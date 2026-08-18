Långräntorna rusar världen över. Nu växer oron för en ny era där stater, företag och hushåll får vänja sig vid betydligt dyrare lån.
Dyrare lån för alla – långa räntor "strukturellt högre"
Räntorna på långfristiga statsobligationer stiger världen över och når nivåer som inte setts på decennier. Bakom utvecklingen finns oro för växande statsskulder, inflation och en förändrad obligationsmarknad.
Räntan på 30-åriga amerikanska statsobligationer har stigit till 5,32 procent, den högsta nivån sedan 2007. Även Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Japan har sett kraftigt stigande långräntor.
”Det finns många skäl att tro att räntorna kommer att ligga strukturellt högre under detta decennium”, säger Skylar Montgomery Koning, makrostrateg på Bloomberg.
Måste refinansiera skulder
Han pekar på en ovanlig situation där regeringars lånebehov ökar trots att räntorna redan ligger på höga nivåer.
Internationella valutafonden (IMF) beskriver också utvecklingen som ett tydligt skifte. När gamla lån löper ut tvingas stater refinansiera skulderna till betydligt högre räntor, samtidigt som skuldbördorna redan är rekordstora.
”Världen med extremt låga räntor är över”, skriver IMF-ekonomerna Era Dabla-Norris och Rodrigo Valdes.
AI-boomen bidrar
Även AI-boomen bidrar till pressen. Teknikjättarnas enorma investeringar i datacenter finansieras allt oftare med långfristiga obligationer, vilket ökar konkurrensen om investerarnas kapital.
”Det enda som kan förändra situationen är en plötslig försvagning i den ekonomiska statistiken eller någon form av extern chock”, säger Chris Iggo, investeringschef på AXA IM Core inom BNP Paribas Asset Management.
Japanska ankaret lossat
Samtidigt har den traditionella köparbasen för långa obligationer förändrats. Pensionsfonder köper mindre och privata investerare kräver högre ersättning för att binda kapital under flera decennier.
”Japan var tänkt att vara ett ankare för de globala räntorna”, säger Prashant Newnaha, räntestrateg på TD Securities till Bloomberg.
”Risken är att stigande japanska räntor i stället bidrar till att pressa upp räntorna globalt.”
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