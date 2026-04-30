Det började med ett överblivet rum på gymmet. Resultatet: en av de mest använda ytorna i hela lokalen. Inte för bänkpress, inte för spinning – utan för att titta på sig själv. Och gärna dokumentera det.
Gymmets nya rum: inte för träning – utan för Instagram
Fenomenet kallas poseringsrum. Och det är precis vad det låter som. Ett rum för Instagram.
Från USA till Vanda
Idén är importerad från USA, där gymkulturen länge haft ett nära förhållande till speglar, ljus och mobilkameror. I Finland har utvecklingen tagit fart, bland annat via gym kopplade till profilen PT Vatanen, men också mindre aktörer som snabbt såg möjligheten.
Ett konkret exempel: ett gym i Finland hade ett rum över, skriver Sanomat. I stället för att trycka in ännu en maskin byggde man ett fotorum.
Tre spegelväggar. En fjärde spegel på hjul. Justerbar belysning.
Klart. Perfekt för Instagram.
Ljuset är allt
Det avgörande är inte storleken på rummet. Det är ljuset.
Indirekt belysning som skapar skuggor. Dimmer som låter dig välja mellan “vardagskropp” och “Instagram-kropp”. Det handlar mindre om träning och mer om presentation.
Enligt gymägaren används rummet nästan konstant. Trots att anläggningen är öppen dygnet runt.
Det säger en del.
Inte bara för bodybuilders
Den spontana tanken är att det här är för tävlingsatleter. Fitnessfolk som behöver öva poser inför domare.
Fel.
De är knappt mätbara i medlemsbasen. På ett gym med över 5 000 medlemmar handlar det om ett fåtal personer.
Resten är helt vanliga motionärer.
Som vill ta en bild. Eller tio. Till Instagram. Och kanske också för TikTik.
Förbjudet i omklädningsrummet – välkommen hit
En praktisk detalj driver utvecklingen: fotoförbud i omklädningsrum, bland annat på Friskis och Svettis.
Det som tidigare skedde i smyg sker nu i ett dedikerat rum. Lagligt, kontrollerat och med bättre ljus.
Det är nästan som att gymmen professionaliserat selfien.
Träning möter innehåll
Det här är inte en detalj. Det är en trend.
Gymmet är inte längre bara en plats för fysisk utveckling. Det är också en studio. Ett flöde. Ett innehållsnav.
Du tränar. Du dokumenterar. Du publicerar på nätet.
Och någonstans däremellan uppstår behovet av ett rum där allt ser lite bättre ut än i verkligheten.
Ett rum som nästan alltid är upptaget.
