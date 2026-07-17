Jens Henriksson: ”Swedbank står starkt”

Swedbank är den sista av de svenska storbankerna att leverera sina Q2-siffror och rapporten kommer in bättre än väntat.

”Swedbank (börskurs) står starkt och är väl positionerat för hållbar tillväxt och lönsamhet”, säger storbankens vd och koncernchef Jens Henriksson.

Det som svärtar ner resultatrapporten något är räntenettot, som kommer in lägre än konsensus.