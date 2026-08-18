Räntorna rusar världen över – därför kan börsen få det tuffare

Börserna dras med

Börsen har kunnat stå emot höjningarna under 2026 men nu ser det alltså till slut ut som att aktierna kommer dras med i fallet, enligt Handelsbankens ekonominyhetskanal EFN.

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Räntekänsliga sektorer som fastigheter och så kallade utilities – el-, gas- och vattenbolag – har redan utvecklats svagare än det breda indexet S&P 500.

”Troligtvis blir det svårt för börsen att helt ignorera en kraftigare ökning av obligationsräntor”, uppger Mark Newton, chefsstrateg på det amerikanska analyshuset Fundstrat.

Det handlar alltså inte längre om ett isolerat problem på en enskild marknad. Räntorna stiger på bred front.

Se över sina aktier

Som investerare kan det därför vara vettigt att se över sina högt värderade tillväxtaktier – där högre räntor pressar värderingen på vinster som ligger långt fram i tiden.

Blicka hellre mot lönsamma bolag med starka balansräkningar enligt MarketWatch.

Måste ta kontroll

Robin Brooks vid tankesmedjan Brookings Institution pekar på de stora ekonomierna i väst som låtit sina skulder skena, där makthavarna nu bör dra i handbromsen.

”Det är väldigt bråttom för beslutsfattare att få penningpolitiken under kontroll. Annars kommer det bli mycket värre innan det blir bättre”, säger han.

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