Hon skriver om äventyr i ett Europa på väg att gå sönder. Men bakom berättelsen finns verkliga platser som bär historien. I Perfect Weekends serie Magiska platser tar författaren Victoria Larm oss från Bordeauxs vinfält till Venedigs dimma – och vidare till några trygga hållpunkter i Stockholm.
Victoria Larms magiska platser – från Bordeauxs kullar till Venedigs dimma
Victoria Larm skriver inte bara fram berättelser. Hon bygger världar som man vill kliva in i. Hennes nya roman heter Mästaren från Venedig och är en historisk äventyrsroman som utspelar sig 1913. När den legendariske vetenskapsmannen Mästaren från Venedig spårlöst försvinner lämnar han efter sig en bok med en enda sida – en ekvation som sägs avslöja universums innersta väsen. Den rör sig i samma berättartradition som Rosens namn, Parfymen och Vindens skugga: sinnlig, gåtfull och idéburen, med hemligheter, Venedigs labyrintiska stad och övergivna palats. I romanen är det just platserna som bär historien.
Perfect Weekend bokade in en interjvu med Victoria Larm för att få veta mer om boken och författarens magiska platser i Venedig, Bordeaux och förstås Stockholm.
“Det här är en historisk äventyrsroman”, säger hon. “Som en svanesång över det gamla Europa.”
I Perfect Weekend-serien Magiska platser ber vi författare, artister och kreatörer att peka ut de platser som format deras liv och arbete. För Victoria Larm handlar det om landskap som nästan skriver berättelsen själva.
“I mörka tider tror jag verkligen att äventyret som litterär form kan hjälpa oss att hitta en väg framåt. Äventyret manar oss att vara i rörelse, att sikta mot ett mål fast mycket känns ovisst och hotfullt.”
Här är hennes magiska platser:
Saint-Émilion – barndomen på toppen av världen
Allt börjar i Bordeaux. Eller mer exakt i Saint-Émilion, den medeltida vinstaden bland kullarna öster om Bordeaux.
“Det är fruktansvärt kuperat. Höga kullar som stiger mot himlen som grönlysande vulkaner.”
Det är här romanens huvudperson, den nioåriga Jeanne, växer upp. Isolerad, men inte instängd.
“Jag tänkte att det var en perfekt plats att förlägga en barndom till. Ett hus på toppen av en kulle och vågor av vinfält som leder mot Atlanten.”
Det är vackert, men också strategiskt. En plats där ett äventyr kan börja.
“Det finns något väldigt laddat i att låta ett barn växa upp högt ovanför världen. Jeanne ser långt, men hon hålls också gömd där. När hennes mamma arresteras för ett mord hon inte begått och förs till Venedig blir Jeanne den enda i världen som kan ge henne alibi. Men hur ska en nioåring ensam ta sig från Bordeaux till Venedig? Och vem är det egentligen som vill dem illa? Det är där äventyret börjar.”
Markusplatsen – rätt ljus, annars fel
Venedig är bokens andra huvudperson, och Markusplatsen är en av de platser där stadens märkliga blandning av prakt, reliker och kuliss blir som tydligast.
“Man ska gå dit – men inte när alla andra turister är där.”
Hon är tydlig med tajmingen.
“En disig höstmorgon. Lite rå. Lite snygg skräckfilmskänsla.”
Det är inte bara estetiken som lockar.
“Reliker är så konstiga. Markus reliker stals från Alexandria och runt det har man byggt hela platsen.”
Resultatet:
“Det är extremt pråligt. Som en kuliss från Trollflöjten.”
Och just därför passar Markusplatsen hennes romanvärld.
“Venedig är så intressant eftersom staden hela tiden rör sig mellan skönhet och undergång. Allt är praktfullt, men det finns alltid något instabilt under ytan.”
Peggy Guggenheim – passion, konst och kaos
Mitt i Venedig finns en annan historia. Mindre kyrka, mer konst.
“Peggy var kanske den mest karismatiska – och mest alkoholiserade – kvinnan i världen med bäst konstsmak.”
