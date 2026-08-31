Centralbankschefen varnar: AI kan förstärka global börsnedgång

Många länder saknar protokoll för hur sådana modeller får utvecklas, släppas och tas i drift, och eftersom det finansiella systemet är tätt sammanlänkat kan en störning sprida sig över landsgränser, enligt The Guardian.

Han uppmanar därför länderna att prioritera säkra former för hur modeller släpps och tas i drift, och finansbolagen att säkra sin förmåga att hantera och återhämta sig från incidenter, enligt FSB.

Det andra hotet är värderingarna. FSB varnar för att ökad belåning på aktie- och obligationsmarknaderna samverkar med höga värderingar, marknadskoncentration och AI-optimism på ett sätt som kan förstärka en framtida korrigering.

Till det kommer sårbarheter för privata krediter och bräcklighet i statsobligationsmarknaderna.

Så hänger det ihop med börserna

Risken är enligt Telegraph att investerare lånar stora summor för att köpa in sig i ett fåtal AI-bolag och datacenteroperatörer. Nvidia är värt över 5 200 miljarder dollar, eller 49,8 miljarder kronor, och aktien har stigit 850 procent på fem år.

Bolaget tog nyligen in 500 miljarder dollar, motsvarande 4 796 miljarder kronor, från ett konsortium av amerikanska banker och investerare.

Faller värderingarna riskerar investerare att förlora mångmiljardsbelopp över en natt, och om de då tvingas sälja andra tillgångar kan en kedjereaktion uppstå. Hedgefonder som är exponerade mot AI äger dessutom statspapper, vilket knyter ihop de två marknaderna.

USA:s statsskuld har nyligen passerat 40 000 miljarder dollar. Dagens PS har följt debatten om en möjlig AI-bubbla.