Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Stockholms mest okända krogkung vill in på börsen

En gång stod krögaren själv i dörren. Nu står koncernerna där, ofta med en krogkung i kulissen. Mindre personlighet, mer struktur. Frågan är om det är sämre. Eller bara mer vuxet.

Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.

Christopher Roos, vd och delägare i Gastro Hospitality, driver i dag nio restaurangenheter i Stockholm med omnejd. Eller som han själv uttrycker det: ”tolv olika upplevelser”.

Det låter som en reklambyrå. Det är det inte. Det är restaurangbranschen 2026.

Världens bästa nya restauranger 2026: här är listan som får smaklökarna att boka flyg

Condé Nast Traveller har släppt sin Hot List 2026 över världens bästa nya restauranger. Det är en global meny med wagyu på båt i Tokyo, nigeriansk jollof

Från krögare till koncern

”Vi skapar restaurangmiljöer”, säger Roos till Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i PS Studio.

I dag på landets krogar handlar det inte bara om mat. Det handlar om känsla, tempo och vilken version av dig själv du vill vara en tisdag kväll.

Flaggskeppet är Restaurang Prinsen. Där är inget lämnat åt slumpen. Eller förändring.

”Det är som ett museum”, konstaterar Roos.

Och menar det som en komplimang.

Okända favoriter och nya försök

Alla koncerner har sina skyltfönster. Och sina problembarn.

För Roos är det snarare tvärtom. De mindre kända krogarna är de mest intressanta.

Juno är vår nyaste. Eller Trattoria Sorellina i Uppsala.”

Ambitionen är tydlig: fler gäster, mindre tröskel. Mindre krångel, mer folk.

Det är också logiken bakom namnbytet från Pas d’Art till Bibon.

”Vi vill att fler ska förstå vad vi gör. Det ska kännas folkligt och lättillgängligt.”

Översatt: färre konstpauser, fler bokningar.

Efter krogboomen på Slussen – nu kommer Söderhallarna med nio nya restauranger

Slussen är redan ett gastronomiskt slagfält. Under Guldbron och i Mälarterrassen växer ett nytt krogkluster fram i realtid, där namn som Agrikultur,

Två konkurser senare

Gastro Hospitality har gjort två rekonstruktioner. Det räcker för de flesta.

”Utan pandemin hade det inte hänt”, säger Roos.

Men det är inte hela sanningen. Expansion i fel tempo, finansiering som inte höll. Klassisk restaurangmatte.

Nu gäller något annat.

”Vi måste ha en tydlig riktning. Var ska vi, var är vi och hur tar vi oss dit.”

Det låter som managementkonsult. Men det är också överlevnad.

Slutet för en Stockholmsklassiker

En asiatisk klassiker på Stureplan – eller bara East – är borta.

En krog där halva Stockholm någon gång varit lite för glad. Och ibland träffat någon de senare gift sig med.

”Det var dags att lämna den historien”, säger Roos.

Planen är något nytt till hösten. Vad, vill han inte säga.

Stockholm är fullt av asiatiska koncept. Det räcker inte längre att servera ramen och dim sum. Det måste finnas en idé också.

Nu kan du öppna bar utan kök – Sverige tar ett stort steg mot kontinenten

Sverige har länge haft en ganska speciell idé: vill du sälja alkohol måste du också sälja mat från ett kök. Det är slut med det nu. Från 1 juni 2026

Börsen nästa

Drömmen finns där.

”Jag hoppas att restaurangbranschen får en tydligare plats på börsen.”

Det är en ovanlig tanke i en bransch som traditionellt drivs på känsla och kreditkort.

Men logiken är enkel. Stabilt kassaflöde, starka varumärken, hög igenkänning.

Och, om man lyckas, rätt bra marginaler.

Kvällens tips

När Roos själv får välja blir det italienskt.

Ricordi i Kungsträdgården mitt i Stockholm ett stenkast från NK.

”Ta en pasta, ett glas ripasso och sätt dig i solen.”

Det är inte mer komplicerat än så.

Och kanske är det just där hela branschen landar. Mindre koncept. Mer kväll.

Krogboom i Stockholm – men Slussen är där allt avgörs

Det pågår en krogboom i Stockholm i en takt som får även luttrade krögare att tappa räkningen. Samtidigt stiger priserna, marginalerna pressas och
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Mest lästa i kategorin