Globala indexfonder kan ge så lite som noll procents årsavkastning de kommande tio åren. Det varnar nu två norska fondförvaltare för.
Dystra beskedet till miljontals fondsparare
Globala indexfonder har länge varit småspararnas favorit tack vare låga avgifter och bred riskspridning.
Men nu kommer en betydligt dystrare prognos från de norska fondförvaltarna Tone Varmann och Anders Engebretsen.
De räknar nämligen med att avkastningen i globala indexfonder kan landa på mellan noll och fyra procent om året under det kommande decenniet.
”Den värderingsmultipel vi ligger på i dag indikerar en årlig avkastning på mellan noll och fyra procent för indexet under de kommande tio åren”, säger Tone Varmann till norska Dagens Næringsliv.
Kapitalet samlas i samma storbolag
Varmann och Engebretsen förvaltar den nylanserade fonden Arctic Global Select. De anser att de växande kapitalflödena till passiva fonder har skapat en problematisk koncentration på aktiemarknaden.
När indexfonder köper aktier utifrån deras vikt i indexet går en stor del av kapitalet till de största börsbolagen. Enligt Varmann äger en global indexfond kanske bara tre procent av företagen på marknaden – inte sällan de allra största.
”Allt kapital har gått mot mitten”, säger hon till den norska affärstidningen.
Förvaltarna varnar för att utvecklingen kan öka risken för fondspararna. Många av de största bolagen är exponerade mot samma teknologiska trender. En nedgång i sektorn kan därför slå brett mot globalfonderna.
Tror på betydligt högre avkastning
Arctic Global Select investerar i enskilda aktier och specialfonder. Portföljen omfattar omkring 500 aktier.
Förvaltarna räknar med en årlig avkastning på mellan åtta och tolv procent. Det är betydligt mer än deras prognos för globala indexfonder.
Men prognosen ska ses mot bakgrund av att aktiv förvaltning historiskt haft svårt att slå index. Varmann konstaterar att färre än fem procent av de globala fonderna har överträffat sina jämförelseindex under de senaste tio åren.
Indexförvaltaren slår tillbaka
Joakim Askenstedt Embu, indexfondförvaltare på norska pensions- och kapitalförvaltningsbolaget KLP, delar inte den dystra synen.
Han menar att indexfondernas historiska resultat talar för strategin.
”95 procent av de aktiva fonderna misslyckas, så då måste du hitta de fem procenten. Och det är svårt, även för professionella förvaltare”, säger han till Dagens Næringsliv.
Statistik från S&P Dow Jones Indices ger stöd åt hans invändning. I den senaste europeiska SPIVA-rapporten hade 65 procent av de aktivt förvaltade globalfonderna i euro underpresterat mot sitt jämförelseindex under första halvåret 2026. På tio års sikt var andelen 94 procent.
Även kapitalförvaltaren Vanguard räknar med måttligare börsavkastning framöver, men ligger högre än de norska förvaltarnas prognos.
I sin marknadsprognos från oktober räknar Vanguard med en årlig avkastning på 4,8–6,8 procent för amerikanska aktier och 5,3–7,3 procent för utvecklade marknader utanför USA under de kommande tio åren.
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