Nordens bästa bankchefer rankade – aktieägarna fick upp till 366 procent

Aktien under vd:ns tid

Bank Vd År som vd Aktien totalt Mot OMXS30 per år Mot bankindex per år Nordea Frank Vang-Jensen 6,8 308 % +9,4 % +1,5 % DNB Kjerstin Braathen 6,8 180 % +3,5 % −4,0 % Swedbank Jens Henriksson 6,8 366 % +11,6 % +3,5 % SEB Johan Torgeby 6,8 292 % +8,8 % +0,9 % Danske Bank Carsten Egeriis 5,5 349 % +19,7 % +6,6 % Handelsbanken Michael Green 2,8 104 % +12,3 % −1,9 % Handelsbanken Carina Åkerström 4,0 37 % −2,2 % −5,5 % Jyske Bank Lars Stensgaard Mørch 2,9 128 % +10,3 % 0,0 % Sparebank 1 Sør-Norge Inge Reinertsen 2,1 102 % +20,7 % +2,8 % Ringkjøbing Landbobank John Fisker 6,8 322 % +10,0 % +2,0 %

Bankerna står i storleksordning efter börsvärde den 7 oktober 2026. Totalavkastning i kronor med återinvesterad utdelning till och med 5 oktober 2026. För vd:ar som tillträdde före 2020 räknas perioden från årsskiftet 2019/2020. ”Mot index per år” visar hur mycket mer eller mindre aktien gav per år än en placering i indexet under samma tid. Källor: Nasdaq, Yahoo Finance, bankernas utdelningsbesked, egna beräkningar.

Vinst och kundnöjdhet under vd:ns tid

Bank Vd Snittvinst per år Kundnöjdhet, från och till Förändring mot branschen Nordea Frank Vang-Jensen 45,2 mdr kr 59,7 till 63,5 +5,1 DNB Kjerstin Braathen 33,2 mdr kr 66,2 till 67,0 +2,1 Swedbank Jens Henriksson 26,4 mdr kr 59,6 till 60,3 +2,0 SEB Johan Torgeby 29,1 mdr kr 67,5 till 63,3 −2,9 Danske Bank Carsten Egeriis 23,8 mdr kr 64,9 till 60,7 −1,9 Handelsbanken Michael Green 25,1 mdr kr 67,7 till 68,2 +1,1 Handelsbanken Carina Åkerström 21,5 mdr kr 71,5 till 67,7 −3,1 Jyske Bank Lars Stensgaard Mørch 7,5 mdr kr 65,4 till 68,4 +2,4 Sparebank 1 Sør-Norge Inge Reinertsen 6,0 mdr kr 67,8 till 71,1 +0,5 Ringkjøbing Landbobank John Fisker 2,6 mdr kr redovisas inte redovisas inte

Snittvinst är nettoresultatet till aktieägarna per verksamt år, från 2020 eller tillträdesåret till och med första halvåret 2026, omräknat till kronor. Kundnöjdhet avser privatkunder på en skala 0–100, från senaste mätningen före tillträdet, eller 2019, till mätningen i september 2026. För Nordea gäller den svenska verksamheten. Förändringen mot branschen är bankens förändring minus branschsnittets i samma land. Ringkjøbing Landbobank redovisas inte separat i den danska mätningen, och Fisker har därför bedömts på tre punkter. Källor: bankernas rapporter, SKI Bank 2026, EPSI Danmark, EPSI Norge, egna beräkningar.

Bästa bank-vd rankade från 10 och nedåt:

Plats 10.

Carina Åkerström, Handelsbanken

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Carina Åkerström var vd från mars 2019 till årsskiftet 2023/2024 och hamnar sist på två av fyra punkter och näst sist på en tredje.

Carina Åkerström lämnade Handelsbanken 2024 för därefter bli ordförande i Alecta. Foto TT

Aktien gav 37 procent på fyra år, mindre än både OMXS30 och bankindex, och kundnöjdheten föll från 71,5 till 67,7 trots att Handelsbanken låg högst av storbankerna i Svenskt Kvalitetsindex varje år.

Under hennes tid sålde banken den danska verksamheten till Jyske Bank.

