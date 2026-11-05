Vägrade lägga ananas på pizzan – fick sparken

Jag kanske är lite av en italofil, men vissa köksregler känns nästintill heliga. Carbonara behöver till exempel varken grädde eller ärtor, parmesan har inget på en skaldjurspasta att göra och ketchup på pasta kan vi väl också hoppa över.

Men med pizzan är det av någon anledning annorlunda. För mig är den lite som en tom kanvas, med utrymme för betydligt mer kreativitet. Även om jag nog drar gränsen någonstans före kombinationen banan och räkor.

Den italienske kocken Davide Tamburella drar gränsen betydligt tidigare. För honom var ananas på pizza så otänkbart att han vid upprepade tillfällen vägrade servera den omstridda kombinationen. Till slut kostade konflikten honom jobbet på en italiensk restaurang i australiska Brisbane.

En pizzabeställning för över 100 000 kronor

Tamburella hade arbetat på restaurangen La Costa i fyra år när motsättningarna med arbetsgivaren nådde sin kulmen. En kund hade bokat ett privat evenemang där notan skulle landa på mer än 15 000 australiska dollar, motsvarande omkring 100 000 svenska kronor.

Bland önskemålen fanns pizza med skinka och ananas.

Restaurangens chef, Elliot Ingram, ville tillmötesgå gästen. Men Tamburella vägrade. Enligt handlingarna från Australiens arbetsrättsliga instans Fair Work Commission ansåg kocken att ananas på pizza var en förolämpning mot hans italienska kultur och att han därför inte behövde följa arbetsgivarens instruktioner.

Det var långt ifrån första gången frågan kom upp. Under sina fyra år på restaurangen hade han vid tre tillfällen vägrat tillaga pizza med ananas. Han hade även uppmanat sin chef att undersöka hur starkt italienare motsätter sig den tropiska frukten på sin nationalrätt. Ingram var själv ingen större anhängare av ananas på pizza, men menade att restaurangbranschen kräver kompromisser. Dessutom hade skinka och ananas tidigare funnits på La Costas barnmeny.

I Sverige hade Tamburella sannolikt fått en del att invända mot. Enligt en undersökning som Dagens PS Weekend uppmärksammat tycker 53 procent av svenskarna att ananas hör hemma på pizza. Hela 27 procent gillar dessutom banan som topping.