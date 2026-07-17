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Börs & Finans

Jens Henriksson: ”Swedbank står starkt”

Swedbank
Swedbanks vd Jens Henriksson. (Foto: Christine Olsson/TT)

Swedbank är den sista av de svenska storbankerna att leverera sina Q2-siffror och rapporten kommer in bättre än väntat.

Swedbank (börskurs) står starkt och är väl positionerat för hållbar tillväxt och lönsamhet”, säger storbankens vd och koncernchef Jens Henriksson.

Det som svärtar ner resultatrapporten något är räntenettot, som kommer in lägre än konsensus.

Rörelseresultat blev 9,2 miljarder mot väntade 9,1 miljarder kronor.

Intäkterna i årets andra kvartal för Swedbank var 18,1 miljarder mot väntade 17,6 miljarder kronor.

Här är Swedbank-rapporten i korthet:

Finansiell informationKv2Kv1Jan-junJan-jun
mkr20262026%20262025%
Summa intäkter18 10417 073635 17834 2913
Räntenetto11 27611 147122 42322 4060
Provisionsnetto4 4624 17278 6347 9549
Nettoresultat finansiella poster1 060689541 7491 39825
Övriga intäkter¹1 3061 064232 3712 533-6
Summa kostnader7 8546 8811414 73612 23420
varav extraordinära kostnader86008600
varav momsåterbetalningar000-379
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter10 25010 192120 44222 057-7
Nedskrivning av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar0000-99
Kreditförluster313164904779
Bankskatter och resolutionsavgifter786672171 4581 606-9
Resultat före skatt9 1519 356-218 50620 441-9
Skatt1 9562 011-33 9674 360-9
Periodens resultat7 1957 345-214 54016 082-10
Resultat per aktie, kr, efter utspädning6,376,5012,8614,24
Räntabilitet på eget kapital, %14,213,313,615,2
Räntabilitet på eget kapital exkl. justerat, %²15,513,314,314,8
K/I-tal0,430,400,420,36
K/I-tal exkl. justerat²0,390,400,390,37
Kärnprimärkapitalrelation, %17,417,517,419,7
Kreditförlustnivå, %0,060,030,050,00
1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning.
2) Justerat för momsåterbetalningar under 2025 och för extraordinära kostnader under andra kvartalet 2026.

Läs mer: Nordeas vd nöjd: ”Ytterligare ett starkt kvartal” DagensPS

Läs vidare: Handelsbanken sviker – SEB klart över förväntan DagensPS

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

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