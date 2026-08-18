De stigande långräntorna har blivit ett globalt fenomen. Det kan leda till ett stort problem för börserna.
Räntorna rusar världen över – därför kan börsen få det tuffare
Långräntorna rusar världen över. Nu växer oron för en ny era där länder, företag och hushåll får vänja sig vid betydligt dyrare lån.
Det innebär redan räntechock i Japan och den globala obligationsoron riskerar nu att leta sig hela vägen till svenska bolånetagare.
Danske Bank tror exempelvis att det kommer en första räntehöjning i september och sedan ytterligare en gång i december.
Stora statsskulder
Problemet är som sagt att långräntorna snabbt stiger världen över där länder fortfarande dras med ofantliga statsskulder.
USA:s 30-åriga statsobligationsränta passerade på måndagen 5,3 procent – den högsta nivån på 19 år.
I Japan närmar sig räntan på 30-åriga statsobligationer rekordnivåer, medan Tyskland, Storbritannien och Frankrike samtidigt möter några av de högsta upplåningskostnaderna på årtionden.
Japan, USA, Frankrike och Storbritannien hör till de länder där statsskulderna är särskilt höga.
Börserna dras med
Börsen har kunnat stå emot höjningarna under 2026 men nu ser det alltså till slut ut som att aktierna kommer dras med i fallet, enligt Handelsbankens ekonominyhetskanal EFN.
Räntekänsliga sektorer som fastigheter och så kallade utilities – el-, gas- och vattenbolag – har redan utvecklats svagare än det breda indexet S&P 500.
”Troligtvis blir det svårt för börsen att helt ignorera en kraftigare ökning av obligationsräntor”, uppger Mark Newton, chefsstrateg på det amerikanska analyshuset Fundstrat.
Det handlar alltså inte längre om ett isolerat problem på en enskild marknad. Räntorna stiger på bred front.
Se över sina aktier
Som investerare kan det därför vara vettigt att se över sina högt värderade tillväxtaktier – där högre räntor pressar värderingen på vinster som ligger långt fram i tiden.
Blicka hellre mot lönsamma bolag med starka balansräkningar enligt MarketWatch.
Måste ta kontroll
Robin Brooks vid tankesmedjan Brookings Institution pekar på de stora ekonomierna i väst som låtit sina skulder skena, där makthavarna nu bör dra i handbromsen.
”Det är väldigt bråttom för beslutsfattare att få penningpolitiken under kontroll. Annars kommer det bli mycket värre innan det blir bättre”, säger han.
Läs även:
Ny spartrend – så får du mer pengar kvar varje månad. Dagens PS
Alternativa kryptovalutor döms ut helt: ”I praktiken döda”. Dagens PS