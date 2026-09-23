Chefen på Nordea tjänar in en svensk årslön på drygt fyra dagar

Ersättningen sjönk

Vang-Jensen fick mindre 2025 än året innan. I euro föll ersättningen 6,5 procent från 4 198 433 euro.

I kronor blir nedgången större, 9,5 procent, eftersom kronan stärktes mot euron under året. Omräknat till 2024 års kurs motsvarade fjolårets ersättning 48,0 miljoner kronor.

Nordea uppger att minskningen främst beror på lägre avsättningar för det långsiktiga programmet, som belönar prestation på längre sikt än 2025.

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Så ligger de andra bankcheferna

Vd Bank Per år Per dag Frank Vang-Jensen Nordea 43,4 mkr 118 985 kr Johan Torgeby SEB 37,5 mkr 102 792 kr Carsten Rasch Egeriis Danske Bank 36,4 mkr 99 781 kr Michael Green Handelsbanken 19,8 mkr 54 247 kr Jens Henriksson Swedbank 19,4 mkr 53 219 kr Knut Frängsmyr Avanza 13,6 mkr 37 129 kr

Torgebys siffra avser aktieprogrammen värderade vid intjänande. SEB redovisar även ett alternativt värde på 26,5 miljoner kronor, där programmen räknas vid tilldelning.

Nordea redovisar själv kvoten

Banken publicerar hur många gånger mer koncernchefen tjänar än en genomsnittlig anställd. För 2025 uppgick kvoten till 40,7 gånger räknat på samtliga anställda.

Mot anställda i Norden landar kvoten på 35,1 gånger. Året innan låg den på 45,7 respektive 39,2.

Nordea räknar kvoten utifrån personalkostnader, antal anställda och koncernchefens ersättning enligt koncernens årsredovisningar.

Jämförelsen har en svaghet

Vang-Jensens 43,4 miljoner omfattar pension, förmåner och rörlig ersättning. SCB:s månadslön på 42 900 kronor är lön före skatt, utan pension och förmåner.

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Räknat enbart på fast grundlön tjänar Vang-Jensen 17,9 miljoner kronor om året, eller 49 058 kronor om dagen. Då tar det 10,5 dagar att passera en svensk årslön.

Svenska kvoter ligger lågt internationellt

Gränsen till Sveriges bäst betalda tiondel går vid 60 000 kronor i månaden. Vd-lönerna i svenska bolag steg 20 gånger snabbare än de anställdas under 2025.

I USA ligger motsvarande kvot på 312 gånger utan Musk inräknad.