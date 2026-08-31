Indiens ekonomi trotsar oljechocken. BNP ökade 7,8 procent – men El Niño hotar att lägga en våt filt över tillväxtfesten.
De trotsar energikrisen – BNP upp 7,8 procent
Ekonomerna hade räknat med en tillväxt på omkring 7,1 procent. Även den indiska centralbanken hade lagt sig på 7 procent. Resultatet på 7,8 procent för kvartalet april-juni överraskade därför alla.
”Överraskningen är mer betydelsefull än rubriken antyder”, säger Sujan Hajra, chefsekonom på Anand Rathi Financial Services, enligt Reuters.
Växande tillverkning
Den inhemska efterfrågan visar sig vara starkare än väntat. Konsumtionen håller uppe ekonomin och investeringarna står för en allt större del av tillväxten.
Tillverkningsindustrin växte med 9,2 procent under kvartalet. Även byggsektorn och den privata konsumtionen tog fart.
Men prognoserna är att det vänder nedåt framöver.
Landets beroende av importerad olja gör ekonomin känslig för de höga energipriserna som följt av konflikten i Mellanöstern. S&P Global räknar med att tillväxten bromsar till 6,6 procent för helåret 2026.
El Niño stort hot
Ännu ett hot kommer från vädret.
El Niño har försvagat den indiska monsunen. Augusti bjöd på 16 procent mindre regn än normalt och säsongens totala underskott har nu vuxit till 14 procent.
Det riskerar att slå mot jordbruket, livsmedelspriserna och inkomsterna på landsbygden. IMF har pekat ut både oljepriserna och den El Niño-drabbade monsunen som centrala risker för Indiens tillväxt.
Ändå är bilden just nu betydligt starkare än befarat.
”Med den här tillväxttakten är en årlig tillväxt på 7–7,2 procent möjlig”, säger Sachchidanand Shukla, chefsekonom på Larsen & Toubro, enligt Reuters.
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