Men också avgörande.
“Hon räddade enormt många verk undan nazisterna.”
Och så den detaljen man inte glömmer:
“Hon hade väldigt många hundar. Det var kaos. Och de var helt inavlade, eftersom alla sprang runt och parade sig med varandra.”
Museet är fortfarande hennes hem. Men nu också ett världsberömt museum.
“Det känns.”
Det hon tycker om med platsen är att den fortfarande bär spår av en människa, inte bara av en samling.
“Det finns ett temperament kvar där. Man känner att någon faktiskt levde där, valde allt, älskade allt, förstörde lite och räddade mycket.”
Osteria Oliva Nera – en paus från vykortet
När Venedig blir för mycket finns en reträtt.
“Om man vill ha en paus från alla labyrinter och människor ska man gå hit.”
Österut, mot Biennaleområdet där den stora konstutställningen äger rum vartannat år. Förr var detta en viktig handelsplats.
“Det var där handeln fortsatte efter att Italien frigjort sig från Österrike.”
Men det är inte historielektionen som lockar.
“Man ska äta en skaldjurslunch.”
För Victoria Larm är det en plats där Venedig får vara lite mindre uppfordrande.
“Man behöver sådana ställen i Venedig. Annars blir staden nästan för mycket. För vacker, för tät, för laddad. Där kan man bara sitta ner och äta något väldigt gott bortom gränderna, bland pinjeträden och medelhavstallarna.”
Lido – där tiden stannat
En båttur bort väntar något helt annat.
“Lido är badstranden. 30–40 minuter från centrum.”
Och känslan:
“Badhytterna ser ut som att de fortfarande är 1930-tal.”
Här bodde Thomas Mann och skrev den berömda romanen Döden i Venedig, som blev en lika berömd film av Luchino Visconti. Filmen förknippas starkt med Gustav Mahlers musik, framför allt adagietto ur femte symfonin. Svensken Björn Andrésen fick spela rollen som världens vackraste pojke.
“Det är lugnare där än inne i Venedig. Det behövs ibland.”
Lido blir nästan Venedigs motsats: samma vatten, samma ljus, men utan samma feber.
Hotel Danieli – utsikt slår mat
Alla vägar leder förr eller senare till Danieli.
“Alla har bott där. Dickens, Wagner.”
“Baren och restaurangen är helt overpriced.”
Men hon stannar ändå.
“Utsikten är den bästa i Venedig.”
Och sammanfattningen:
“Maten är en trea. Men det spelar ingen roll.”
Det är inte maten man kommer dit för, menar hon. Det är positionen i världen.
“Ibland betalar man för att få sitta på exakt rätt plats och titta ut över något som människor har längtat efter i hundratals år. Det är också värt något.”
Stockholm – där livet händer på riktigt
Efter Bordeaux och Venedig landar vi i Stockholm. Mindre dramatik, mer rutin.
Östermalms saluhall: “Det är mitt panic room.”
Här handlar hon allt som behövs till köket. Och gillar de andra som handlar i hallen.
“Jag blir lugn av gamla människor.”
Och planerar framtiden:
“Min aska ska spridas där.”
Sturehof “Det är samma människor som jobbat där sedan jag var 20.”
“Det är något tryggt med att vissa personer och platser består när allt ändras så fort i övrigt.”
Efter Bordeauxs kullar och Venedigs dimma blir Stockholm platsen där vardagen håller ihop allt.
Magiska platser – och varför de behövs
Victoria Larm väljer sina platser med samma precision som hon bygger sina berättelser.
“Jag vill skapa äventyr för vuxna.”
Inte som verklighetsflykt, säger hon, utan som ett sätt att komma närmare livet. Hennes platser är vackra, men aldrig bara vackra. De bär på hemligheter, minnen och faror. De får människor att röra sig.
Det kunde vara mottot för Mästaren från Venedig: att äventyret inte börjar när allt är tryggt, utan när något i människan trotsar rädslan, vågar riskera tryggheten och finner mening på vägen.
