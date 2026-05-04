Stockholms krogbransch har levt med en märklig konflikt det senaste året. Samma metod – pre batching -som används på toppbarer i London och New York har här blivit ett tillsynsärende om alkoholtillverkning.
Efter spritbråket – Moderaterna lovar: inga krogar ska straffas för pre batching
Pre batching – att förbereda drinkar i förväg – har i Stockholm utvecklats till en symbolfråga om hur lagen tolkas. Och hur långt tjänstemännen är beredda att gå.
I en intervju med Perfect Weekend lovar den moderata borgmästarkandidaten Christofer Fjellner att ingen krog i Stockholm ska bli av med sitt tillstånd på grund av pre-batching.
50 liter sprit i vasken
Vi har tidigare berättat om hur Hotell Kung Carl tvingades hälla ut omkring 50 liter sprit efter ett tillsynsbeslut kopplat till just pre batching.
Ett beslut som fick många i branschen att undra vad som egentligen gäller.
För tjänstemännen har svaret varit konsekvent: lagen måste följas. Utan undantag.
Det är där politiken nu går in.
Direkt order: stoppa varningarna
Moderaternas borgmästarkandidat Christofer Fjellner är tydlig med vad som ska hända om han får inflytande. Så här säger i en intervju med Perfect Weekend på Visitadagen på Cirkus i Stockholm:
“Kommer det upp ett ärende där man vill varna eller ta någons tillstånd på grund av att de har infuserat sin egen vaniljvodka… då ska de helt enkelt föreslå att man inte gör det.”
Christofer Fjellner menar att det räcker med några sådana beslut för att förändra hela systemet:
“Skulle tjänstemännen i kommunen efter tre tillfällen upptäcka att deras beslut inte går vidare i den politiska nämnden… då kommer man sluta göra nedslag på det.”
“Tolkar lagen hårdare än vad som är lagligt”
Konflikten handlar inte om lagtexten i sig, utan om hur den används.
“Hur tolkar man alkohollagstiftningen? Jag skulle vilja säga att kommunens tjänstemän tolkar den värre än vad som ens är lagligt.”
Christofer Fjellner pekar på flera exempel där staden enligt honom gått längre än vad lagen kräver – från uteserveringar till gårdsförsäljning.
Pre batching blir i det perspektivet bara ytterligare ett kapitel.
Cocktailboom möter kommunal försiktighet
Problemet är att Stockholm samtidigt har byggt upp en barscen som faktiskt fungerar internationellt.
“Stockholm har ju verkligen fått en cocktail-scen av världsklass… några av världens bästa cocktailbarer finns nu i Stockholm.”
Men enligt Fjellner håller staden tillbaka utvecklingen:
“Stockholms stad håller ju bokstavligt talat på att döda dom.”
“Som att förbjuda egen buljong”
Hans jämförelse är enkel och ganska träffande:
“Det finns ju ingen bartender med självaktning som skulle säga: ‘Jag köper vaniljvodka…’ Såklart de infuserar sin egen.”
“Det är som att säga till en kock: ‘Du får bara köpa Knorrs buljonger. Du får inte göra din egen buljong.’”
Det är här konflikten landar. Mellan hantverk och regelverk.
Politiken tar tillbaka kontrollen
Tjänstemännen har hävdat att tillsynen inte är politiskt styrd. Det håller inte enligt Moderaterna.
“Varför har vi politiker i tillståndsdelegationen? Det är ju för att göra en rimlighetstolkning.”
Och beskedet är tydligt:
“Det ska inte finnas en enda moderat i tillståndsdelegationen som inte förstår det orimliga.”
