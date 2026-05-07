Ännu en batterifabrik går i konkurs – fem miljarder försvann

Bytte strategi

Bolaget grundades 2020 med ambitionen att bygga världens första storskaliga produktion av litium-svavelbatterier.

Tekniken skulle använda svavel från den norska oljeindustrin som råvara och positionerades som ett europeiskt alternativ inom nästa generations batteriteknik.

Under uppbyggnaden ändrade dock Morrow strategi och gick över till produktion av LFP-batterier, en kemi som blivit allt vanligare inom elfordon och energilagring.

Samtidigt hårdnade konkurrensen snabbt. Kinesiska batteritillverkare pressade priserna globalt genom massiv produktion av billiga battericeller, vilket gjorde det svårt för europeiska uppstickare att nå lönsamhet.

Kapitalet tog slut

Morrow hade ursprungligen planer på en batterikapacitet på 32 gigawattimmar, men projektet bantades kraftigt och slutade i en fabrik med betydligt mindre produktionskapacitet, enligt Affärsvärlden.

Bolaget lyckades heller aldrig säkra några större kontrakt med europeiska biltillverkare, som blivit mer försiktiga efter problemen kring svenska Northvolt.

Trots nya kunder räckte inte intäkterna för att stabilisera ekonomin. Redan under slutet av 2024 sökte bolaget ytterligare finansiering från norska staten och fick ett lån på över en miljard, skriver Energywatch.

När bolaget sedan misslyckades med att hitta nya investerare tog kapitalet slut och konkursen blev till slut oundviklig.

