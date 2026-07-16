Nordeas vd nöjd: "Ytterligare ett starkt kvartal"

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Nordeas (börskurs) intäkter och rörelseresultat överträffar förväntan och banken har nu för avsikt att glädja sina aktieägare med en halvårsutdelning på 0,34 euro per aktie.

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Fler siffror från Nordea-rapporten

Rörelseresultatet i andra kvartalet blev 1,6 miljarder euro, 4 procent bättre än förhandsprognosen.

Banken ökar intäkterna med 4 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Intäkterna nu var 3 miljarder euro, 2 procent bättre än väntat.

Räntenettot landade på 1,8 miljarder euro. I linje med förväntan men 1 procent sämre än samma tid förra året, dock 1 procent bättre sekventiellt.

Provisionsnettot landade på 880 miljoner euro, bättre än väntat.

Nettot finansiella transaktioner landade på 281 miljoner euro, vilket var 10 procent bättre än väntade 256 miljoner euro.

Kostnaderna landade på 1,4 miljarder euro, vilket var väntat. Kreditförlusterna var 1 procent högre på 61 miljoner euro.