Stigande oljepriser, ny inflationsoro och ökade förväntningar på räntehöjningar pressar upp räntorna på obligationer till nivåer som inte setts på nästan två decennier.
Obligationer på högsta nivån sedan finanskrisen 2008
Räntan på Bloombergs globala index över statsobligationer steg på måndagen för fjärde dagen i rad till 3,72 procent – den högsta nivån sedan sommaren 2008.
Utvecklingen är global. Den tioåriga japanska statsobligationen nådde på tisdagen 3 procent, för första gången sedan 1996. I Storbritannien steg den 30-åriga räntan till den högsta nivån sedan 1998, medan den tyska tioårsräntan nådde 3,36 procent – den högsta nivån på 15 år.
Warsh signal drar upp räntan
I USA har räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen stigit till omkring 4,8 procent, den högsta nivån sedan början av 2025.
”Vi måste vara säkra på att den underliggande inflationen rör sig mot vårt mål, tydligt och i tillräcklig takt. Annars har vi arbete att göra”, säger USA:s centralbankschef Kevin Warsh vid konferensen i Jackson Hole.
Uttalandet förklarar varför obligationsmarknaden har säljtryck. Warsh har i praktiken öppnat dörren för räntehöjningar samtidigt som oljepriset driver upp inflationsrisken.
Idanna Appio, portföljförvaltare och analytiker på First Eagle Investments, beskriver samtidigt hur investerarna håller på att tänka om kring ränteläget.
”Marknaderna prissätter en högre bana för de korta räntorna i USA, men också globalt”, säger hon till Bloomberg TV.
”Investerare börjar omvärdera hur neutrala styrräntor egentligen ser ut, och de har gradvis stigit.”
Inflationen rusar i Europa
På tisdagen kom nya inflationssiffror från euroområdet som visade att inflationen steg till 3,3 procent i augusti, upp från 2,9 procent i juli. Framför allt var det högre energi- och råvarupriser som drev uppgången. Kärninflationen sjönk däremot något till 2,4 procent.
Det stärker marknadens förväntningar på att Europeiska centralbanken höjer räntan med 0,25 procentenheter vid sitt möte nästa vecka.
edan före inflationssiffran hade Reuters rapporterat att ECB-ledamöter såg en septemberhöjning som sannolik, mot bakgrund av den utdragna Iran-konflikten och dess effekter på energipriserna.
Mot ännu högre räntor
Prashant Newnaha, räntestrateg på TD Securities, sammanfattar läget betydligt mer krasst:
”Obligationsmarknaden imploderar inte, men den skickar ett väldigt tydligt meddelande: Mer klibbig inflation betyder högre räntor under längre tid som absolut minimum.”
Regeringarna i bland annat USA, Storbritannien och Japan behöver låna stora summor samtidigt som investerarna kräver allt högre ersättning för att hålla långfristiga statsobligationer.
”Riktningen härifrån kommer att vara mot högre räntor”, säger Laura Cooper, global investeringsstrateg på Nuveen.
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