Plats 9.

John Fisker, Ringkjøbing Landbobank

John Fisker har lett banken från västra Jylland sedan 2012 och driver den nordiska bank som har högst marginal, eftersom den behåller 57 öre av varje krona den tjänar.

Aktien har gett 322 procent sedan årsskiftet 2019/2020 och slagit bankindex med 2,0 procent om året, men med en vinst på 2,3 miljarder danska kronor i fjol är banken minst på listan, och i en jämförelse av snittvinsten hamnar den sist.

Bankernas ”marginalkung” är John Fisker som toppar listen över högst marginal av alla banker. Foto: Press Ringkjøbing Landbobank

”Året var ändå bra för dansk ekonomi och ett nytt rekordår för Ringkjøbing Landbobank”, skriver Fisker i årsredovisningen för 2025.

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Delad plats 7.

Kjerstin Braathen, DNB

Kjerstin Braathen har lett DNB sedan september 2019, och bara Nordea har tjänat mer per år, 33,2 miljarder kronor i snitt. Kunderna har blivit något nöjdare, och i årets norska mätning steg DNB från 61,5 till 67,0 efter tre år på samma nivå.

Aktien har däremot gett 180 procent i kronor, i snitt 4,0 procent sämre än bankindex per år.

DNB-chefen Kjerstin Braathen på finansnäringens dag i Norge. Foto: TT

I tisdags meddelade DNB att banken skär bort omkring 400 årsverk inom it och teknik. ”Artificiell intelligens förändrar hur vi arbetar och hur vi levererar tjänster till våra kunder.

Vi ser redan betydande vinster, och därför anpassar vi nu organisationen till en ny verklighet”, säger Braathen i bankens pressmeddelande.

Delad plats 7.

Johan Torgeby, SEB

Johan Torgeby delar sjundeplatsen med DNB:s Kjerstin Braathen. Under honom tjänade SEB i snitt 29,1 miljarder kronor om året, tredje mest på listan, med rekordåret 2023 då vinsten nådde 38,1 miljarder.

Johan Torgeby har lett banken i 10 år men lämnade hastigt banken i veckan pga personliga skäl. Foto: Anders Wiklund / TT

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Det som drar ned honom är kunderna. SEB:s betyg bland privatkunder i Svenskt Kvalitetsindex har sjunkit från 67,5 till 63,3, nästan tre enheter mer än branschen, och aktien slog bankindex med bara 0,9 procent om året.

Torgeby lämnade SEB i tisdags efter nästan tio år som vd. ”Jag är stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit”, säger han i bankens pressmeddelande.

Plats 6.

Lars Stensgaard Mørch, Jyske Bank

Lars Stensgaard Mørch efterträdde i november 2023 Anders Dam, som hade lett Jyske Bank i 26 år och året innan köpt Handelsbankens danska verksamhet.

Under Mørch har kundnöjdheten stigit från 65,4 till 68,4, näst mest på listan jämfört med branschen, medan aktien har följt bankindex exakt.

Vinsten har sjunkit från 5,7 miljarder danska kronor 2023 till 5,2 miljarder i fjol, och överskottet går till återköp av aktier. Årets program på 3 miljarder danska kronor är bankens största hittills.

Plats 5.

Michael Green, Handelsbanken

Michael Green tog över i januari 2024 och Handelsbanken har fortsatt att ha de nöjdaste privatkunderna bland de svenska storbankerna, med 68,2 i årets mätning.

Michael Green, vd och koncernchef i Handelsbanken sedan 2024 har högst förtroende bland bankkunderna. Foto: Claudio Bresciani / TT

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Aktien har slagit OMXS30 med 12,3 procent om året men legat efter bankindex, och vinsten har fallit från 29,1 miljarder kronor 2023 till 23,7 miljarder i fjol. När halvårsrapporten kom i juli föll B-aktien 3,73 procent.

Plats 4.

Inge Reinertsen, Sparebank 1 Sør-Norge

Inge Reinertsen hade varit finanschef i SR-Bank i 14 år när han blev vd i september 2024, två veckor innan banken gick samman med Sparebank 1 Sørøst-Norge.

