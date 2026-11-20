Saab har i dag presenterat ett licensavtal för produktion av ammunition i Polen. Nu är frågan om en lag i Schweiz kan stoppa avtalet.
Saab satsar i Polen – men kan stoppas av Schweiz
Saab (börskurs Saab) har i dag tecknat ett licensavtal med Dezamet, en del av den polska koncernen PGZ. Avtalet gäller produktion och försäljning av granatkastar-ammunitionen Mapam i Polen.
Saab konstaterar att avtalet utgör det första steget i det åtagande om industriellt samarbete och tekniköverföring till Polen som ingicks tidigare i år, med den polska statliga försvarsmyndigheten (Armaments Agency) inom ramen för ubåtsprogrammet Orka.
Polen satsar stort i rymden: ”Ska bli en av de främsta”. Dagens PS
”Glada över samarbetet”
”Vi är glada över att samarbetet med Dezamet fortskrider väl, och vi ser nu fram emot att säkra beställningar som gör det möjligt att ta programmet vidare till nästa fas”, säger Claudio Penna, vd för Saab Switzerland.
Licensavtalet är en uppfyllelse av det första åtagandet inom ett avtal mellan Saab och det polska ministeriet för ekonomisk utveckling och teknik, Avtalet gäller det industriella samarbetet och investeringspaketet kopplat till ubåtsprogrammet Orka.
Mapam beskrivs som en högpresterande granatkastarammunition som utvecklats av Saab Bofors Dynamics Switzerland. Den erbjuder enligt företaget betydligt högre verkan jämfört med konventionell ammunition.
Polen varnar väst: ”Försök inte göra upp med Ryssland utan oss”. Dagens PS
”Tillför avancerad expertis”
”Genom denna tekniköverföring tillför Saab avancerad expertis till den polska försvarsindustrin, vilket stöder lokal produktion och en långsiktig utveckling av den industriella förmågan”, skriver bolaget.
Dagens PS har skrivit om att vapenindustrin i Schweiz, där Saabs ammunition tillverkas, varit och är upprörd över en lag från 2015.
Det är en lag som syftar till att hålla legosoldater borta från landet, men som industrin nu menar komplicerar rutinarbete som installation och underhåll och att utbilda affärspartners och militär i utlandet.
Den federala lagen om privata säkerhetstjänster som tillhandahålls utomlands, infördes för elva år sedan efter att privata militära företag börjat etablera sig i Schweiz, inklusive Aegis Defence Service, en stor amerikansk regeringsentreprenör i Irak och Afghanistan.
Aegis har sedan lämnat Schweiz på grund av lagstiftningen. Chefer inom sektorn säger att lagens räckvidd bortom Schweiz är särskilt problematisk, skriver Financial Times.
Vapenindustrin stoppas: ”Lagen är en katastrof”. Dagens PS
Lagen når utanför Schweiz
Den räckvidden gör att företagen inte befrias från restriktionerna i lagen genom att flytta personal och verksamhet utomlands.
Det gör att vissa schweiziska vapen- och försvarsföretag nu sägs överväga att flytta sina huvudkontor utomlands.
”Det ursprungliga syftet med lagen var gott”, säger Peter Huber, entreprenör inom försvarssektorn och med styrelseposter i flera företag.
”Men sedan förvanskades det. Regeringen tolkar nu lagen på ett sätt som gör att den blivit något helt annat.”
”Detta är ett exempel på välmenande lagstiftning där det finns ett glapp mellan det ursprungliga syftet och det faktiska genomförandet”, säger en vapen-vd om lagen.
Stefan Brupbacher, vd för branschorganisationen Swissmem, menar att reglerna utgör en ”plåga” för teknikintensiva tillverkningsföretag. ”Lagen är en fullständig katastrof”, är hans kategoriska omdöme.
Frågan är nu om Saabs Schweiz-tillverkade ammunition som säljs till Polen, på något sätt kan falla inom lagens ram och behöva prövas.