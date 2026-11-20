De räknar nämligen med att avkastningen i globala indexfonder kan landa på mellan noll och fyra procent om året under det kommande decenniet.

”Den värderingsmultipel vi ligger på i dag indikerar en årlig avkastning på mellan noll och fyra procent för indexet under de kommande tio åren”, säger Tone Varmann till norska Dagens Næringsliv.

Kapitalet samlas i samma storbolag

Varmann och Engebretsen förvaltar den nylanserade fonden Arctic Global Select. De anser att de växande kapitalflödena till passiva fonder har skapat en problematisk koncentration på aktiemarknaden.

När indexfonder köper aktier utifrån deras vikt i indexet går en stor del av kapitalet till de största börsbolagen. Enligt Varmann äger en global indexfond kanske bara tre procent av företagen på marknaden – inte sällan de allra största.

”Allt kapital har gått mot mitten”, säger hon till den norska affärstidningen.

Förvaltarna varnar för att utvecklingen kan öka risken för fondspararna. Många av de största bolagen är exponerade mot samma teknologiska trender. En nedgång i sektorn kan därför slå brett mot globalfonderna.