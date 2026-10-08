Hongkong har världens bästa bar. Milano har Europas bästa. Sverige har två riktigt bra barer – men ingen lyckades ta sig in bland världens 50 bästa 2026.
Världens bästa barer 2026 – Sverige missar topp 50 med minsta möjliga marginal
Det känns en smula orättvist när vi skriver om barer. Eftersom Tjoget i Stockholm hamnar på plats 51.
Bar Leone bäst i världen igen
The 50 Best Bars 2026 presenterades under en gala i Milano den 7 oktober. Vinnare blev Bar Leone i Hongkong för andra året i rad.
Bakom baren finns italienaren Lorenzo Antinori, och konceptet hämtar inspiration från kvartersbarerna i Rom. Filosofin kallas ”Cocktail Popolari” – folkliga cocktails – där bra service och riktigt välgjorda drinkar är viktigare än rök, eld och bartendergymnastik.
Det låter nästan provocerande sunt.
Tvåa blev Moebius Milano, följd av Alquímico i Cartagena, Bar Us i Bangkok och Line i Aten. Årets lista innehåller barer från 26 städer och 14 nya namn tog sig in bland de 50 bästa.
Sverige blir nummer 51
För svensk del är placeringarna både imponerande och irriterande.
Tjoget i Hornstull hamnar på plats 51.
En enda placering från huvudlistan.
Röda Huset vid Sergels torg återfinns längre ner på plats 83.
Två Stockholmsbarer bland världens hundra bästa är förstås starkt. Ändå är det svårt att inte beklaga att Sverige inte kommer högre.
Särskilt Tjoget har under många år varit en internationell reklampelare för svensk barkultur. Här har man konsekvent kombinerat bra drinkar med en miljö där gästen faktiskt kan tänka sig att stanna hela kvällen, vilket inte alltid är självklart på ambitiösa cocktailbarer.
På årets europeiska lista utsågs dessutom Tjoget till Sveriges bästa bar och placerade sig som nummer 37 i Europa. Röda Huset blev nummer 43.
Svensk bar en hårsmån från världens topp 50
Stockholm fortsätter att vara en stad där det går utmärkt att bli serverad något betydligt mer avancerat än en stor stark. När årets utökade lista över
Röda Huset föll rejält
För Röda Huset är årets världsplacering mer smärtsam.
2025 låg baren på plats 35 i världen. Nu blir det plats 83.
Det betyder inte nödvändigtvis att drinkarna blivit sämre. Den här typen av rankingar bygger på röster från internationella branschexperter och förändras snabbt när nya barer öppnar och resmönster ändras.
Röda Huset har dessutom en profil som sticker ut. Drinkarna byggs i hög grad kring svenska och nordiska råvaror som äpplen, plommon, grädde och örter snarare än importerad citrus och tropiska ingredienser.
Det går alltså fortfarande att beställa en cocktail i Stockholm utan att hela Amazonas behöver medverka.
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London håller ställningarna
London fick tre barer bland de 50 bästa.
Connaught Bar placerade sig högst på plats åtta. Satan’s Whiskers blev nummer 29 och Waltz nummer 32.
Paris och New York fortsätter också att vara starka bardestinationer medan Asien befäster sin position.
Hongkong har fyra barer bland de 50 främsta och världsettan Bar Leone visar dessutom att en modern cocktailbar inte måste kännas som ett laboratorium med spritlicens.
Här är världens tio bästa barer 2026
- Bar Leone, Hongkong
- Moebius Milano, Milano
- Alquímico, Cartagena
- Bar Us, Bangkok
- Line, Aten
- Handshake Speakeasy, Mexico City
- Zest, Seoul
- Connaught Bar, London
- Lady Bee, Lima
- Bar Mauro, Mexico City
Stockholm får alltså nöja sig med plats 51 och 83.
Det är väldigt bra.
Men när nummer 51 heter Tjoget är det också fullt tillåtet att beställa något starkt och muttra lite.
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