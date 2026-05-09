Klartecken för ny svensk gruva: "Framtidens olja"

Ökar med 1 000 procent

Guld, silver, zink och bly finns också högst på listan – men kraftigast ökning gäller sällsynta jordartsmetaller, där SGU ser en ökning med 1 000 procent när det gäller antalet tillstånd.

”Vår analys är att Sverige fortfarande står sig internationellt och är ett land som det är attraktivt att bedriva prospektering i”, konstaterar bergmästare Helena Kjellson.

I Sverige finns det i dag 13 aktiva gruvor och 158 gällande bearbetningskoncessioner.

När det gäller koppar har för övrigt regeringen gett klartecken till bolaget Bluelake Mineral att återuppta gruvverksamheten i Stekenjokk i Lappland, skriver Realtid.

Gruvverksamheten lades ner 1988 men med regeringens beslut får bolaget rätt att bryta koppar, zink, bly, guld och silver – en ganska exakt matchning av topplistan över de mest eftersökta metallerna i Sverige.

”EU vill ha fler gruvor”

”Signalvärdet är väldigt tydligt. EU vill ha fler lokala gruvor”, säger Peter Hjorth, vd på Bluelake Mineral.

”Tillståndsprocesserna styrs fortfarande av nationell lagstiftning”, påpekar han samtidigt.

För ett par år sedan sade Bergsstaten nej till ansökan, med motivering att bolaget inte kunnat visa att brytningen skulle bli lönsam.

Regeringen gör en annan bedömning, men förenar klartecknet med ett krav på att samråda med berörda samebyar.

Historisk mark – Falu koppargruva. Nu ser koppar i Sverige en renässans. I dag är koppar den hetaste metallen och det vi letar efter på flest ställen.

”Central del i omställningen”

Bluelakes Peter Hjort är naturligtvis nöjd över beskedet.

”Att ta tillvara på kritiska mineraler är en central del i hela den gröna omställningen”, säger han hos Dagens Nyheter.

Bluelakes huvudfokus ligger på koppar- och zinkprojekten i svenska Stekenjokk och Levi samt norska Jomafältet. Strategin är att samla anrikning och deponi i Norge, medan svenska fyndigheter fungerar som satelliter, enligt en intervju i Dagens PS.

”Tanken är en central anläggning i Joma. Malm från Stekenjokk och andra satellitprojekt transporteras dit för anrikning”, säger Peter Hjorth.

Viktiga tillstånd finns redan på plats för delar av projekten. Nästa steg är miljötillstånd i både Sverige och Norge.

