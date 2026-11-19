Vid den senaste översynen av OMXS30 – Stockholmsbörsens index över de 30 största och mest omsatta bolagen – hamnar H&M på plats 33 i rankningen över bolagens så kallade free float-börsvärde. Det är värdet på de aktier som är tillgängliga för handel på marknaden.

Gränsen för att behålla en plats i indexet går vid position 35. H&M klarar sig alltså kvar vid den kommande förändringen, men ligger nära gränsen för att åka ut, enligt Dagens industri.

Stefan Persson köper allt fler aktier

En viktig förklaring är familjen Perssons fortsatta aktieköp. Enligt H&M:s ägarstatistik kontrollerade familjen Stefan Persson med bolag 69,08 procent av aktiekapitalet den 31 oktober. Röstandelen uppgick till 85,3 procent.

Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

I september rapporterade Reuters att familjens investmentbolag Ramsbury Invest hade köpt 36,8 miljoner H&M-aktier sedan årsskiftet.

När huvudägaren köper fler aktier minskar den andel som finns tillgänglig för övriga investerare. Det pressar i sin tur ned bolagets free float-börsvärde och kan försämra placeringen i indexrankningen.

I en analys hos EFN uppmärksammar analytikern Martin Blomgren också familjens ökande ägande. Han pekar på att H&M fortfarande har utmaningar med tillväxten och att aktien har svårt att övertyga marknaden.