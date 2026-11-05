Daniel Berlins restaurang Vyn på Österlen gör ett rejält avancemang på årets lista över världens bästa restauranger. Den tvåstjärniga krogen klättrar 24 placeringar och går om Björn Frantzéns trestjärniga Stockholmsrestaurang. I världstoppen fortsätter Köpenhamn att imponera.
Svensk krog rusar på världslistan – slår trestjärniga Frantzén
Det har tagit Daniel Berlin tre år att föra Vyn i Skillinge till plats 23 på listan över världens bästa restauranger. När årets ranking presenterades i Lima, Peru, stod det klart att Österlenkrogen hade klättrat från plats 47, medan Frantzén i Stockholm gått åt motsatt håll, från plats 38 till 58.
Det är ett anmärkningsvärt skifte i den svenska restaurangtoppen. Björn Frantzén har länge varit ett av de mest etablerade svenska namnen inom internationell gastronomi, med tre Michelinstjärnor och restauranger även utanför Sverige. Vyn har två stjärnor, men placerar sig nu högre på The World’s 50 Best Restaurants, där drygt 1 100 internationella restaurangexperter röstar fram sina favoriter.
Daniel Berlins återkomst blev en fullträff
När Berlin öppnade Vyn 2023 var det efter några års frånvaro från restaurangvärlden. Hans tidigare restaurang i Skåne-Tranås hade gjort honom till ett av landets mest uppmärksammade kocknamn, men stängdes 2020. Med Vyn valde han en annan miljö: Ett tidigare gårdshotell på Österlen, med utsikt över Östersjön och möjlighet för gästerna att övernatta.
Här har Berlin fortsatt att utveckla sin matlagning kring råvaror från trakten, med nära samarbeten med odlare, jägare och producenter. Menyn följer årstiderna och restaurangbesöket är tänkt som en hel upplevelse, snarare än enbart en middag. Det passar väl in i den gastronomiska utveckling som gjort Österlen till ett alltmer intressant resmål för matälskare.
Redan året efter öppningen fick Vyn två stjärnor i Guide Michelin. Under 2025 tog sig restaurangen för första gången in bland världens 50 bästa, och med årets avancemang har Berlin på kort tid etablerat sig i den internationella restaurangeliten.
Att Vyn nu placerar sig före Frantzén innebär däremot inte att restaurangen har fått fler Michelinstjärnor. Michelin skickar ut anonyma inspektörer som bedömer matlagningen efter sina kriterier. The World’s 50 Best Restaurants bygger på personliga restaurangupplevelser hos en internationell jury, där de röstande ska ha besökt restaurangerna under de senaste 18 månaderna. Två olika sätt att bedöma gastronomi ger här två olika svenska toppnamn.
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Världens bästa restaurang ligger i en baskisk by
I den lilla byn Axpe i Baskien ligger Asador Etxebarri, årets etta. Restaurangen drivs av Bittor Arginzoniz, som har ägnat decennier åt att förfina konsten att laga mat över glöd.
Här får elden bestämma mycket av menyn. Fisk och skaldjur, kött och grönsaker tillagas på specialbyggda grillar där höjden över glöden kan justeras med stor precision. Arginzoniz har även utvecklat särskilda redskap för att kunna grilla känsliga råvaror som annars lätt skulle förstöras av värmen. Det är en till synes enkel matlagningsfilosofi som lockar gäster från hela världen till en by långt från de stora restaurangstäderna.
Etxebarri låg tvåa i fjol, men tar nu över förstaplatsen från peruanska Maido. Bakom den baskiska restaurangen följer Gaggan i Bangkok och Alchemist i Köpenhamn.
Världens tio bästa restauranger 2026
|Plats
|Restaurang
|Stad och land
|1
|Asador Etxebarri
|Atxondo, Spanien
|2
|Gaggan
|Bangkok, Thailand
|3
|Alchemist
|Köpenhamn, Danmark
|4
|Quintonil
|Mexico City, Mexiko
|5
|Wing
|Hongkong
|6
|The Chairman
|Hongkong
|7
|Kjolle
|Lima, Peru
|8
|Kadeau
|Köpenhamn, Danmark
|9
|DiverXO
|Madrid, Spanien
|10
|Plénitude
|Paris, Frankrike
Köpenhamn lockar med gastronomi som teater
Köpenhamn har två restauranger bland världens tio främsta. Den högst placerade är Alchemist, där kocken Rasmus Munk har skapat en middagsupplevelse som ligger lika nära scenkonst som traditionell restaurangverksamhet.
Gästerna rör sig genom olika rum och miljöer, medan mat, ljus, ljud och visuella installationer samspelar. Middagen kan pågå i upp till sex timmar och omfattar omkring 50 serveringar, eller impressions som restaurangen själv kallar dem. Rätterna kan dessutom bära på budskap om allt från miljöfrågor till livsmedelsproduktion.
På åttonde plats finns Kadeau, vars historia började på Bornholm. Här är uttrycket mer lågmält, med nordiska råvaror och tekniker som syrning, torkning och konservering. Restaurangen klättrar från plats 41 till åtta, årets största avancemang bland de 50 främsta.
Det danska övertaget märks även längre ned i rankningen. Jordnær hamnar på plats 40 och Koan på plats 57. Danmark har därmed fyra restauranger bland världens 100 bästa, medan Sverige representeras av Vyn och Frantzén.
Nordens bästa restauranger på världslistan
|Plats i världen
|Restaurang
|Stad och land
|3
|Alchemist
|Köpenhamn, Danmark
|8
|Kadeau
|Köpenhamn, Danmark
|23
|Vyn
|Skillinge, Sverige
|40
|Jordnær
|Köpenhamn, Danmark
|57
|Koan
|Köpenhamn, Danmark
|58
|Frantzén
|Stockholm, Sverige
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