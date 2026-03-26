Lista: Högst utdelande aktier 2026 – svenska bolag

Bland de fyra storbankerna levererar Swedbank, Nordea och Handelsbanken direktavkastningar i intervallet 5-6 procent, vilket befäster bankaktiernas ställning som en grundbult i varje utdelningsportfölj. Tele2 sticker också ut med nära 5,8 procent – en av börsens mest attraktiva direktavkastningar bland stambolagen.

Lista på utdelningsaktier 2026

Corem Property Group D: 8,39%, totalt 0,10 kronor

Corem Property Group Pref: 8,35%, totalt 0,10 kronor

Betsson B: 7,66%, totalt 7,13 kronor

NP3 Fastigheter Pref: 6,38%, totalt 6,40 kronor

Cibus Nordic Real Estate: 6,35%, totalt 10,32 kronor

Volati Pref: 6,35%, totalt 2,00 kronor



Sagax D: 5,94%, totalt 3,50 kronor

Hexpol B: 5,86%, totalt 4,20 kronor

Tele2 A: 5,80%, totalt 10,50 kronor

Tele2 B: 5,76%, totalt 10,50 kronor

Swedbank A: 5,74%, totalt 29,80 kronor

Nordea Bank: 5,68%, totalt 10,37 kronor

Handelsbanken A: 5,62%, totalt 17,50 kronor



Loomis: 4,80%, totalt 20,00 kronor

Telia Company: 4,69%, totalt 2,05 kronor

Bilia A: 4,53%, totalt 6,00 kronor

AFRY: 4,40%, totalt 6,00 kronor

Elekta B: 4,38%, totalt 2,40 kronor

SEB A: 4,33%, totalt 11,00 kronor

Nyfosa: 4,31%, totalt 2,80 kronor

SEB C: 4,21%, totalt 11,00 kronor

Paradox Interactive: 4,00%, totalt 5,00 kronor



Wihlborgs Fastigheter: 3,98%, totalt 3,30 kronor

NCC A: 3,93%, totalt 11,00 kronor

NCC B: 3,92%, totalt 11,00 kronor

Bravida: 3,91%, totalt 3,80 kronor

H&M B: 3,88%, totalt 7,10 kronor

Avanza Bank Holding: 3,54%, totalt 12,75 kronor

Svolder B: 3,49%, totalt 1,80 kronor

NP3 Fastigheter: 3,40%, totalt 6,40 kronor

Securitas B: 3,38%, totalt 5,30 kronor

Handelsbanken B: 3,31%, totalt 17,50 kronor

Skanska B: 3,23%, totalt 14,00 kronor

Peab B: 3,22%, totalt 3,30 kronor

Essity B: 3,18%, totalt 8,75 kronor

Humana: 3,17%, totalt 1,35 kronor

Essity A: 3,17%, totalt 8,75 kronor

New Wave B: 3,14%, totalt 3,00 kronor

SKF A: 3,13%, totalt 7,75 kronor

SKF B: 3,11%, totalt 7,75 kronor



Fabege: 2,93%, totalt 2,15 kronor

Ericsson B: 2,98%, totalt 3,00 kronor

Ericsson A: 2,96%, totalt 3,00 kronor

Cloetta: 2,89%, totalt 1,40 kronor

Husqvarna A: 2,85%, totalt 1,25 kronor

Husqvarna B: 2,83%, totalt 1,25 kronor

Nordnet: 2,83%, totalt 8,60 kronor

Holmen A: 2,70%, totalt 9,50 kronor

Holmen B: 2,68%, totalt 9,50 kronor

Axfood: 2,65%, totalt 9,00 kronor

SSAB B: 2,60%, totalt 2,00 kronor

Corem Property Group B: 2,55%, totalt 0,10 kronor

SSAB A: 2,58%, totalt 2,00 kronor

Troax Group: 2,58%, totalt 2,59 kronor

Latour: 2,52%, totalt 5,10 kronor

Volvo A: 2,48%, totalt 13,00 kronor

Volvo B: 2,48%, totalt 13,00 kronor

Nokia: 2,42%, totalt 1,51 kronor

Stora Enso A: 2,29%, totalt 2,70 kronor

Corem Property Group A: 2,27%, totalt 0,10 kronor

Stora Enso R: 2,28%, totalt 2,70 kronor

Svedbergs Group B: 2,28%, totalt 2,00 kronor

Creades A: 2,25%, totalt 1,60 kronor

Pandox B: 2,24%, totalt 4,50 kronor

Svolder A: 2,13%, totalt 1,80 kronor

Clas Ohlson B: 2,09%, totalt 7,00 kronor

Trelleborg B: 2,07%, totalt 8,00 kronor



Atlas Copco B: 1,83%, totalt 5,00 kronor

Industrivärden A: 1,78%, totalt 8,75 kronor

Industrivärden C: 1,78%, totalt 8,75 kronor

Alfa Laval: 1,76%, totalt 9,00 kronor

Boliden: 1,70%, totalt 11,00 kronor

Assa Abloy B: 1,63%, totalt 6,40 kronor

Atlas Copco A: 1,58%, totalt 5,00 kronor

Sandvik: 1,58%, totalt 6,00 kronor

EQT: 1,56%, totalt 5,40 kronor

Hexagon B: 1,55%, totalt 1,51 kronor

Investor A: 1,55%, totalt 5,60 kronor

Investor B: 1,54%, totalt 5,50 kronor

Electrolux Professional B: 1,52%, totalt 0,95 kronor

Hemnet Group: 1,40%, totalt 1,90 kronor

ABB: 1,36%, totalt 11,31 kronor

Wallenstam B: 1,18%, totalt 0,55 kronor

Spiltan Invest: 1,07%, totalt 4,00 kronor



Lifco: 0,95%, totalt 2,70 kronor

Apotea: 0,99%, totalt 0,60 kronor

Lundbergs B: 0,94%, totalt 4,90 kronor

SAAB B: 0,36%, totalt 2,40 kronor

