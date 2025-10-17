När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Sekten av svingare

Förr eller senare blir alla som fastnar för kettlebells lite religiösa. Man börjar tala om “funktionell styrka”, kroppens “naturliga rörelsemönster” och den legendariska ”åh fan”-effekten – när musklerna plötsligt syns där de tidigare bara anades.

Det finns något meditativt över rörelsen. En kettlebell-swing kräver lika mycket närvaro som en yogaposition, men med mer testosteron och mindre rökelse. Dessutom känns det på riktigt. När man svingar ett 20-kilos klot genom vardagsrummet vet man att man lever.

Vetenskapen och känslan

Forskningen om kettlebells är begränsad, men det mesta tyder på att den som tränar regelbundet blir både starkare och mer uthållig. Den stora fördelen ligger i kombinationen av styrka och kondition – och i att övningarna påminner om rörelser vi faktiskt gör i vardagen: lyfta matkassar, resa sig upp, plocka upp barn.

Det är med andra ord inte bara biceps du bygger, utan förmågan att leva ett aktivt liv utan att gnälla över ryggvärk. Och det, som vilken 40-åring som helst kan intyga, är den bästa sortens muskler.

Träning, terapi och terapi-behov – allt i ett och samma klot.

Svensken och järnklotet

Under pandemin tog kettlebellen klivet från gymhörnet till svenska hem. I dag säljs kloten slut på sportbutiker, och videos med “Swedish Kettlebell Flow” får hundratusentals visningar. Vi gillar tanken på att bli starka på egen hand – och helst utan att behöva lämna lägenheten.

Kanske är det just därför kettlebellen passar vår tid. Den är enkel, effektiv och lagom farlig. Den kräver disciplin, men inga abonnemang. Och viktigast av allt: den fungerar.

Den ryska exporten som faktiskt förbättrar ditt liv.

Perfect Weekend Guide – 10 övningar med kettlebells

1. Kettlebell Swing

Den mest ikoniska rörelsen. Håll kettlebellen med båda händerna, böj lätt på knäna och svinga klotet mellan benen och upp till brösthöjd med höften som motor. Tränar rumpa, baksida lår, core och kondition.

2. Goblet Squat

Håll kettlebellen mot bröstet som om du skyddade en helig graal. Gå ner i en djup knäböj och res dig upp igen. Perfekt för ben, säte och bål – och ett måste för alla som sitter för mycket.

3. Turkish Get-Up

En helkroppskoreografi i nio steg. Ligg på rygg med klotet i handen, res dig upp till stående och lägg dig sedan ner igen utan att tappa balansen. Fungerar lika bra som mindfulness.

4. Clean & Press

Lyft klotet explosivt från marken till axeln (clean), pausa, och pressa det sedan ovanför huvudet (press). Byt sida. Resultatet: axlar av stål och en puls som påminner dig om livets förgänglighet.

5. Kettlebell Snatch

Som en swing – men hela vägen upp över huvudet i ett flytande svep. Kräver teknik, tajming och mod. Fel utfört känns det i handleden, rätt utfört känns det som att vinna OS i garagegym.

6. Farmer’s Walk

Två kettlebells, ett par bestämda steg. Gå fram och tillbaka över golvet som en arg bonde med tunga hinkar. Tränar greppstyrka, hållning och självrespekt.

7. Kettlebell Row

Stå framåtlutad, håll i klotet och dra det mot höften. Stark rygg, stark baksida – och en påminnelse om att biceps inte bara är prydnad.

8. Windmill

Håll kettlebellen över huvudet, fäll överkroppen långsamt åt sidan och nudda marken med den fria handen. En övning som ser farlig ut men är magisk för rörlighet och sneda magmuskler.

9. Russian Twist

Sitt lätt bakåtlutad, håll klotet med båda händerna och rotera från sida till sida. Tränar bål, sneda magar och förmågan att motstå bakfylla.

10. Kettlebell Deadlift

Den enklaste och mest underskattade övningen. Lyft klotet rakt upp från marken med rak rygg och starka ben. Som en swing – men utan dramatik. Perfekt för att bygga grundstyrka.

Kettlebells: den enda partnern som verkligen uppskattar när du svettas.

Träningstips:

• Börja lugnt – 8–12 kilo räcker långt för nybörjare.

• Fokusera på teknik, inte vikt. Rätt rörelse ger bättre resultat än tunga lyft.

• Träna 20 minuter tre gånger i veckan – mer behövs inte för att känna skillnad.

• Undvik mattor med glid. En flygande kettlebell är sällan ett tecken på framgång.

Källa: Pavel Tsatsouline “Enter the Kettlebell”, SvD, TT.

