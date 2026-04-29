Barn utan scheman blev starkare – forskningen förklarar varför

Fri lek var träning, inte paus

Psykologen Peter Gray har i flera studier visat att fri lek inte är en bonus i barndomen, utan själva kärnan.

När barn får styra sina egna aktiviteter lär de sig reglera känslor, fatta beslut och förstå konsekvenser. De tränar förhandling, ansvar och initiativförmåga. Kort sagt: de bygger en inre motor.

Det går inte att ersätta med organiserade aktiviteter. Det är olika saker.

Frihet är en risk – men också en investering. (Foto: Canva)

När kontrollen flyttade utanför barnet

Forskning från Jean Twenge visar att barn och unga i allt högre grad upplever att deras liv styrs av yttre faktorer.

Det är en mental förskjutning. Från att känna “jag påverkar” till “jag påverkas”.

Den här förändringen hänger ihop med ökningar i oro och nedstämdhet. Inte som en enkel förklaring, men som en tydlig trend.

När varje timme blev ett projekt

Skiftet kom när barndomen började optimeras. Fler aktiviteter, mer struktur, mer kontroll.

Ambitionen var god. Barn skulle få alla möjligheter.

Men priset blev att de fick färre egna val. Mindre utrymme att misslyckas på egen hand. Mindre erfarenhet av att lösa saker utan instruktion.

Det är som att lära någon simma genom att aldrig släppa taget.

Att ha tråkigt var början på något bättre. (Foto: Canva)

Det barnen fick då – och saknar nu

De som växte upp utan scheman beskriver ofta samma sak: de ägde sin tid.

Det låter trivialt. Det är det inte.

Att själv bestämma vad man gör med en eftermiddag innebär också att man lever med konsekvenserna. Man lär sig vad som funkar, vad som inte gör det och vad man faktiskt tycker är kul.

Det bygger en slags självtillit som inte går att instruera fram.

En obekväm fråga till dagens föräldrar

Ingen seriös forskare säger att allt var bättre förr. Det fanns risker, och vissa barn föll mellan stolarna.

Men frågan kvarstår.

När vi gjorde barndomen tryggare, mer övervakad och mer strukturerad – vad tog vi bort på vägen.

Kanske något så enkelt som friheten att ha tråkigt. Och därmed tvingas göra något åt det.