Räntan på 30-åriga amerikanska statsobligationer har stigit till 5,32 procent, den högsta nivån sedan 2007. Även Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Japan har sett kraftigt stigande långräntor.

”Det finns många skäl att tro att räntorna kommer att ligga strukturellt högre under detta decennium”, säger Skylar Montgomery Koning, makrostrateg på Bloomberg.

Måste refinansiera skulder

Han pekar på en ovanlig situation där regeringars lånebehov ökar trots att räntorna redan ligger på höga nivåer.

Internationella valutafonden (IMF) beskriver också utvecklingen som ett tydligt skifte. När gamla lån löper ut tvingas stater refinansiera skulderna till betydligt högre räntor, samtidigt som skuldbördorna redan är rekordstora.

”Världen med extremt låga räntor är över”, skriver IMF-ekonomerna Era Dabla-Norris och Rodrigo Valdes.