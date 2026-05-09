Intresset för den attraktiva metallen är stort. I dag söker man koppar på 554 platser i Sverige – och en gruva har fått klartecken.
Klartecken för ny svensk gruva: "Framtidens olja"
Intresset för gruvor stiger markant i Sverige. Under 2025 inkom 152 ansökningar om undersökningstillstånd för metaller och mineral till Bergsstaten.
Totalt finns i dag 801 gällande undersökningstillstånd i vårt land och mest eftersökt är koppar, metallen som kallats ”framtidens olja”.
Flest undersökningstillstånd gäller Västerbotten med Norrbotten som tvåa. Trean är däremot en överraskning. Det är Kalmar län.
”En bidragande förklaring till att Kalmar sticker ut är högst troligt att SGU på uppdrag av regeringen häromåret började genomföra omfattande kartläggningar i bland annat Kalmar-trakten, där geologin är intressant men också underprospekterad”, menar SGU, Sveriges geologiska undersökning.
Tullhot fortsätter pressa kopparpriset uppåt. Dagens PS
Koppar är hetast
”Att SGU:s kartläggning leder till att prospektörernas intresse ökar är något vi även tidigare sett, till exempel under Barentsprojektet i norra Sverige i mitten på 2010-talet”, påpekar Kaj Lax, chef för avdelningen för mineralresurser vid SGU.
Mest hett är alltså intresset för koppar. Antalet undersökningstillstånd för koppar har ökat med 52 procent de senaste 5 åren. I dag finns 554 gällande tillstånd för att söka efter koppar i Sverige.
Ökar med 1 000 procent
Guld, silver, zink och bly finns också högst på listan – men kraftigast ökning gäller sällsynta jordartsmetaller, där SGU ser en ökning med 1 000 procent när det gäller antalet tillstånd.
”Vår analys är att Sverige fortfarande står sig internationellt och är ett land som det är attraktivt att bedriva prospektering i”, konstaterar bergmästare Helena Kjellson.
I Sverige finns det i dag 13 aktiva gruvor och 158 gällande bearbetningskoncessioner.
När det gäller koppar har för övrigt regeringen gett klartecken till bolaget Bluelake Mineral att återuppta gruvverksamheten i Stekenjokk i Lappland, skriver Realtid.
Gruvverksamheten lades ner 1988 men med regeringens beslut får bolaget rätt att bryta koppar, zink, bly, guld och silver – en ganska exakt matchning av topplistan över de mest eftersökta metallerna i Sverige.
Kopparpriset stiger när metallrallyt fortsätter. Dagens PS
”EU vill ha fler gruvor”
”Signalvärdet är väldigt tydligt. EU vill ha fler lokala gruvor”, säger Peter Hjorth, vd på Bluelake Mineral.
”Tillståndsprocesserna styrs fortfarande av nationell lagstiftning”, påpekar han samtidigt.
För ett par år sedan sade Bergsstaten nej till ansökan, med motivering att bolaget inte kunnat visa att brytningen skulle bli lönsam.
Regeringen gör en annan bedömning, men förenar klartecknet med ett krav på att samråda med berörda samebyar.
Upptäckten: 100 ton guld i hemlig gruva. Dagens PS
”Central del i omställningen”
Bluelakes Peter Hjort är naturligtvis nöjd över beskedet.
”Att ta tillvara på kritiska mineraler är en central del i hela den gröna omställningen”, säger han hos Dagens Nyheter.
Bluelakes huvudfokus ligger på koppar- och zinkprojekten i svenska Stekenjokk och Levi samt norska Jomafältet. Strategin är att samla anrikning och deponi i Norge, medan svenska fyndigheter fungerar som satelliter, enligt en intervju i Dagens PS.
”Tanken är en central anläggning i Joma. Malm från Stekenjokk och andra satellitprojekt transporteras dit för anrikning”, säger Peter Hjorth.
Viktiga tillstånd finns redan på plats för delar av projekten. Nästa steg är miljötillstånd i både Sverige och Norge.
Nya svenska gruvan blir näst störst i Europa. Dagens PS