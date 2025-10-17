Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Från fruktsallad till läkemedelsskåp

Den europeiska byråkratin har alltså gjort det som ingen dietguru vågat: upphöjt kiwin till medicin. I samma stund gick brittiska NHS ut med att de nu rekommenderar två till tre kiwis om dagen för bättre matsmältning. Ett slags “five a day” – fast fokuserat på ett enda, ludet bär.

Bakgrunden är enkel. Kiwins gröna fruktkött är fullt av actinidin, ett enzym som bryter ner proteiner och hjälper magen på traven. Den innehåller dessutom mer C-vitamin än en apelsin, och dubbelt så mycket fiber som ett äpple. Resultatet?

Mindre ballongmage, gladare tarmflora och färre apoteksbesök.

Två till tre om dagen håller doktorn på toaletten

EU:s nya regelverk föreslår att vi ska äta 200 gram färsk kiwi varje dag – ungefär två till tre frukter. Det låter kanske mycket, men enligt den brittiska näringsforskaren Eirini Dimidi vid King’s College är det just den dosen som ger bäst effekt.

“Två eller tre kiwis under dagen, eller åtta till tio katrinplommon, kan göra underverk. Även utan skalet är kiwin full av nyttiga fibrer”, säger hon till BBC.

I Frankrike har man redan tagit budskapet till hjärtat – eller snarare magen. Kiwiförsäljningen har ökat markant under hösten, och dietister rapporterar att frukten blivit det nya samtalsämnet på lunchrestaurangerna. “Folk pratar mindre om matchalatte och mer om fiber”, konstaterar en parisk nutritionist med ett leende.

Kiwin – lika effektiv som katrinplommon, men snyggare på Instagram. (Foto: Canva)

Från konstipation till konversation

Den franska gastroenterologiska föreningen uppskattar att 16 procent av vuxna och över 30 procent av äldre lider av kronisk förstoppning. För dem kan kiwin bli ett naturligt alternativ till bulkmedel och apoteksdroppar. Och kanske också en oväntad isbrytare på middagen.

“Jag äter tre kiwis om dagen” låter trots allt bättre än “jag tar Movicol till frukost”.

Det som apoteket lovade, fixar kiwin på naturlig väg. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Kiwi, den ludna frukten

• Rekommenderad dos: Två till tre färska kiwis per dag (200 gram).

• Effekt: Förbättrad tarmfunktion tack vare enzymet actinidin och högt fiberinnehåll.

• Alternativ: Åtta till tio katrinplommon – men de är inte lika roliga att lägga upp på Instagram.

Källa: Le HuffPost, BBC, Journal officiel de l’Union européenne, NHS UK.

