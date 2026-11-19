H&M hotas av petning från OMXS30. Stefan Perssons fortsatta aktieköp minskar den fria handeln och kan kosta klädjätten en indexplats.
H&M ligger pyrt till – riskerar att kastas ut från börsens finrum
Den svenska klädjätten och modekoncernen Hennes & Mauritz har länge varit ett självklart inslag bland Stockholmsbörsens storbolag.
Nu har klädjätten hamnat i ett läge där huvudägarens växande kontroll över bolaget kan få konsekvenser även för aktiens indexstatus.
Vid den senaste översynen av OMXS30 – Stockholmsbörsens index över de 30 största och mest omsatta bolagen – hamnar H&M på plats 33 i rankningen över bolagens så kallade free float-börsvärde. Det är värdet på de aktier som är tillgängliga för handel på marknaden.
Gränsen för att behålla en plats i indexet går vid position 35. H&M klarar sig alltså kvar vid den kommande förändringen, men ligger nära gränsen för att åka ut, enligt Dagens industri.
Stefan Persson köper allt fler aktier
En viktig förklaring är familjen Perssons fortsatta aktieköp. Enligt H&M:s ägarstatistik kontrollerade familjen Stefan Persson med bolag 69,08 procent av aktiekapitalet den 31 oktober. Röstandelen uppgick till 85,3 procent.
Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.
I september rapporterade Reuters att familjens investmentbolag Ramsbury Invest hade köpt 36,8 miljoner H&M-aktier sedan årsskiftet.
När huvudägaren köper fler aktier minskar den andel som finns tillgänglig för övriga investerare. Det pressar i sin tur ned bolagets free float-börsvärde och kan försämra placeringen i indexrankningen.
I en analys hos EFN uppmärksammar analytikern Martin Blomgren också familjens ökande ägande. Han pekar på att H&M fortfarande har utmaningar med tillväxten och att aktien har svårt att övertyga marknaden.
Sobi tar plats när Lifco åker ut
Vid nästa indexförändring den 1 december lämnar industrimagnaten Carl Bennets serieförvärvare Lifco OMXS30. In kommer i stället läkemedelsbolaget Sobi som ligger på plats 23 i free float-rankningen.
H&M är därmed fortsatt medlem, men enligt DI skulle familjen Perssons aktieköp ha behövt vara ungefär dubbelt så stora under det senaste året för att klädjätten redan nu skulle ha åkt ut.
En eventuell framtida uteslutning kan leda till köp- och säljtryck när indexfonder och andra passiva investerare anpassar sina portföljer.
Hur stor effekten blir beror bland annat på hur mycket kapital som följer OMXS30.
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