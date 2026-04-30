Gymmets nya rum: inte för träning – utan för Instagram

Ljuset är allt

Det avgörande är inte storleken på rummet. Det är ljuset.

Indirekt belysning som skapar skuggor. Dimmer som låter dig välja mellan “vardagskropp” och “Instagram-kropp”. Det handlar mindre om träning och mer om presentation.

Enligt gymägaren används rummet nästan konstant. Trots att anläggningen är öppen dygnet runt.

Det säger en del.

Inte bara för bodybuilders

Den spontana tanken är att det här är för tävlingsatleter. Fitnessfolk som behöver öva poser inför domare.

Fel.

De är knappt mätbara i medlemsbasen. På ett gym med över 5 000 medlemmar handlar det om ett fåtal personer.

Resten är helt vanliga motionärer.

Som vill ta en bild. Eller tio. Till Instagram. Och kanske också för TikTik.

Ett gammalt förråd blev gymmets mest bokade rum. (Foto: Canva/Instagram)

Förbjudet i omklädningsrummet – välkommen hit

En praktisk detalj driver utvecklingen: fotoförbud i omklädningsrum, bland annat på Friskis och Svettis.

Det som tidigare skedde i smyg sker nu i ett dedikerat rum. Lagligt, kontrollerat och med bättre ljus.

Det är nästan som att gymmen professionaliserat selfien.

Ett gym, men lika mycket en studio för sociala medier. (Foto: Canva)

Träning möter innehåll

Det här är inte en detalj. Det är en trend.

Gymmet är inte längre bara en plats för fysisk utveckling. Det är också en studio. Ett flöde. Ett innehållsnav.

Du tränar. Du dokumenterar. Du publicerar på nätet.

Och någonstans däremellan uppstår behovet av ett rum där allt ser lite bättre ut än i verkligheten.

Ett rum som nästan alltid är upptaget.