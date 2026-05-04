Efter spritbråket – Moderaterna lovar: inga krogar ska straffas för pre batching

Direkt order: stoppa varningarna

Moderaternas borgmästarkandidat Christofer Fjellner är tydlig med vad som ska hända om han får inflytande. Så här säger i en intervju med Perfect Weekend på Visitadagen på Cirkus i Stockholm:

“Kommer det upp ett ärende där man vill varna eller ta någons tillstånd på grund av att de har infuserat sin egen vaniljvodka… då ska de helt enkelt föreslå att man inte gör det.”

Christofer Fjellner menar att det räcker med några sådana beslut för att förändra hela systemet:

“Skulle tjänstemännen i kommunen efter tre tillfällen upptäcka att deras beslut inte går vidare i den politiska nämnden… då kommer man sluta göra nedslag på det.”

“Tolkar lagen hårdare än vad som är lagligt”

Konflikten handlar inte om lagtexten i sig, utan om hur den används.

“Hur tolkar man alkohollagstiftningen? Jag skulle vilja säga att kommunens tjänstemän tolkar den värre än vad som ens är lagligt.”

Christofer Fjellner pekar på flera exempel där staden enligt honom gått längre än vad lagen kräver – från uteserveringar till gårdsförsäljning.

Pre batching blir i det perspektivet bara ytterligare ett kapitel.

Röda huset i Stockholm är världens 35 bästa cocktailbar. Förberedda drinkar är standard i världens barer, men ifrågasätts i Stockholm.

Cocktailboom möter kommunal försiktighet

Problemet är att Stockholm samtidigt har byggt upp en barscen som faktiskt fungerar internationellt.

“Stockholm har ju verkligen fått en cocktail-scen av världsklass… några av världens bästa cocktailbarer finns nu i Stockholm.”

Men enligt Fjellner håller staden tillbaka utvecklingen:

“Stockholms stad håller ju bokstavligt talat på att döda dom.”

“Som att förbjuda egen buljong”

Hans jämförelse är enkel och ganska träffande:

“Det finns ju ingen bartender med självaktning som skulle säga: ‘Jag köper vaniljvodka…’ Såklart de infuserar sin egen.”

“Det är som att säga till en kock: ‘Du får bara köpa Knorrs buljonger. Du får inte göra din egen buljong.’”

Det är här konflikten landar. Mellan hantverk och regelverk.

Politiken tar tillbaka kontrollen

Tjänstemännen har hävdat att tillsynen inte är politiskt styrd. Det håller inte enligt Moderaterna.

“Varför har vi politiker i tillståndsdelegationen? Det är ju för att göra en rimlighetstolkning.”

Och beskedet är tydligt:

“Det ska inte finnas en enda moderat i tillståndsdelegationen som inte förstår det orimliga.”

