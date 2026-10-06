SEB:s vd Johan Torgeby avgår – lämnar efter nio år på posten

Han framhåller att banken under Torgebys nästan tioåriga ledning har stärkt sin position och skapat långsiktigt värde för kunder, aktieägare och samhället.

”Styrelsen har full förståelse för Johans beslut och vi vill rikta ett varmt tack till honom för hans betydande insatser för banken”, säger Marcus Wallenberg.

Ny tillförordnad vd blir Jonas Ahlström, 48, som sedan 2025 varit operativ chef samt vice vd och koncernchef i SEB. Han har varit anställd i banken sedan 2005 och har suttit i SEB ledningsgrupp sedan 2020.

Ahlström är civilekonom och får nu ta över ledningen av banken medan SEB styrelse arbetar vidare med den permanenta vd-lösningen.

Beskedet fick omedelbar effekt på börsen. Vid 16-tiden backade SEB-aktien efter beskedet och är ned 1,3 procent för dagen.

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