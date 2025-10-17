Dagensps.se
Weekend

Nu är det officiellt: den ludna frukten räddar din mage

Kiwi – EU:s nya favorit i kampen mot trög mage. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Den ludna frukten ser ut som ett hårigt ägg och har länge stått i skuggan av bananen. Men nu har kiwi, den ludna frukten, fått sin revansch. Enligt ett nytt EU-beslut är den gröna frukten inte bara rik på C-vitamin – den är också vetenskapligt bevisad att få fart på magen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

NHS i Storbritannien håller med: två till tre kiwis om dagen kan ersätta både katrinplommon och dyra fiberpiller.
“Ingen banan i världen slår en kiwi”

EU:s nya favoritfrukt mot trögt liv

Det började som en grön liten vitaminbomb från Nya Zeeland. Nu är kiwin – eller mer exakt Actinidia deliciosa – den första frukten i världen som fått en officiell hälsostämpel av EU-kommissionen. Från och med i somras får man nämligen påstå att kiwin “bidrar till en normal tarmfunktion genom att öka frekvensen av tarmrörelser”.

En frukt som gör jobbet – utan att man behöver googla “huskur mot förstoppning”. (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Från fruktsallad till läkemedelsskåp

Den europeiska byråkratin har alltså gjort det som ingen dietguru vågat: upphöjt kiwin till medicin. I samma stund gick brittiska NHS ut med att de nu rekommenderar två till tre kiwis om dagen för bättre matsmältning. Ett slags “five a day” – fast fokuserat på ett enda, ludet bär.

Bakgrunden är enkel. Kiwins gröna fruktkött är fullt av actinidin, ett enzym som bryter ner proteiner och hjälper magen på traven. Den innehåller dessutom mer C-vitamin än en apelsin, och dubbelt så mycket fiber som ett äpple. Resultatet?

Mindre ballongmage, gladare tarmflora och färre apoteksbesök.

Från Rolex till Riviera: ny trend bland världens rikaste

Glöm Rolex-klockor, konst och Château d’Yquem. De superrika har fått nog av prylar. Nu handlar lyx inte längre om vad du äger utan om upplevelser.
ANNONS

Två till tre om dagen håller doktorn på toaletten

EU:s nya regelverk föreslår att vi ska äta 200 gram färsk kiwi varje dag – ungefär två till tre frukter. Det låter kanske mycket, men enligt den brittiska näringsforskaren Eirini Dimidi vid King’s College är det just den dosen som ger bäst effekt.
“Två eller tre kiwis under dagen, eller åtta till tio katrinplommon, kan göra underverk. Även utan skalet är kiwin full av nyttiga fibrer”, säger hon till BBC.

I Frankrike har man redan tagit budskapet till hjärtat – eller snarare magen. Kiwiförsäljningen har ökat markant under hösten, och dietister rapporterar att frukten blivit det nya samtalsämnet på lunchrestaurangerna. “Folk pratar mindre om matchalatte och mer om fiber”, konstaterar en parisk nutritionist med ett leende.

Kiwin – lika effektiv som katrinplommon, men snyggare på Instagram. (Foto: Canva)

Från konstipation till konversation

Den franska gastroenterologiska föreningen uppskattar att 16 procent av vuxna och över 30 procent av äldre lider av kronisk förstoppning. För dem kan kiwin bli ett naturligt alternativ till bulkmedel och apoteksdroppar. Och kanske också en oväntad isbrytare på middagen.

“Jag äter tre kiwis om dagen” låter trots allt bättre än “jag tar Movicol till frukost”.

Det som apoteket lovade, fixar kiwin på naturlig väg. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Kiwi, den ludna frukten

ANNONS

Rekommenderad dos: Två till tre färska kiwis per dag (200 gram).
Effekt: Förbättrad tarmfunktion tack vare enzymet actinidin och högt fiberinnehåll.
Alternativ: Åtta till tio katrinplommon – men de är inte lika roliga att lägga upp på Instagram.

Källa: Le HuffPost, BBC, Journal officiel de l’Union européenne, NHS UK.

Vill du läsa mer om trender och restauranger? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Röda Huset i Stockholm kvar bland världens 50 bästa barer  och Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUHälsaRotfruktVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS