart de här 1,6 procenten tar vägen, och det är inget nytt. Så här har det sett ut i många år”.

Det säger MinPensions pensionsexpert Dan Adolphson-Björck till News55 i en intervju.

“Man kan diskutera om politikerna verkligen borde bestämma att förskottsräntan ska ligga på precis 1,6 procent. Det finns det många som har åsikter om. Men det är det lagen säger och Pensionsmyndigheten ska förhålla sig till det”, säger Dan Adolphson-Björck till tidningen.

Att inkomstpensionen inte ökar i samma takt som lönerna är alltså för att svenska pensionärer redan fått en del av höjningen i förskott. Detta för att inte pensionen ska bli för låg i början av sin pension, och sedan höjas när man kanske inte längre behöver pengarna lika mycket.

Inkomstpensions-tillägg

Utöver inkomstpensionen och garantipensionen kan du dessutom ha rätt till inkomstpensionstillägg, något som du kan läsa mer om på Pensionsmyndighetens hemsida.

Storleken på tillägget varierar och du kan få från noll kronor per månad upp till som mest 600 kronor per månad före skatt.

Svenska pensionen höjs

  • Drygt 1,1 miljoner pensionärer har inkomstpension och/eller tilläggspension utan grundskydd som garantipension eller bostadstillägg. De får dessa inkomstgrundade pensionsdelar höjda med 1,9 procent.
  • Nästan 890 000 pensionärer får inkomstpension och en del garantipension. De får en ökning på mellan 0,7 procent och 1,9 procent.
  • Nästan 300 000 pensionärer har låg eller ingen inkomstpension. Dessa får sin garantipension uppräknad med 0,7 procent.
Bilbo Göransson
