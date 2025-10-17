Den ludna frukten ser ut som ett hårigt ägg och har länge stått i skuggan av bananen. Men nu har kiwi, den ludna frukten, fått sin revansch. Enligt ett nytt EU-beslut är den gröna frukten inte bara rik på C-vitamin – den är också vetenskapligt bevisad att få fart på magen.
Nu är det officiellt: den ludna frukten räddar din mage
Mest läst i kategorin
Kometen Lemmon syns över Sverige – så ser du den i oktober
Det händer inte varje höst, men just nu kan svenskar med kikare och lite tur få syn på något riktigt sällsynt. Kometen C/2025 A6 – mer känd som Lemmon – närmar sig Jorden och syns redan svagt på natthimlen. I slutet av oktober kan den till och med glimta till för blotta ögat. En rymdsten …
Flygbolag tar betalt för att luta stolen bakåt
Det började med avgift för incheckat bagage hos många flygbolag. Sedan kom prislappar på handbagage, kaffe och benutrymme. Nu tar lågprisflyget nästa steg i kreativ snålhet. Ett ”nyskapande” flygbolag låter nämligen resenärer betala extra – bara för att få luta stolen några centimeter bakåt. Nu är frågan när kommer Ryanair att haka på? Den nya …
Klockjätten vrids tillbaka till framtiden
Den japanska klockjätten Casio satsar på nostalgi och tar oss tillbaka till framtiden med sin senaste modell. Det är en specialutgåva som är inspirerad av DeLorean-tidmaskinens ikoniska instrumentbräda. Detta är en klocka för alla Tillbaka till framtiden-fantaster, eller för den som bara vill ha en cool och annorlunda klocka runt handleden. Klockjätten firar 40 år …
Populära turistlandet storsatsar vid Medelhavet
Egypten har en lång kust längs Medelhavet på över 100 mil. Turistlandet vill nu utveckla denna kustremsa ännu mer genom att bygga en rad hotell och semesterbostäder. Kusten intill Medelhavet sträcker sig sammanlagt över 110 mil men denna del av Egypten har tidigare inte fått samma slags uppmärksamhet som Nilens stränder eller dykningen i Röda …
Nu är det officiellt: den ludna frukten räddar din mage
Den ludna frukten ser ut som ett hårigt ägg och har länge stått i skuggan av bananen. Men nu har kiwi, den ludna frukten, fått sin revansch. Enligt ett nytt EU-beslut är den gröna frukten inte bara rik på C-vitamin – den är också vetenskapligt bevisad att få fart på magen. NHS i Storbritannien håller …
NHS i Storbritannien håller med: två till tre kiwis om dagen kan ersätta både katrinplommon och dyra fiberpiller.
“Ingen banan i världen slår en kiwi”
EU:s nya favoritfrukt mot trögt liv
Det började som en grön liten vitaminbomb från Nya Zeeland. Nu är kiwin – eller mer exakt Actinidia deliciosa – den första frukten i världen som fått en officiell hälsostämpel av EU-kommissionen. Från och med i somras får man nämligen påstå att kiwin “bidrar till en normal tarmfunktion genom att öka frekvensen av tarmrörelser”.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Från fruktsallad till läkemedelsskåp
Den europeiska byråkratin har alltså gjort det som ingen dietguru vågat: upphöjt kiwin till medicin. I samma stund gick brittiska NHS ut med att de nu rekommenderar två till tre kiwis om dagen för bättre matsmältning. Ett slags “five a day” – fast fokuserat på ett enda, ludet bär.
Bakgrunden är enkel. Kiwins gröna fruktkött är fullt av actinidin, ett enzym som bryter ner proteiner och hjälper magen på traven. Den innehåller dessutom mer C-vitamin än en apelsin, och dubbelt så mycket fiber som ett äpple. Resultatet?
Mindre ballongmage, gladare tarmflora och färre apoteksbesök.
Från Rolex till Riviera: ny trend bland världens rikaste
Glöm Rolex-klockor, konst och Château d’Yquem. De superrika har fått nog av prylar. Nu handlar lyx inte längre om vad du äger utan om upplevelser.
