Svensk krog rusar på världslistan – slår trestjärniga Frantzén

Det är ett anmärkningsvärt skifte i den svenska restaurangtoppen. Björn Frantzén har länge varit ett av de mest etablerade svenska namnen inom internationell gastronomi, med tre Michelinstjärnor och restauranger även utanför Sverige. Vyn har två stjärnor, men placerar sig nu högre på The World’s 50 Best Restaurants, där drygt 1 100 internationella restaurangexperter röstar fram sina favoriter.

Daniel Berlins återkomst blev en fullträff

När Berlin öppnade Vyn 2023 var det efter några års frånvaro från restaurangvärlden. Hans tidigare restaurang i Skåne-Tranås hade gjort honom till ett av landets mest uppmärksammade kocknamn, men stängdes 2020. Med Vyn valde han en annan miljö: Ett tidigare gårdshotell på Österlen, med utsikt över Östersjön och möjlighet för gästerna att övernatta.

Här har Berlin fortsatt att utveckla sin matlagning kring råvaror från trakten, med nära samarbeten med odlare, jägare och producenter. Menyn följer årstiderna och restaurangbesöket är tänkt som en hel upplevelse, snarare än enbart en middag. Det passar väl in i den gastronomiska utveckling som gjort Österlen till ett alltmer intressant resmål för matälskare.

Redan året efter öppningen fick Vyn två stjärnor i Guide Michelin. Under 2025 tog sig restaurangen för första gången in bland världens 50 bästa, och med årets avancemang har Berlin på kort tid etablerat sig i den internationella restaurangeliten.

Att Vyn nu placerar sig före Frantzén innebär däremot inte att restaurangen har fått fler Michelinstjärnor. Michelin skickar ut anonyma inspektörer som bedömer matlagningen efter sina kriterier. The World’s 50 Best Restaurants bygger på personliga restaurangupplevelser hos en internationell jury, där de röstande ska ha besökt restaurangerna under de senaste 18 månaderna. Två olika sätt att bedöma gastronomi ger här två olika svenska toppnamn.

Frantzén i Stockholm går från plats 38 till 58 på listan. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT

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