Nordeas vd Frank Vang-Jensen fick 43,4 miljoner kronor i ersättning under 2025. Det motsvarar 118 985 kronor per kalenderdag, året runt.
Chefen på Nordea tjänar in en svensk årslön på drygt fyra dagar
En genomsnittlig svensk månadslön ligger på 42 900 kronor enligt SCB. På ett år blir det 514 800 kronor.
Vang-Jensen passerar den summan efter 4,33 dagar.
Så är siffran uträknad
Nordea redovisar ersättningen i euro. Vang-Jensens intjänade ersättning för 2025 uppgick till 3 924 008 euro.
Beloppet består av 1 617 868 euro i fast grundlön, 489 387 euro i pension, 181 309 euro i förmåner, 914 698 euro från det kortsiktiga incitamentsprogrammet och 720 746 euro från det långsiktiga.
Den långsiktiga delen redovisas som kostnad enligt IFRS 2 för fem överlappande program, inte som årets tilldelning.
Omräkningen bygger på Riksbankens årsgenomsnitt för 2025, 11,0677 kronor per euro.
Ersättningen sjönk
Vang-Jensen fick mindre 2025 än året innan. I euro föll ersättningen 6,5 procent från 4 198 433 euro.
I kronor blir nedgången större, 9,5 procent, eftersom kronan stärktes mot euron under året. Omräknat till 2024 års kurs motsvarade fjolårets ersättning 48,0 miljoner kronor.
Nordea uppger att minskningen främst beror på lägre avsättningar för det långsiktiga programmet, som belönar prestation på längre sikt än 2025.
Så ligger de andra bankcheferna
|Vd
|Bank
|Per år
|Per dag
|Frank Vang-Jensen
|Nordea
|43,4 mkr
|118 985 kr
|Johan Torgeby
|SEB
|37,5 mkr
|102 792 kr
|Carsten Rasch Egeriis
|Danske Bank
|36,4 mkr
|99 781 kr
|Michael Green
|Handelsbanken
|19,8 mkr
|54 247 kr
|Jens Henriksson
|Swedbank
|19,4 mkr
|53 219 kr
|Knut Frängsmyr
|Avanza
|13,6 mkr
|37 129 kr
Torgebys siffra avser aktieprogrammen värderade vid intjänande. SEB redovisar även ett alternativt värde på 26,5 miljoner kronor, där programmen räknas vid tilldelning.
Nordea redovisar själv kvoten
Banken publicerar hur många gånger mer koncernchefen tjänar än en genomsnittlig anställd. För 2025 uppgick kvoten till 40,7 gånger räknat på samtliga anställda.
Mot anställda i Norden landar kvoten på 35,1 gånger. Året innan låg den på 45,7 respektive 39,2.
Nordea räknar kvoten utifrån personalkostnader, antal anställda och koncernchefens ersättning enligt koncernens årsredovisningar.
Jämförelsen har en svaghet
Vang-Jensens 43,4 miljoner omfattar pension, förmåner och rörlig ersättning. SCB:s månadslön på 42 900 kronor är lön före skatt, utan pension och förmåner.
Räknat enbart på fast grundlön tjänar Vang-Jensen 17,9 miljoner kronor om året, eller 49 058 kronor om dagen. Då tar det 10,5 dagar att passera en svensk årslön.
Svenska kvoter ligger lågt internationellt
Gränsen till Sveriges bäst betalda tiondel går vid 60 000 kronor i månaden. Vd-lönerna i svenska bolag steg 20 gånger snabbare än de anställdas under 2025.
I USA ligger motsvarande kvot på 312 gånger utan Musk inräknad.