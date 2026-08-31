30 000 kronor per hushåll – så dyr blir Hormuzkrisen

Brentoljan steg på måndagen till över 90 dollar fatet efter USA angrepp mot iranska mål vid Hormuzsundet och Irans svar mot amerikanska mål i regionen. Brent nådde som högst 91,52 dollar under dagen.

Att krigen i Mellanöstern och kriset i Hormuzsundet kommer att kosta för de svenska hushållen har de flesta insett vid det här laget.

Men hur mycket?

Motsvarande 30 000 kronor i Storbritannien

I Storbritannien har analysinstitutet Centre for Economics and Business Research, CEBR, räknat på en bredare effekt.

Enligt The Guardian kan konflikten innebära omkring 2 400 pund i förlorad disponibel inkomst per brittiskt hushåll fram till slutet av 2027. Det motsvarar drygt 30 000 kronor.

”Den första effekten är direkt: högre energikostnader slår direkt igenom i räkningar och i priset på nästan allt annat, vilket gör att varje intjänat pund räcker till mindre”, förklarade Liam Daly, senior ekonom vid CEBR för The Guardian.

”Den indirekta kanalen är långsammare men lika viktig, och verkar genom penningpolitiken och arbetsmarknaden.”