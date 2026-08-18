En historisk ränteuppgång i Japan sammanfaller med amerikanska långräntor på nivåer som inte setts på många år.
Räntechock i Japan – så kan det slå mot svenska bolån och börsen
Den globala obligationsoron riskerar nu att leta sig hela vägen till svenska bolånetagare – och även sätta ytterligare press på räntekänsliga aktier på Stockholmsbörsen.
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Japanska räntan på 30-årshögsta
En av världens viktigaste obligationsmarknader skakar. På tisdagen steg räntan på den japanska tioåriga statsobligationen till 2,945 procent, den högsta nivån sedan september 1996, enligt Reuters.
Bakom rörelsen ligger bland annat stigande inflationsoro och förväntningar om att Bank of Japan kan höja styrräntan redan i september. Förra veckans stödköp av yen från amerikanska Fed som Dagens PS rapporterade om verkar inte kyla av.
Även de riktigt långa japanska räntorna stiger kraftigt: 30-årsräntan nådde 4,115 procent.
Utvecklingen är särskilt betydelsefull eftersom Japan under årtionden varit synonymt med extremt låga räntor. The Economist lyfter frågan om vad omsvängningen kan innebära för världsekonomin när japanskt kapital får allt bättre avkastningsmöjligheter på hemmaplan.
Obligationsoron sprider sig
Japan är samtidigt långt ifrån ensamt. Den amerikanska tioårsräntan handlas kring 4,7 procent, medan 30-årsräntan på tisdagen nådde 5,321 procent – den högsta nivån sedan 2007, enligt Reuters.
Veteranstrategen Ed Yardeni varnar samtidigt för att de så kallade ”bond vigilantes” – obligationsinvesterare som säljer statspapper när de anser att finanspolitiken eller inflationen blivit för riskfylld – åter börjar göra sig påminda när amerikanska räntor närmar sig 5 procent, enligt Bloomberg.
Problemet är globalt. Stora statliga budgetunderskott och ett växande finansieringsbehov från AI-bolagen konkurrerar om investerarnas kapital. Reuters konstaterar att stigande realräntor kan göra obligationer mer attraktiva relativt aktier och på sikt dämpa både investeringar och ekonomisk tillväxt.
Japan kan påverka svenska bolån
För svenska bolåntagare innebär ränteoron inte att bolåneräntorna automatiskt stiger.
Men svenska banker finansierar en stor del av bolånen genom säkerställda obligationer, och när marknadsräntorna stiger kan bankernas finansiering bli dyrare.
Riksbanken konstaterar att omkring 70 procent av finansieringen av svenska bolån historiskt har kommit från säkerställda obligationer och att förändringar i dessa räntor därför har stor betydelse för bankernas finansieringskostnader och i förlängningen bolåneräntorna.
Effekten är tydligast för bundna bolån. Rörliga tremånadersräntor påverkas i större utsträckning av korta marknadsräntor och Riksbankens styrränta. Den genomsnittliga räntan på nya svenska bolån låg i juni på 2,80 procent, enligt SCB.
Ny motvind för Stockholmsbörsen
Även Stockholmsbörsen kan få känna av räntechocken.
Högre obligationsräntor ökar avkastningskravet på aktier och gör framtida vinster mindre värda i dagens pengar.
Särskilt känsliga är högt värderade tillväxtbolag och skuldsatta fastighetsbolag. Riksbanken varnade redan i våras för att fastighetssektorn är känslig för högre marknadsräntor och att ytterligare ränteuppgångar kan pressa bolagens räntetäckningsgrader.
Räntechocken i Tokyo är därför inte bara en angelägenhet för Japan. När världens obligationsräntor rör sig uppåt samtidigt kan effekten till slut synas både på svenska bostadslån och på börsskärmen.
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