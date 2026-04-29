Så går det för dina bankaktier – ägs av 670 000 småsparare

SEB får svalt mottagande

Wallenbergarnas bank SEB gjorde en rörelsevinst på 9,4 miljarder kronor för första kvartalet, 5 procent lägre än i fjol, som Dagens PS rapporterade i morse.

Vinsten var ändå bättre än väntat enligt Bloombergs sammanställning av analytikernas prognoser.

Bankaktien ägdes vid årsskiftet av drygt 291 000 sparare. Det gör den till Sveriges sjunde mest ägda aktie totalt sett enligt Euroclears statistik.

Dessa fick se börsen ta emot rapporten med en gäspning. SEB handlas svagt ned med 0,5 procent en dryg halvtimme efter klockringningen.

Swedbank den mest ägda bankaktien

Ännu fler ägare, 381 000 stycken och Sveriges fjärde mest ägda aktie, är Swedbank.

Swedbank redovisar en justerad vinst – före nedskrivningar, skatter och avgifter – på 10,2 miljarder kronor för årets första kvartal.

Det var i linje med vad analytikerna hoppats på men kan jämföras med 11,2 miljarder under motsvarande kvartal i fjol.

Även den bankaktien handlas på rött, minus 1,2 procent strax efter börsöppningen.

