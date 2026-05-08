De tjänar miljarder på Iran-kriget

Ökar vinsten kraftigt

Totalenergies såg sin vinst öka med nästan en tredjedel första kvartalet och noterade en vinst på 5,4 miljarder dollar.

De amerikanska jättarna Exxon Mobil och Chevron såg visserligen sina vinster minska jämfört med motsvarande period 2025 på grund av störningarna i Mellanöstern.

Båda överträffade ändå analytikernas gissningar och räknar med att vinsten ska stiga under resten av 2026, skriver BBC.

Även några av de största bankerna har sett vinsten öka sedan krigsutbrottet i Iran. JP Morgan hade rekordintäkter första kvartalet och nådde sin största kvartalsvinsts någonsin.

”Big Six” – Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo och JP Morgan – ökade som enhet vinsterna avsevärt i inledningen av 2026.

Sammantaget rapporterade bankerna 47,7 miljarder dollar i vinst första kvartalet.

Knallrött i Asien efter eskalering i Iran-kriget. Dagens PS

På rätt väg. JP Morgan och andra storbanker tillhör vinnarna på kriget mot Iran. Just JP Morgan redovisade nyligen sin största kvartalsvinst någonsin. (Foto: Peter Morgan/AP-TT)

ANNONS

Vapenindustrin – naturligtvis

En av de mest omedelbara vinnarna i Iran-kriget, precis som i alla andra krig och konflikter, är försvarssektorn, konstaterar Emily Sawicz, senior analytiker hos RSM UK.

”Konflikten har förstärkt luckorna i luftförsvarskapaciteten, vilket accelererat investeringar i missilförsvar, drönarbekämpningssystem och militär hårdvara i hela Europa och USA”, säger hon hos BBC.

BAE Systems, som tillverkar produkter inklusive komponenter till F35-stridsflygplan, meddelade i en uppdatering torsdag att man förväntar sig stark tillväxt i försäljning och vinst i år.

Lockheed Martin, Boeing och Northrop Grumman, tre av världens största försvarsentreprenörer, har alla rapporterat rekordstora orderstockar i slutet av första kvartalet 2026.

Samtidigt har aktier i försvarsföretag fallit tillbaka sedan mitten av mars, mot en bakgrund av farhågor att sektorn är övervärderad.

Förnybar energi tillbaka på banan

Det fjärde området som kapitaliserat på kriget och tillhör vinnarna är förnybar energi.

Konflikten har belyst behovet av att diversifiera sig bort från beroendet av fossila bränslen, konstaterar Susannah Streeter, chefsstrateg för investeringar på Wealth Club, hos BBC.

ANNONS

Kriget har ”ökat intresset för den förnybara sektorn” även i USA, säger hon, och lett till att investeringar i förnybar energi ses som allt viktigare för stabilitet och motståndskraft mot chocker.

Fler vill ha elbilar

Ett företag som har fått ett uppsving är Florida-baserade Nextera Energy, vars aktie har stigit 17 procent hittills i år.

Danska vindkraftsjättarna Vestas och Ørsted har också rapporterat kraftigt ökade vinster och i Storbritannien har Octopus Energy meddelat att kriget orsakat en ”enorm ökning” i försäljningen av solpaneler och värmepumpar.

Försäljningen av solpaneler har ökat med 50 procent sedan slutet av februari och parallellt har de stigande bensinpriserna ökat efterfrågan på elfordon.

Guld och silver: ”Efter Iran börjar uppgången igen”. Dagens PS



