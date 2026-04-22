50 liter sprit i vasken – så slår stadens tuffa granskning mot cocktailkulturen

“Vi måste tillämpa de bestämmelser som finns” säger Lotta Persson, områdeschef för tillstånd och tillsyn i Stockholms stad, till Perfect Weekend.

“Vi är en kommunal myndighet… vi ägnar oss åt myndighetsutövning”, säger hon.

Det innebär att följa alkohollagen utan undantag. Pre-batching ska enligt myndigheterna jämställas med sprittillverkning, och för sådan krävs speciella tillstånd. Och speciella lokaler. Alla flaskor som förs in i dessa rum ska bokföras. Och när pre-batchingen är klar, i nya flaskor, bokföras igen.

Bakgrunden till den skärpta tillsynen är enligt Lotta Persson enkel. Inspektörerna såg en ökning av färdigblandade drinkar.

“Då konstaterade vi att då behöver vi börja titta på det lite noggrannare.”

Hon dementerar därmed ryktet att den tuffa granskningen är initierad av stadens rödgröna styre. Stadens politiker har tidigare försökt sätta in käppar i hjulet när det gäller gårdsförsäljning av vin och öl.

“Det här är något som vi har kommit fram till själva”, säger Lotta Persson.

Men konsekvensen är tydlig: det som tidigare passerade under radarn granskas nu systematiskt.

En modern cocktailbar kräver tempo, precision och planering, säger Marcus Östlundh, vd på Hotel Kung Carl. (Foto: Pressbild)

ANNONS

50 liter sprit – rakt i avloppet

På krogsgolvet ser det annorlunda ut. En krögare beskriver hur tillsynen förändrats:

“De har ju varit här och gjort två kontroller… det ledde till att vi fick hälla ut 50 liter sprit”, säger Marcus Östlundh, vd på Hotel Kung Carl vid Stureplan med en stor och populär cocktailbar i bottenplan.

Myndigheten säger att de inte kräver att något ska hällas ut. Men efter en kontroll får man inte servera det som redan är blandat. Man får inte heller ta med sprit från krogen hem, även om man arbetar i baren. Det är oklart om pre-batchad sprit får drickas på en personalfest. Troligen inte. Det är här konflikten blir konkret. Inte i lagboken, utan i diskhon.