Det verkar vara svårt att tillverka batterier på nordisk mark. Först gick Northvolt i konkurs, nu är det norska Morrows tur.
Ännu en batterifabrik går i konkurs – fem miljarder försvann
Det norska batteribolaget Morrow Batteries ville bli en utmanare till de globala jättarna och tillverka egna batterier.
Men nu har man gått i konkurs efter flera år av ekonomiska problem, neddragningar och misslyckade expansionsplaner.
Konkursen omfattar även dotterbolagen Morrow Technologies och Morrow Industrialization.
Fem miljarder har satsats
Över 200 anställda riskerar nu att förlora sina jobb i Arendal, där bolaget så sent som 2024 invigde en fabrik som beskrevs som Europas största anläggning för litiumjärnfosfat-batterier, så kallade LFP-batterier.
Bakom Morrow Batteries stod flera tunga investerare och industribolag. Totalt har omkring fem miljarder norska kronor satsats i verksamheten genom ägarkapital, statliga lån och offentliga stöd, rapporterar Affärsvärlden.
Bland de största ägarna fanns energibolaget Å Energi samt aktörer som Siemens, ABB och det norska klimatinvesteringsbolaget Nysnø.
Bytte strategi
Bolaget grundades 2020 med ambitionen att bygga världens första storskaliga produktion av litium-svavelbatterier.
Tekniken skulle använda svavel från den norska oljeindustrin som råvara och positionerades som ett europeiskt alternativ inom nästa generations batteriteknik.
Under uppbyggnaden ändrade dock Morrow strategi och gick över till produktion av LFP-batterier, en kemi som blivit allt vanligare inom elfordon och energilagring.
Samtidigt hårdnade konkurrensen snabbt. Kinesiska batteritillverkare pressade priserna globalt genom massiv produktion av billiga battericeller, vilket gjorde det svårt för europeiska uppstickare att nå lönsamhet.
Kapitalet tog slut
Morrow hade ursprungligen planer på en batterikapacitet på 32 gigawattimmar, men projektet bantades kraftigt och slutade i en fabrik med betydligt mindre produktionskapacitet, enligt Affärsvärlden.
Bolaget lyckades heller aldrig säkra några större kontrakt med europeiska biltillverkare, som blivit mer försiktiga efter problemen kring svenska Northvolt.
Trots nya kunder räckte inte intäkterna för att stabilisera ekonomin. Redan under slutet av 2024 sökte bolaget ytterligare finansiering från norska staten och fick ett lån på över en miljard, skriver Energywatch.
När bolaget sedan misslyckades med att hitta nya investerare tog kapitalet slut och konkursen blev till slut oundviklig.
