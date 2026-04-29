Onsdagen bjuder på bankfest på Stockholmsbörsen. Två av fyra storbanker rapporter sina siffror för första kvartalet. Bankaktierna ägs av över 670 000 småsparare.
Så går det för dina bankaktier – ägs av 670 000 småsparare
Under 2025 och inledningen av 2026 har sektorn tillhört en av de starkaste – så hur går det nu?
Alla storbanker har nu visat siffrorna
I förra veckan rapporterade Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Nordea (börskurs Nordea).
Börsen verkade tycka både rapporterna var helt okej även om experterna inte helt kunde enas om potentialen framåt.
I dag på onsdagsmorgonen var det dags för de två kvarvarande storbankerna SEB (börskurs SEB) och Swedbank (börskurs Swedbank).
SEB får svalt mottagande
Wallenbergarnas bank SEB gjorde en rörelsevinst på 9,4 miljarder kronor för första kvartalet, 5 procent lägre än i fjol, som Dagens PS rapporterade i morse.
Vinsten var ändå bättre än väntat enligt Bloombergs sammanställning av analytikernas prognoser.
Så kan bankernas jättevinster betala hela ditt bolån
KRÖNIKA. Provocerad över storbankernas jättevinster? Sorry, men då tänker du fel. Ta rygg på banken istället och låt deras miljardintäkter betala för hela
Bankaktien ägdes vid årsskiftet av drygt 291 000 sparare. Det gör den till Sveriges sjunde mest ägda aktie totalt sett enligt Euroclears statistik.
Dessa fick se börsen ta emot rapporten med en gäspning. SEB handlas svagt ned med 0,5 procent en dryg halvtimme efter klockringningen.
Swedbank den mest ägda bankaktien
Ännu fler ägare, 381 000 stycken och Sveriges fjärde mest ägda aktie, är Swedbank.
Swedbank redovisar en justerad vinst – före nedskrivningar, skatter och avgifter – på 10,2 miljarder kronor för årets första kvartal.
Det var i linje med vad analytikerna hoppats på men kan jämföras med 11,2 miljarder under motsvarande kvartal i fjol.
Även den bankaktien handlas på rött, minus 1,2 procent strax efter börsöppningen.