Ingen aktie på listan har slagit börsen så mycket som hans, 20,7 procent om året mot OMXS30, och kundbetyget har stigit från 67,8 till 71,1. Den nya banken skär nu bort 150 årsverk för att ta ut vinsterna av fusionen.

Under Inge Reinertsen ledning toppar banken börsutvecklingen, 20,7 procent om året. Foto: Press Sparebank 1

”Sedan fusionen har vi gjort betydande anpassningar för att bli mer effektiva och handlingskraftiga. Tillväxtsiffrorna i andra kvartalet visar att vi lyckas med förändringarna och tar marknadsandelar i tuff konkurrens med andra banker”, sa Reinertsen när banken redovisade andra kvartalet i augusti.

Plats 3.

Jens Henriksson, Swedbank

Jens Henriksson tog över Swedbank i oktober 2019, ett halvår efter att styrelsen avskedat Birgitte Bonnesen mitt i penningtvättsskandalen, och året därpå fick banken betala 4 miljarder kronor i sanktionsavgift till Finansinspektionen.

Det amerikanska justitiedepartementet lade ned sin utredning först i januari i år, och uppgörelsen i juli med New Yorks finansinspektion om 50 miljoner dollar avslutar enligt bankens halvårsrapport alla utredningar om de historiska bristerna.

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Under tiden har aktien gett 366 procent, mest av alla på listan, och slagit bankindex med 3,5 procent om året. Vinsten har ökat från 19,7 miljarder kronor 2019 till 32,8 miljarder i fjol, och kundnöjdheten har gått något upp medan branschen gått ned, även om Swedbank med 60,3 fortfarande har de minst nöjda privatkunderna bland de svenska storbankerna.

Swedbanks vd Jens Henriksson efter en pressträff där delårsrapporten presenterades. Foto: Christine Olsson / TT

Henriksson har gjort det för 19,4 miljoner kronor i ersättning, lägst av de svenska storbankscheferna och mindre än hälften av vad Vang-Jensen fick.

”Swedbank står starkt och är väl positionerat för hållbar tillväxt och lönsamhet”, sa Henriksson när banken lämnade halvårsrapporten i juli.

Plats 2.

Carsten Egeriis, Danske Bank

Carsten Egeriis var bankens riskchef när han i april 2021 ersatte Chris Vogelzang, som lämnade sedan nederländska åklagare pekat ut honom som misstänkt i en penningtvättsutredning mot hans förra arbetsgivare ABN Amro.

Danske Bank gick 2022 med förlust efter en avsättning på 13,8 miljarder danska kronor för att avsluta Estlandsärendet, men aktien har sedan han tillträdde stigit 349 procent i kronor och slagit bankindex med 6,6 procent om året, bäst på listan.

Carsten Egeriis har gjort ett ordentligt städjobb på Danske Bank, men det har även kostat på bankens kundrelationer. Foto: Danske Bank press

Kunderna har däremot inte följt med, och Danske Banks betyg bland privatkunder har sjunkit från 64,9 till 60,7. I årets danska mätning ligger banken 5,9 enheter under branschsnittet.

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Plats 1.

Frank Vang-Jensen, Nordea

Nordea har under Frank Vang-Jensen tjänat 45,2 miljarder kronor om året i snitt, mest av alla på listan. När dansken tog över i september 2019 gav banken 5,0 procent i avkastning på eget kapital, lägst av de nordiska storbankerna, och i fjol var siffran 15,5 procent.

Han har också lyft kundnöjdheten mest, från 59,7 till 63,5 bland Nordeas svenska privatkunder, samtidigt som branschen gick bakåt.

Frank Vang Jensen rider på en framgångsvåg och toppar den sammanlagda rankingen. Något han även tar riktigt bra betalt för. Foto: TT

Hans svagaste punkt är aktien, som har gett 308 procent, eller 9,4 procent mer än OMXS30 om året, sjunde bäst på listan.

”Vi gör goda framsteg med genomförandet av vår strategi till 2030 och det börjar märkas på våra resultat”, sa Vang-Jensen när Nordea redovisade andra kvartalet i juli. Han fick också mest betalt av bankcheferna i fjol, 43,4 miljoner kronor.