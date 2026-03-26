Efter bokslutssäsongen väntar nu ett nytt guldregn över svenska aktieägare. För svenska småsparare är utdelningssäsongen årets viktigaste högtid. Se hela listan över utdelningsaktier 2026 här.
Lista: Högst utdelande aktier 2026 – svenska bolag
Toppskiktet: Preferensaktier, fastigheter och casino
Det är fastighetsbolagens preferensaktier och D-aktier som toppar listan med direktavkastningar kring 8 procent. Corem Property Group D och Pref ligger i topp med 8,39 respektive 8,35 procents avkastning. Strax därunder hittar vi casinobranschen med Betsson B på 7,66 procent.
Bland de fyra storbankerna levererar Swedbank, Nordea och Handelsbanken direktavkastningar i intervallet 5-6 procent, vilket befäster bankaktiernas ställning som en grundbult i varje utdelningsportfölj. Tele2 sticker också ut med nära 5,8 procent – en av börsens mest attraktiva direktavkastningar bland stambolagen.
Lista på utdelningsaktier 2026
Corem Property Group D: 8,39%, totalt 0,10 kronor
Corem Property Group Pref: 8,35%, totalt 0,10 kronor
Betsson B: 7,66%, totalt 7,13 kronor
NP3 Fastigheter Pref: 6,38%, totalt 6,40 kronor
Cibus Nordic Real Estate: 6,35%, totalt 10,32 kronor
Volati Pref: 6,35%, totalt 2,00 kronor
Sagax D: 5,94%, totalt 3,50 kronor
Hexpol B: 5,86%, totalt 4,20 kronor
Tele2 A: 5,80%, totalt 10,50 kronor
Tele2 B: 5,76%, totalt 10,50 kronor
Swedbank A: 5,74%, totalt 29,80 kronor
Nordea Bank: 5,68%, totalt 10,37 kronor
Handelsbanken A: 5,62%, totalt 17,50 kronor
Loomis: 4,80%, totalt 20,00 kronor
Telia Company: 4,69%, totalt 2,05 kronor
Bilia A: 4,53%, totalt 6,00 kronor
AFRY: 4,40%, totalt 6,00 kronor
Elekta B: 4,38%, totalt 2,40 kronor
SEB A: 4,33%, totalt 11,00 kronor
Nyfosa: 4,31%, totalt 2,80 kronor
SEB C: 4,21%, totalt 11,00 kronor
Paradox Interactive: 4,00%, totalt 5,00 kronor
Wihlborgs Fastigheter: 3,98%, totalt 3,30 kronor
NCC A: 3,93%, totalt 11,00 kronor
NCC B: 3,92%, totalt 11,00 kronor
Bravida: 3,91%, totalt 3,80 kronor
H&M B: 3,88%, totalt 7,10 kronor
Avanza Bank Holding: 3,54%, totalt 12,75 kronor
Svolder B: 3,49%, totalt 1,80 kronor
NP3 Fastigheter: 3,40%, totalt 6,40 kronor
Securitas B: 3,38%, totalt 5,30 kronor
Handelsbanken B: 3,31%, totalt 17,50 kronor
Skanska B: 3,23%, totalt 14,00 kronor
Peab B: 3,22%, totalt 3,30 kronor
Essity B: 3,18%, totalt 8,75 kronor
Humana: 3,17%, totalt 1,35 kronor
Essity A: 3,17%, totalt 8,75 kronor
New Wave B: 3,14%, totalt 3,00 kronor
SKF A: 3,13%, totalt 7,75 kronor
SKF B: 3,11%, totalt 7,75 kronor
Fabege: 2,93%, totalt 2,15 kronor
Ericsson B: 2,98%, totalt 3,00 kronor
Ericsson A: 2,96%, totalt 3,00 kronor
Cloetta: 2,89%, totalt 1,40 kronor
Husqvarna A: 2,85%, totalt 1,25 kronor
Husqvarna B: 2,83%, totalt 1,25 kronor
Nordnet: 2,83%, totalt 8,60 kronor
Holmen A: 2,70%, totalt 9,50 kronor
Holmen B: 2,68%, totalt 9,50 kronor
Axfood: 2,65%, totalt 9,00 kronor
SSAB B: 2,60%, totalt 2,00 kronor
Corem Property Group B: 2,55%, totalt 0,10 kronor
SSAB A: 2,58%, totalt 2,00 kronor
Troax Group: 2,58%, totalt 2,59 kronor
Latour: 2,52%, totalt 5,10 kronor
Volvo A: 2,48%, totalt 13,00 kronor
Volvo B: 2,48%, totalt 13,00 kronor
Nokia: 2,42%, totalt 1,51 kronor
Stora Enso A: 2,29%, totalt 2,70 kronor
Corem Property Group A: 2,27%, totalt 0,10 kronor
Stora Enso R: 2,28%, totalt 2,70 kronor
Svedbergs Group B: 2,28%, totalt 2,00 kronor
Creades A: 2,25%, totalt 1,60 kronor
Pandox B: 2,24%, totalt 4,50 kronor
Svolder A: 2,13%, totalt 1,80 kronor
Clas Ohlson B: 2,09%, totalt 7,00 kronor
Trelleborg B: 2,07%, totalt 8,00 kronor
Atlas Copco B: 1,83%, totalt 5,00 kronor
Industrivärden A: 1,78%, totalt 8,75 kronor
Industrivärden C: 1,78%, totalt 8,75 kronor
Alfa Laval: 1,76%, totalt 9,00 kronor
Boliden: 1,70%, totalt 11,00 kronor
Assa Abloy B: 1,63%, totalt 6,40 kronor
Atlas Copco A: 1,58%, totalt 5,00 kronor
Sandvik: 1,58%, totalt 6,00 kronor
EQT: 1,56%, totalt 5,40 kronor
Hexagon B: 1,55%, totalt 1,51 kronor
Investor A: 1,55%, totalt 5,60 kronor
Investor B: 1,54%, totalt 5,50 kronor
Electrolux Professional B: 1,52%, totalt 0,95 kronor
Hemnet Group: 1,40%, totalt 1,90 kronor
ABB: 1,36%, totalt 11,31 kronor
Wallenstam B: 1,18%, totalt 0,55 kronor
Spiltan Invest: 1,07%, totalt 4,00 kronor
Lifco: 0,95%, totalt 2,70 kronor
Apotea: 0,99%, totalt 0,60 kronor
Lundbergs B: 0,94%, totalt 4,90 kronor
SAAB B: 0,36%, totalt 2,40 kronor
