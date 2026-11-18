Napolitansk pizza har fått en japansk utmanare. Med omsorgsfullt bearbetade degar, vedeldade ugnar och oväntade smaker har pizzabagare i Tokyo utvecklat en egen stil som nu sprids till USA. I Miami kostar en pizza med rå tonfisk och wasabi över 400 kronor.
Japansk kultpizza tar världen med storm – kostar över 400 kronor
Tokyo har blivit en av världens mest uppmärksammade pizzastäder. I årets upplaga av 50 Top Pizza World placerade sig två restauranger i den japanska huvudstaden bland världens tio främsta: RistoPizza by Napoli sta ca på sjunde plats och The Pizza Bar on 38th på nionde.
Den senare ligger på lyxhotellet Mandarin Oriental och serverar pizza vid en disk med bara åtta platser. Här har den italienska vardagsrätten fått en exklusiv inramning med omakase-inspirerad servering, där gästerna sitter nära pizzabagaren och följer tillagningen. Även Pizzeria Braceria Cesari i Nagoya finns med på världens topp 50-lista.
Från Neapel till Tokyo – och vidare ut i världen
En viktig del av historien om den japanska pizzan börjar 1995, när Susumu Kakinuma öppnade Savoy i Tokyo efter att ha studerat pizzabakning i Neapel. Han experimenterade med degar och gräddningsteknik och utbildade flera av de bagare som senare skulle utveckla egna tolkningar av det italienska hantverket.
En av dem var Tsubasa Tamaki, som efter flera år hos Kakinuma startade eget. Han driver Pizza Studio Tamaki, som under 2026 även etablerat sig i New York. I en intervju beskriver Tamaki hur den japanska pizzan utvecklats från att efterlikna Neapels traditioner till att skapa egna tekniker och smakkombinationer.
Även Los Angeles har blivit en viktig plats för trenden. På Pizzeria Sei arbetar William Joo med en teknik där pizzakanten formas för att få både luftiga och krispiga partier. Salt strös på ugnsgolvet före gräddningen, och italienska råvaror möter japanska smaksättningar. Restaurangen delar femteplatsen i årets internationella pizzarankning.
Degen är den stora hemligheten
Den japanska tolkningen av napolitansk pizza kännetecknas ofta av ett särskilt fokus på degens konsistens och hur den reagerar i ugnen. På flera av de mest uppmärksammade restaurangerna eftersträvas en tunn mitt och en luftig kant med mörka blåsor, krispiga partier och lätt smak av vedrök.
På nyöppnade Royale Pizza Napoletana i Miami Beach har den japanske pizzabagaren Bungo ”Chef Bun” Kaneko, känd från Savoy, tagit sitt hantverk till Florida.
Enligt Time Out Miami har arbetet med degen tagit hundratals timmar. Kockarna har provat olika mjölblandningar och justerat vattnets hårdhet för att efterlikna det mjukare vattnet i Japan. Degen får jäsa i över 30 timmar innan pizzan gräddas vid omkring 425 grader.
Tonfisk och wasabi för över 400 kronor
På Royale kostar en klassisk margherita 27 dollar, omkring 250 kronor. Signaturpizzan Angie Mieux har en betydligt mer japansk prägel med rå tonfisk, mozzarella, gräslök och färsk wasabisås. Priset är 45 dollar, motsvarande drygt 400 kronor.
På menyn finns även en pizza med maitakesvamp, rökt mozzarella, ägg och svart tryffel för 42 dollar, cirka 390 kronor, enligt Secret Miami.
Bakom satsningen står entreprenören Jess Varughese, som också driver den exklusiva medlemsrestaurangen Haiku. På Royale har han valt ett mer avskalat upplägg med beställning vid disk och gemensamma sittplatser. Den exklusiva delen ligger i råvarorna, degen och arbetet vid ugnen.