De trotsar energikrisen – BNP upp 7,8 procent

”Överraskningen är mer betydelsefull än rubriken antyder”, säger Sujan Hajra, chefsekonom på Anand Rathi Financial Services, enligt Reuters.

Växande tillverkning

Den inhemska efterfrågan visar sig vara starkare än väntat. Konsumtionen håller uppe ekonomin och investeringarna står för en allt större del av tillväxten.

Tillverkningsindustrin växte med 9,2 procent under kvartalet. Även byggsektorn och den privata konsumtionen tog fart.

Men prognoserna är att det vänder nedåt framöver.

Landets beroende av importerad olja gör ekonomin känslig för de höga energipriserna som följt av konflikten i Mellanöstern. S&P Global räknar med att tillväxten bromsar till 6,6 procent för helåret 2026.