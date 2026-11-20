”Tillför avancerad expertis”

”Genom denna tekniköverföring tillför Saab avancerad expertis till den polska försvarsindustrin, vilket stöder lokal produktion och en långsiktig utveckling av den industriella förmågan”, skriver bolaget.

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Dagens PS har skrivit om att vapenindustrin i Schweiz, där Saabs ammunition tillverkas, varit och är upprörd över en lag från 2015.

Det är en lag som syftar till att hålla legosoldater borta från landet, men som industrin nu menar komplicerar rutinarbete som installation och underhåll och att utbilda affärspartners och militär i utlandet.

Den federala lagen om privata säkerhetstjänster som tillhandahålls utomlands, infördes för elva år sedan efter att privata militära företag börjat etablera sig i Schweiz, inklusive Aegis Defence Service, en stor amerikansk regeringsentreprenör i Irak och Afghanistan.

Aegis har sedan lämnat Schweiz på grund av lagstiftningen. Chefer inom sektorn säger att lagens räckvidd bortom Schweiz är särskilt problematisk, skriver Financial Times.

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Saab fortsätter skörda internationella framgångar, nu i Polen där ammunition ska produceras. En lag i Schweiz kan möjligen påverka avtalet. (Foto: Pressbild)

Lagen når utanför Schweiz

Den räckvidden gör att företagen inte befrias från restriktionerna i lagen genom att flytta personal och verksamhet utomlands.

Det gör att vissa schweiziska vapen- och försvarsföretag nu sägs överväga att flytta sina huvudkontor utomlands.

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”Det ursprungliga syftet med lagen var gott”, säger Peter Huber, entreprenör inom försvarssektorn och med styrelseposter i flera företag.

”Men sedan förvanskades det. Regeringen tolkar nu lagen på ett sätt som gör att den blivit något helt annat.”

”Detta är ett exempel på välmenande lagstiftning där det finns ett glapp mellan det ursprungliga syftet och det faktiska genomförandet”, säger en vapen-vd om lagen.

Stefan Brupbacher, vd för branschorganisationen Swissmem, menar att reglerna utgör en ”plåga” för teknikintensiva tillverkningsföretag. ”Lagen är en fullständig katastrof”, är hans kategoriska omdöme.

Frågan är nu om Saabs Schweiz-tillverkade ammunition som säljs till Polen, på något sätt kan falla inom lagens ram och behöva prövas.

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