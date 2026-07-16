Nordeas vd Frank Vang-Jensen är uppenbart tillfredsställd över kvartalssiffrorna i resultatrapporten som storbanken nu redovisar.
Nordeas vd nöjd: "Ytterligare ett starkt kvartal"
”Nordea hade ytterligare ett starkt kvartal. Vi hade en god affärsutveckling i alla delar av vår verksamhet, fortsatte attrahera nya kunder och fördjupa relationen med befintliga. Vi skapade också hög tillväxt inom sparande och placeringar. Sammantaget gör detta att intäkterna återigen ökar jämfört med samma kvartal i fjol. Vi gör goda framsteg med genomförandet av vår strategi till 2030 och det börjar märkas på våra resultat”, säger Frank Vang-Jensen bland annat i en kommentar till delårsrapporten.
Nordeas (börskurs) intäkter och rörelseresultat överträffar förväntan och banken har nu för avsikt att glädja sina aktieägare med en halvårsutdelning på 0,34 euro per aktie.
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Fler siffror från Nordea-rapporten
Rörelseresultatet i andra kvartalet blev 1,6 miljarder euro, 4 procent bättre än förhandsprognosen.
Banken ökar intäkterna med 4 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Intäkterna nu var 3 miljarder euro, 2 procent bättre än väntat.
Räntenettot landade på 1,8 miljarder euro. I linje med förväntan men 1 procent sämre än samma tid förra året, dock 1 procent bättre sekventiellt.
Provisionsnettot landade på 880 miljoner euro, bättre än väntat.
Nettot finansiella transaktioner landade på 281 miljoner euro, vilket var 10 procent bättre än väntade 256 miljoner euro.
Kostnaderna landade på 1,4 miljarder euro, vilket var väntat. Kreditförlusterna var 1 procent högre på 61 miljoner euro.
Banktoppen: Vi ska bli bäst i Norden
”Vi känner tillförsikt inför andra halvåret. Vår verksamhet utvecklas mycket väl och genomförandet av vår strategi går enligt plan, med tydliga framsteg i alla våra viktiga satsningar. De nordiska ekonomierna har också visat sin styrka. Vi ser lovande tecken på ökad aktivitet och investeringar bland företagen i hela regionen, och Nordea har ett bra utgångsläge för att hjälpa våra kunder att tillvarata nya tillväxtmöjligheter”, säger Nordeas vd och fortsätter:
”Vårt starka resultat och gynnsamma position återspeglas i vår förbättrade prognos för helåret 2026. Vi räknar fortsatt med en avkastning på eget kapital som är högre än 15 procent men förväntar oss nu ett K/I-tal på 44–45 procent. Vår ambition är att bli den klart bäst presterande finanskoncernen i Norden.”
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