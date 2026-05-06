Stockholms mest okända krogkung vill in på börsen

Okända favoriter och nya försök

ANNONS

Alla koncerner har sina skyltfönster. Och sina problembarn.

För Roos är det snarare tvärtom. De mindre kända krogarna är de mest intressanta.

”Juno är vår nyaste. Eller Trattoria Sorellina i Uppsala.”

Ambitionen är tydlig: fler gäster, mindre tröskel. Mindre krångel, mer folk.

Det är också logiken bakom namnbytet från Pas d’Art till Bibon.

”Vi vill att fler ska förstå vad vi gör. Det ska kännas folkligt och lättillgängligt.”

Översatt: färre konstpauser, fler bokningar.

Två konkurser senare

ANNONS

Gastro Hospitality har gjort två rekonstruktioner. Det räcker för de flesta.

”Utan pandemin hade det inte hänt”, säger Roos.

Men det är inte hela sanningen. Expansion i fel tempo, finansiering som inte höll. Klassisk restaurangmatte.

Nu gäller något annat.

”Vi måste ha en tydlig riktning. Var ska vi, var är vi och hur tar vi oss dit.”

Det låter som managementkonsult. Men det är också överlevnad.

Slutet för en Stockholmsklassiker

En asiatisk klassiker på Stureplan – eller bara East – är borta.

En krog där halva Stockholm någon gång varit lite för glad. Och ibland träffat någon de senare gift sig med.

ANNONS

”Det var dags att lämna den historien”, säger Roos.

Planen är något nytt till hösten. Vad, vill han inte säga.

Stockholm är fullt av asiatiska koncept. Det räcker inte längre att servera ramen och dim sum. Det måste finnas en idé också.

Börsen nästa

Drömmen finns där.

”Jag hoppas att restaurangbranschen får en tydligare plats på börsen.”

Det är en ovanlig tanke i en bransch som traditionellt drivs på känsla och kreditkort.

Men logiken är enkel. Stabilt kassaflöde, starka varumärken, hög igenkänning.

ANNONS

Och, om man lyckas, rätt bra marginaler.

Kvällens tips

När Roos själv får välja blir det italienskt.

Ricordi i Kungsträdgården mitt i Stockholm ett stenkast från NK.

”Ta en pasta, ett glas ripasso och sätt dig i solen.”

Det är inte mer komplicerat än så.

Och kanske är det just där hela branschen landar. Mindre koncept. Mer kväll.