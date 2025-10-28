Efter VanMoofs konkurs: Här är elcyklarnas Tesla

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Laddar sig själv – nästan

TM-B har två batterialternativ: 10 eller 16 mils räckvidd. Regenerativ bromsning laddar batteriet varje gång du saktar in, precis som i Rivians bilar. En digital skärm på styret visar laddnivå, hastighet och vägbeskrivning.

Och ja, allt styrs förstås via app. Men till skillnad från VanMoof går cykeln att låsa upp även om internet ligger nere. Rivian har nämligen byggt in ett fysiskt låssystem – något holländarna glömde bort i sin iver att digitalisera allt.

Bygg din egen

Den modulära ramen gör att du kan förvandla cykeln efter behov. Vill du ha ett säte för två? Inga problem. Behöver du ett lastfäste för matkassar, barn eller hund? Det finns också. Hela konstruktionen känns mer som en Mac Pro än en Crescent – designad för att kunna byggas om snarare än slängas bort.

Cykeln låser sig automatiskt när du går därifrån, och om någon försöker sno den skickas en notis till din mobil. Via appen kan du dessutom följa cykelns position i realtid. Allt detta samlat i en elegant, matt aluminiumram med futuristiska linjer.

VanMoof (på bilden) drömde om framtiden – Rivian levererar den med skärmsläckare. (Foto: Pressbild)

VanMoof vs Rivian – två världar

VanMoof ville rädda världen från bilar. Rivian vill snarare rädda sina aktieägare från kursras. Det låter cyniskt, men skillnaden märks. Rivian tänker som ett bilföretag: på logistik, batteriprestanda och service.

VanMoof, å andra sidan, gick under av sitt eget formspråk. När deras molnservrar kraschade blev tusentals cyklar oanvändbara. Rivian har tagit till sig lärdomarna och byggt sin TM-B med redundans och robusthet. Den är mer ”Tesla Model 3” än ”hipsterhoj”.

Cykelbanan blir ny elbilsmarknad

Med Rivians intåg på två hjul tar kampen mellan tech- och bilvärlden en ny riktning. Tesla har länge pratat om att lansera en elcykel men aldrig gjort det. Rivian däremot gjorde det – och i en tid då många pendlar kortare sträckor, är marknaden enorm.

Om TM-B håller vad den lovar kan vi mycket väl ha sett början på nästa elbilsboom – fast på cykelbanan.

Cykeln som förvandlar din dagliga pendling till ett rymduppdrag. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Rivian, elcyklarnas Tesla

– Rivian TM-B: modulär elcykel med upp till 160 km räckvidd.

– Pris från 4 500 dollar (ca 50 000 kr).

– Lansering våren 2026 under Rivians e-mobilitetsmärke Also.

– VanMoof gick i konkurs sommaren 2023 men har återlanserats under McLaren-ägda Lavoie.

Källa: TechCrunch, Robb Report, The Verge, Electrive

