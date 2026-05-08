Guldpriset klättrar till 4 700 dollar – "8 000 är en möjlighet"

Oljeländer som i decennier finansierade amerikanska statspapper med sina dollarintäkter börjar handla i andra valutor. Det är precis den miljö som historiskt drivit guld till nya höjder, menar AuAg Fonder.

Nytt bullscenario till 2027

Deutsche Bank flaggar för samma sak och ser 8 000 dollar per uns inom fem år som möjligt. Wells Fargo presenterade nyligen ett bull case på samma nivå till 2027, med fyra av fem ekonomiska scenarier pekande mot fortsatt valutaförsvagning.

Goldman Sachs har höjt sin prognos till 5 400 dollar, cirka 49 700 kronor. AuAg håller fast vid 6 000 dollar, cirka 55 200 kronor, under 2026 vilket är en uppgång på drygt 27 procent från dagens nivåer.

Börsbolagen som tjänar på rusande guldpriser

För den som vill ha exponering mot ett högre guldpris utan att äga fysisk metall finns tydliga börsalternativ.

Lundin Gold är det renodlade valet med svensk börsanknytning, noterat på både Toronto Stock Exchange och Nasdaq Stockholm. Bolaget driver guldgruvan Fruta del Norte i Ecuador, en av världens höghaltigaste guldgruvor.

Boliden är ett mer diversifierat alternativ med tyngdpunkt på koppar och zink, men producerar guld som biprodukt och gynnas indirekt av starka ädelmetallpriser.

Internationellt är Newmont och Agnico Eagle de dominerande spelarna. Newmont satte kvartalsrekord i Q1 2026 med 3,1 miljarder dollar, cirka 28 miljarder kronor, i fritt kassaflöde. Agnico Eagle driver Kittilä i finska Lappland, Europas största primära guldgruva.

Gruvbolag fungerar som hävstång mot guldpriset: När marginalen mellan produktionskostnad och marknadspris vidgas kraftigt, mångdubblas vinsteffekten.

