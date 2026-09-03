Japans ränteuppgång gör USA:s skuldberg ännu dyrare att finansiera

USA:s skuldberg byggdes för nollränta

Det är samma skuldberg som passerade 40 000 miljarder dollar i augusti, med en årlig räntenota på omkring 1 000 miljarder. Skillnaden mot tidigare är att räntan inte längre sätts av centralbanker som köper obligationer oavsett pris, utan av investerare som kan tacka nej.

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Lånebehovet ligger fast. Energikrisen, försvarsupprustningen och refinansieringen av pandemiårens billiga lån driver upp volymerna.

Bara under första halvåret sålde världens stater rekordhöga 504 miljarder dollar i obligationer via banksyndikering, mest sedan pandemiåret 2020, och då ingår inte de amerikanska auktionerna. Analytiker beskrev redan i augusti långräntorna som strukturellt högre under resten av decenniet.

Techbolagen konkurrerar om samma pengar

Staterna är inte längre ensamma köpare av kapital. Teknikjättarna emitterar stora mängder obligationer för att finansiera AI-utbyggnaden, och de är beredda att betala mer än statskassorna för att få loss pengarna.

En makrostrateg på Nomura Securities i Tokyo, säger till Reuters att konkurrensen i sig drar upp räntenivån.

Omprisningen är bred. Bloombergs globala index för statsobligationer ligger på 3,72 procent, den högsta nivån sedan 2008, den tyska tioåringen är på 15-årshögsta och brittiska statspapper handlas på sin högsta nivå sedan 2008.

Priset på pengar stiger hela tiden

En investeringschef konstaterar att priset på pengar stiger i hela systemet.

”Skuldnivåerna runt om i världen ligger på skyhöga nivåer och fortsätter att stiga. Jag ser ingen politisk vilja att ta itu med det någonstans. Det tycker jag är ett problem”, säger han till CNBC.

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Priset på den uteblivna viljan går att räkna på. Enligt Brookings Institution krävs skattehöjningar motsvarande 166 000 kronor per hushåll och år i tio år bara för att hålla den amerikanska skuldkvoten kvar kring 100 procent av BNP.

Väktarna sätter priset

Marknaden har därmed fått tillbaka en aktör som varit borta sedan finanskrisen. På 80-talet myntades begreppet bond vigilantes för obligationsinvesterare som vägrar finansiera underskott utan högre kupong, och som på så sätt tvingar fram budgetdisciplin.

Finansminister Scott Bessent svarar med att ge ut fler statsskuldväxlar och färre långa obligationer om räntan närmar sig den övre gränsen. Den manövern flyttar problemet framåt i tiden, eftersom kort skuld måste refinansieras oftare.

Så når det svenska hushåll

Mellan 70 och 80 procent av innehaven i en global indexfond är amerikanska. Svenska sparare bär därmed den amerikanska ränterisken utan att ha valt den, och den japanska uppgången slår rakt in i fondportföljen.

Räntekänsliga sektorer som fastigheter och högt värderade tillväxtbolag drabbas först, vilket gör att börsen får det tuffare.

På lånesidan går kopplingen via de säkerställda obligationerna, som står för merparten av bankernas bolånefinansiering.

Stiger de långa marknadsräntorna pressas svenska bolån uppåt, oavsett vad Riksbanken gör med styrräntan.

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