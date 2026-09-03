Efter 55 dagars rättegång: Affärsman frikänd för journalistmord

Greps 2019 – hade kontakter på hög nivå

Fenech greps 2019 och hans gripande blottlade omfattande politisk korruption på Malta, knuten till de sektorer som gjort ön rik – offshore-bank-verksamhet, försäljning av EU-pass och onlinespel.

De internationella protesterna mot mordet och mot Fenechs nära kopplingar till högt uppsatta politiker, gjorde att Joseph Muscats regering föll senare samma år.

Vid rättegången mot Fenech berättade journalistens son, Matthew Caruana Galizia, att han före hennes död hjälpt henne att analysera läckta e-postmeddelanden.

Meddelandena avslöjade misstänkt korruption inom företaget Electrogas, som hade tilldelats ett statligt kontrakt på Malta.

Yorgen Fenech var delägare i företaget och driver även verksamheter inom fastighets- och spelbranschen.

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Fick regeringen på fall

Daphne Caruana Galizia, som var 53 år gammal, tvingade som journalist fram ett nyval på Malta 2017.

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Det var efter anklagelser som kopplade premiärministern till Panama Papers-skandalen, där miljontals konfidentiella juridiska dokument läckte ut.

Yorgen Fenech kopplades till mordet på henne av en maltesisk taxichaufför, Melvin Theuma.

Han hävdade att Fenech gett honom 150 000 euro för att anlita tre män som skulle placera en bomb under sätet i Caruana Galizias bil och sedan utlösa den från en yacht till havs.

Efter att de spårats till brottsplatsen erkände alla tre männen.

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Minnesstund utanför domstolen vid årsdagen för det mord på en journalist på Malta som affärsmannen Yorgen Fenech nu frikänns för. (Foto: René Rossignaud /AP-TT)

Greps när han försökte fly från Malta

Fenech greps när han försökte fly från Malta med sin yacht. Han förnekade brott och hävdade att hjärnan bakom mordet var Keith Schembri, tidigare stabschef hos premiärmini0ster Muscat och ett av målen för Caruana Galizias blogg. Schembri har aldrig blivit föremål för någon utredning.

Caruana Galizias familj uppger att Yorgen Fenech fortfarande står inför anklagelser om mutbrott kopplade till Electrogas, samt att han även anklagats för att ha mutat en polis som utrett hans företag.

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”Nio år efter det brutala mordet på Daphne har de institutionella brister som möjliggjorde dådet varken åtgärdats eller reformerats”, tillägger familjen.

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