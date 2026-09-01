Obligationer på högsta nivån sedan finanskrisen 2008

Utvecklingen är global. Den tioåriga japanska statsobligationen nådde på tisdagen 3 procent, för första gången sedan 1996. I Storbritannien steg den 30-åriga räntan till den högsta nivån sedan 1998, medan den tyska tioårsräntan nådde 3,36 procent – den högsta nivån på 15 år.

Warsh signal drar upp räntan

I USA har räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen stigit till omkring 4,8 procent, den högsta nivån sedan början av 2025.

”Vi måste vara säkra på att den underliggande inflationen rör sig mot vårt mål, tydligt och i tillräcklig takt. Annars har vi arbete att göra”, säger USA:s centralbankschef Kevin Warsh vid konferensen i Jackson Hole.

Uttalandet förklarar varför obligationsmarknaden har säljtryck. Warsh har i praktiken öppnat dörren för räntehöjningar samtidigt som oljepriset driver upp inflationsrisken.

Idanna Appio, portföljförvaltare och analytiker på First Eagle Investments, beskriver samtidigt hur investerarna håller på att tänka om kring ränteläget.

”Marknaderna prissätter en högre bana för de korta räntorna i USA, men också globalt”, säger hon till Bloomberg TV.

”Investerare börjar omvärdera hur neutrala styrräntor egentligen ser ut, och de har gradvis stigit.”