Den senare ligger på lyxhotellet Mandarin Oriental och serverar pizza vid en disk med bara åtta platser. Här har den italienska vardagsrätten fått en exklusiv inramning med omakase-inspirerad servering, där gästerna sitter nära pizzabagaren och följer tillagningen. Även Pizzeria Braceria Cesari i Nagoya finns med på världens topp 50-lista.

Från Neapel till Tokyo – och vidare ut i världen

En viktig del av historien om den japanska pizzan börjar 1995, när Susumu Kakinuma öppnade Savoy i Tokyo efter att ha studerat pizzabakning i Neapel. Han experimenterade med degar och gräddningsteknik och utbildade flera av de bagare som senare skulle utveckla egna tolkningar av det italienska hantverket.

En av dem var Tsubasa Tamaki, som efter flera år hos Kakinuma startade eget. Han driver Pizza Studio Tamaki, som under 2026 även etablerat sig i New York. I en intervju beskriver Tamaki hur den japanska pizzan utvecklats från att efterlikna Neapels traditioner till att skapa egna tekniker och smakkombinationer.

Även Los Angeles har blivit en viktig plats för trenden. På Pizzeria Sei arbetar William Joo med en teknik där pizzakanten formas för att få både luftiga och krispiga partier. Salt strös på ugnsgolvet före gräddningen, och italienska råvaror möter japanska smaksättningar. Restaurangen delar femteplatsen i årets internationella pizzarankning.