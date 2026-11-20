Aktien har fortsatt uppåt efter kvartalsrapporten den 7 november, trots att rörelseresultatet under tredje kvartalet sjönk 6 procent till 12,7 miljarder dollar. Det berodde främst på att försäkringsbolaget Geico sänkte premierna och ökade reklamen för att vinna tillbaka kunder.

Under hösten har investerare sålt AI-tunga techaktier och sökt sig till Berkshire, med järnväg, energibolag och en stor kassa. Sedan slutet av september har aktien gått mer än 18 procentenheter bättre än S&P 500, enligt Reuters.

”Investerare kan flytta pengar till stabilare kvalitetsbolag som Berkshire. Frågan är hur mycket kortsiktiga besvikelser de står ut med för att få äga ett bolag med stark balansräkning, som har klarat övergången till tiden efter Buffett”, säger Cathy Seifert, analytiker på CFRA Research, till Reuters.

Återköpen upphörde nära rekordet

Greg Abel, som Warren Buffett har kallat ”pinsamt bra”, tog över som vd vid årsskiftet och har sedan ställt om portföljen och börjat använda kassan. Mellan juli och september köpte Berkshire tillbaka egna aktier för 9,6 miljarder dollar (cirka 97 miljarder kronor), mer än Buffett någonsin gjorde på ett kvartal, och i oktober för ytterligare omkring 2 miljarder dollar, enligt Reuters.

Warren Buffett hissar sin efterträdare Greg Abel till skyarna. (Foto: Nati Harnik/AP/TT/montage)

Återköpen upphörde troligen när A-aktien i november steg förbi 878 000 dollar, motsvarande cirka 585 dollar för B-aktien, enligt AP. Berkshire har ingen fast återköpsbudget, och Abel behöll Buffetts regel när han tog över.

”Vi kommer att köpa tillbaka Berkshire-aktier när de handlas under vår uppskattning av det inneboende värdet, konservativt beräknat”, skrev Abel i sitt första brev till aktieägarna i februari.

Före rapporten låg analytikernas genomsnittliga riktkurs på 555,67 dollar, under dagens kurs, enligt Tradingkey. CFRA rekommenderar behåll, medan UBS-analytikern Brian Meredith i oktober höjde riktkursen till 628 dollar och behöll sitt köpråd.

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Finanschefen Charles Chang köpte två A-aktier för egna pengar den 12 november till 888 869 dollar styck, visar hans anmälan till den amerikanska finansinspektionen SEC. Priset ligger över den nivå där bolaget enligt AP slutade köpa tillbaka.

Pengarna som inte går till återköp stannar i bolaget, som hade 377,4 miljarder dollar (cirka 3 830 miljarder kronor) i kassan den 30 september. Någon utdelning blir det inte, och för en svensk ägare kommer hela avkastningen därför från kursen och dollarn.

”Berkshire kommer inte att betala utdelning så länge varje dollar som behålls i bolaget sannolikt skapar mer än en dollar i marknadsvärde för aktieägarna”, skrev Abel i samma brev.