Fars dag är inte bara en ursäkt för att köpa en slips eller en flaska whisky. Det är årets bästa anledning att ta ut pappa på stan och bjuda på en riktigt bra middag. Här är åtta ställen i Stockholm där farsan får allt han vill ha – kött, klass och kanske ett glas Barolo.
Här ska du fira fars dag i Stockholm
1. Tennstopet
Sankt Eriksgatan 58, Vasastan
Tennstopet är far i restaurangform. Brunt, tryggt och lika mycket institution som krog. Här har Stockholms män ätit biff Rydberg, rimmat sidfläsk och druckit pilsner sedan Tage Erlanders tid. Servitörerna har västar, gästerna bär slips och stämningen är alltid en blandning av kultur, korv och kavaj. Perfekt för fars dag – här slipper man förklaringar, här vet alla hur man gör. En liten nyhet är att Tennstopet snart börjar med julbord. Det ska du inte missa.
2. Teatergrillen
Nybrogatan 3, Östermalm
En riktig scen för finkrogens finkänsliga fäder. Teatergrillen är som att kliva in i 1950-talets elegantaste salong – mahogny, vinröda soffor och servitörer som går i takt. Här äter man anklever, gravlax och crème brûlée utan ironi. Det är dyrt, ja. Men pappa kommer att prata om den där såsen i månader. Tore Wretman skapade denna klassiker på medeltiden (nästan) som kommer att överleva allt och alla i Stockholms krogliv.
3. AG
Kronobergsgatan 37, Kungsholmen
Om pappa gillar kött – på riktigt – finns bara ett alternativ. AG är templet där entrecôten hänger i egna kylrum och grillarna glöder som små solar. Lokalen ligger i en gammal silverfabrik, stämningen är rå men hjärtlig och listan på viner från Rioja är lika lång som en svensk vinter. Hit går man för att äta, inte för att prata. Det är svårt att hitta hit första gången, men när du väl gjort det blir det en underbar vana.
4. Sperling & Co
Sturegatan 6, Östermalm
Ny favorit bland Stockholms köttälskare. Här möts amerikansk steakhouse-kultur och svensk precision. Krogens ägare, Michael Andersson och Stureplansgruppen, har skapat en vuxen miljö med dova färger, tunga glas och en meny där allt som kan grillas faktiskt grillas.
5. Gondolen
Stadsgården 6, Slussen
Pappa älskar utsikt. Och inget säger “tack för allt” som en middag med vy över hela Stockholm. Gondolen är nyrenoverad, elegant och något mer samtida än förr. Här äter du klassiska rätter i ny kostym, dricker något bubbligt och låter far stirra drömskt ut över staden medan du tar notan. Här har alla från kungen till Olle Ljungström druckit snaps och Gamle dansk. Varning, drick inte för många kungens special.
6. Prinsen
Mäster Samuelsgatan 4, City
Få krogar klarar att vara både folkliga och fina – men Prinsen gör det. Här serveras husman med stil: köttbullar, sjötunga Walewska och en snapslista som kräver GPS. Perfekt för pappor som vill ha trygghet med extra gräddsås. Det är ingen slump att akademiledamoten och författaren Klas Östergren går hit när han är i stan.
7. Rolfs Kök
Tegnérgatan 41, Vasastan
Farsans dröm om att bli bohem lever vidare här. Rolfs Kök är den avslappnade bistron som blev Stockholms mest älskade mellanpris-fine dining när postmodernismen var het. Köttet är perfekt, servicen vänlig och miljön precis lagom stiff. Ta in ett glas rödvin, luta dig tillbaka och låt pappa känna sig som en ung Peter Hammarstedt igen.
8. Pelikan
Blekingegatan 40, Södermalm
Om pappa har mustasch, älskar sill och minns 70-talets Hammarby, då är Pelikan svaret. Här möts öl, köttbullar och karaktär. Servicen är charmigt butter, akustiken omöjlig och stämningen bättre än på nationaldagen. Södermalms författtaren Slas hade ett av sina vardagsrum här.
Så gjorde vi listan: Vi valde krogar med högst betyg på Google, Krogguiden, Thatsup och Tripadvisor – och adderade redaktionens favoriter. Fokus: klassiska miljöer, rejäl mat, god dryck och pappor som gillar när servitören säger “som vanligt?”.
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
