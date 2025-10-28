Efter VanMoofs spektakulära konkurs 2023 trodde många att boomen med coola elcyklar hade punkterats för gott. Företaget som ville revolutionera pendlingen med stil, appstyrning och inbyggda larm slutade i teknikstrul, supportkaos och missnöjda kunder som inte ens kunde låsa upp sina cyklar. Men nu rullar elcyklarnas nya Tesla ut ur garaget – från Kalifornien, förstås. Rivians nya TM-B är både snyggare, smartare och – framför allt – mer pålitlig.
Efter VanMoofs konkurs: Här är elcyklarnas Tesla
Från elpickisar till pedaler
Rivian är mest känt för sina lyxiga elbilar som ska tävla med Tesla i den amerikanska premiumklassen. Men i höst lanserade man ett nytt varumärke, Also, med fokus på mindre eldrivna fordon. Kronjuvelen heter TM-B, en elcykel som är lika mycket teknikplattform som transportmedel.
Prislappen ligger på omkring 50 000 kronor, vilket gör den till en livsstilspryl snarare än ett pendlarverktyg. Men den som cyklar till jobbet på en TM-B lär känna sig mer som Tony Stark än som Ture Sventon.
Cykeln har en mjukvarustyrd drivlina kallad ”DreamRide”, som ersätter den klassiska kedjan. Istället tolkar sensorer och algoritmer hur du trampar och översätter det till fart – nästan som en autopilot för cykelbanan. Du kan glida i 32 kilometer i timmen utan att trampa, och nå 45 kilometer i timmen om du gör en insats själv.
Laddar sig själv – nästan
TM-B har två batterialternativ: 10 eller 16 mils räckvidd. Regenerativ bromsning laddar batteriet varje gång du saktar in, precis som i Rivians bilar. En digital skärm på styret visar laddnivå, hastighet och vägbeskrivning.
Och ja, allt styrs förstås via app. Men till skillnad från VanMoof går cykeln att låsa upp även om internet ligger nere. Rivian har nämligen byggt in ett fysiskt låssystem – något holländarna glömde bort i sin iver att digitalisera allt.
Bygg din egen
Den modulära ramen gör att du kan förvandla cykeln efter behov. Vill du ha ett säte för två? Inga problem. Behöver du ett lastfäste för matkassar, barn eller hund? Det finns också. Hela konstruktionen känns mer som en Mac Pro än en Crescent – designad för att kunna byggas om snarare än slängas bort.
Cykeln låser sig automatiskt när du går därifrån, och om någon försöker sno den skickas en notis till din mobil. Via appen kan du dessutom följa cykelns position i realtid. Allt detta samlat i en elegant, matt aluminiumram med futuristiska linjer.
VanMoof vs Rivian – två världar
VanMoof ville rädda världen från bilar. Rivian vill snarare rädda sina aktieägare från kursras. Det låter cyniskt, men skillnaden märks. Rivian tänker som ett bilföretag: på logistik, batteriprestanda och service.
VanMoof, å andra sidan, gick under av sitt eget formspråk. När deras molnservrar kraschade blev tusentals cyklar oanvändbara. Rivian har tagit till sig lärdomarna och byggt sin TM-B med redundans och robusthet. Den är mer ”Tesla Model 3” än ”hipsterhoj”.
Cykelbanan blir ny elbilsmarknad
Med Rivians intåg på två hjul tar kampen mellan tech- och bilvärlden en ny riktning. Tesla har länge pratat om att lansera en elcykel men aldrig gjort det. Rivian däremot gjorde det – och i en tid då många pendlar kortare sträckor, är marknaden enorm.
Om TM-B håller vad den lovar kan vi mycket väl ha sett början på nästa elbilsboom – fast på cykelbanan.
Perfect Weekend Guide: Rivian, elcyklarnas Tesla
– Rivian TM-B: modulär elcykel med upp till 160 km räckvidd.
– Pris från 4 500 dollar (ca 50 000 kr).
– Lansering våren 2026 under Rivians e-mobilitetsmärke Also.
– VanMoof gick i konkurs sommaren 2023 men har återlanserats under McLaren-ägda Lavoie.
Källa: TechCrunch, Robb Report, The Verge, Electrive
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