Två till tre om dagen håller doktorn på toaletten
EU:s nya regelverk föreslår att vi ska äta 200 gram färsk kiwi varje dag – ungefär två till tre frukter. Det låter kanske mycket, men enligt den brittiska näringsforskaren Eirini Dimidi vid King’s College är det just den dosen som ger bäst effekt.
“Två eller tre kiwis under dagen, eller åtta till tio katrinplommon, kan göra underverk. Även utan skalet är kiwin full av nyttiga fibrer”, säger hon till BBC.
I Frankrike har man redan tagit budskapet till hjärtat – eller snarare magen. Kiwiförsäljningen har ökat markant under hösten, och dietister rapporterar att frukten blivit det nya samtalsämnet på lunchrestaurangerna. “Folk pratar mindre om matchalatte och mer om fiber”, konstaterar en parisk nutritionist med ett leende.
Från konstipation till konversation
Den franska gastroenterologiska föreningen uppskattar att 16 procent av vuxna och över 30 procent av äldre lider av kronisk förstoppning. För dem kan kiwin bli ett naturligt alternativ till bulkmedel och apoteksdroppar. Och kanske också en oväntad isbrytare på middagen.
“Jag äter tre kiwis om dagen” låter trots allt bättre än “jag tar Movicol till frukost”.
Perfect Weekend Guide: Kiwi, den ludna frukten
• Rekommenderad dos: Två till tre färska kiwis per dag (200 gram).
• Effekt: Förbättrad tarmfunktion tack vare enzymet actinidin och högt fiberinnehåll.
• Alternativ: Åtta till tio katrinplommon – men de är inte lika roliga att lägga upp på Instagram.
Källa: Le HuffPost, BBC, Journal officiel de l’Union européenne, NHS UK.
Vill du läsa mer om trender och restauranger? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Röda Huset i Stockholm kvar bland världens 50 bästa barer och Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Så hög är Sveriges arbetslöshet just nu
Trots de senaste dagarnas ljusglimtar verkar Sveriges arbetslöshet fortsätta bjuda på motstånd. Det har kommit några ljusglimtar. Bland annat fortsätter antalet nya ansökningar om a-kassa att minska i Sverige, nu för tredje månaden i rad. Samtidigt visade Arbetsförmedlingens statistik för september att arbetslösheten har minskat för andra månaden i rad.? Men nu kan SCB slå …
The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn
Efter succén med tv-serien The Bear har Köpenhamn blivit världens nya matmekka – inte bara för gourmander utan också för fans med mobilkameran i högsta hugg. På Hart Bageri köar turister för att knåda samma deg som seriens Marcus, medan Nomas arv fortsätter att dra till sig kockar, influencers och nyfikna matpilgrimer på jakt efter …
Sverige ger mest: Så hamnar EU:s elkris på din faktura
Sverige och Frankrike är de europeiska länder som exporterar mest el. Priset för de andra länderna i EU:s underskott hamnar på din faktura. Sverige delar elmarknad med övriga EU och ett flertal andra länder. Genom ett rörigt system exporteras och importeras el mellan grannländer. Vissa länder ger mer och andra tar mer. Är det vindstilla …
Jätteföretaget i kris: Projekt tappar sin frontfigur
Den interna oron växer hos teknikjätten i Kalifornien när en av nyckelpersonerna bakom deras stora AI-satsning nu väljer att lämna. Flytten till en rivaliserande plattform skapar frågetecken inför den viktiga lanseringen av en efterlängtad funktion som ska modernisera bolagets röstassistent. Talangflykt skapar osäkerhet i Silicon Valley Apple har tappat ännu en ledande profil inom sin …
Så vill svenskarna bo just nu
Det har länge blåst snålt på bostadsmarknaden. Ändå står en sak fast: svenskarnas dröm om villalivet. Vi vet redan att området är den viktigaste faktorn när svenskarna köper bostad. Så har det varit länge.? Annat som är oförändrat är svenskarnas syn på deras grannar, Vaxholms motstånd till hyresrättsbyggande och, såklart: Husdrömmen. Den lever.? Enligt Svensk …