En italiensk kock vägrade lägga ananas på pizzan eftersom han ansåg att det var en förolämpning mot hans matkultur. När en restauranggäst ville ha den förbjudna toppingen blev konflikten med arbetsgivaren allt djupare. Till slut förlorade kocken jobbet, och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd i Australien.
Vägrade lägga ananas på pizzan – fick sparken
När det kommer till matkultur har jag själv svårt för det tunna, blommiga och ofta lite syrliga kaffe som tagit över så många kaféer i Stockholm. Jag vill ha det där mörka, nötiga kaffet som fortfarande smakar kaffe när man häller i en skvätt mjölk. Att acceptera ”blasket” är för mig otänkbart!
Jag kanske är lite av en italofil, men vissa köksregler känns nästintill heliga. Carbonara behöver till exempel varken grädde eller ärtor, parmesan har inget på en skaldjurspasta att göra och ketchup på pasta kan vi väl också hoppa över.
Men med pizzan är det av någon anledning annorlunda. För mig är den lite som en tom kanvas, med utrymme för betydligt mer kreativitet. Även om jag nog drar gränsen någonstans före kombinationen banan och räkor.
Den italienske kocken Davide Tamburella drar gränsen betydligt tidigare. För honom var ananas på pizza så otänkbart att han vid upprepade tillfällen vägrade servera den omstridda kombinationen. Till slut kostade konflikten honom jobbet på en italiensk restaurang i australiska Brisbane.
En pizzabeställning för över 100 000 kronor
Tamburella hade arbetat på restaurangen La Costa i fyra år när motsättningarna med arbetsgivaren nådde sin kulmen. En kund hade bokat ett privat evenemang där notan skulle landa på mer än 15 000 australiska dollar, motsvarande omkring 100 000 svenska kronor.
Bland önskemålen fanns pizza med skinka och ananas.
Restaurangens chef, Elliot Ingram, ville tillmötesgå gästen. Men Tamburella vägrade. Enligt handlingarna från Australiens arbetsrättsliga instans Fair Work Commission ansåg kocken att ananas på pizza var en förolämpning mot hans italienska kultur och att han därför inte behövde följa arbetsgivarens instruktioner.
Det var långt ifrån första gången frågan kom upp. Under sina fyra år på restaurangen hade han vid tre tillfällen vägrat tillaga pizza med ananas. Han hade även uppmanat sin chef att undersöka hur starkt italienare motsätter sig den tropiska frukten på sin nationalrätt. Ingram var själv ingen större anhängare av ananas på pizza, men menade att restaurangbranschen kräver kompromisser. Dessutom hade skinka och ananas tidigare funnits på La Costas barnmeny.
I Sverige hade Tamburella sannolikt fått en del att invända mot. Enligt en undersökning som Dagens PS Weekend uppmärksammat tycker 53 procent av svenskarna att ananas hör hemma på pizza. Hela 27 procent gillar dessutom banan som topping.
Ananasen var inte enda problemet
Den 20 maj 2026 fick Tamburella sparken, två veckor efter ett möte där restaurangledningen hade tagit upp flera problem med hans agerande på arbetsplatsen. Vägran att laga ananaspizza var en av invändningarna, men arbetsgivaren hade också synpunkter på hans språkbruk, hur han kommunicerade med kollegor och hur konflikter hade trappats upp under arbetspassen.
Till BBC har restaurangens företrädare betonat att konflikten handlade om mer än bara en pizzatopping. Tamburella tog ärendet till Fair Work Commission för att bestrida uppsägningen. Men hans ansökan hade kommit in efter den lagstadgade tidsfristen på 21 dagar, och kommissionen ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl att göra ett undantag.
Beslutet, som offentliggjordes den 3 november, innebar därför inte att myndigheten slog fast att arbetsgivaren hade rätt i sak. Frågan om uppsägningen var berättigad prövades aldrig.
Förlorade också chansen till permanent uppehållstillstånd
För Tamburella fick uppsägningen en betydligt större konsekvens än att behöva söka ett nytt jobb. Han hade arbetat i över tre år med en ansökan om permanent uppehållstillstånd i Australien, där arbetsgivaren fungerade som sponsor. När anställningen upphörde kunde restaurangen inte längre stå bakom ansökan. Enligt The Guardian måste kocken nu börja om med processen.
Historien har dessutom en geografisk ironi. Brisbane ligger i Queensland, Australiens stora ananasregion. På Sunshine Coast finns till och med turistattraktionen Big Pineapple, en 16 meter hög ananas som blivit ett lokalt landmärke.
La Costa stängde i juli när hyresavtalet löpte ut. Tamburella har däremot fått ett nytt arbete på en annan italiensk restaurang i Brisbane, där ananas inte finns på pizzamenyn.
Själv tänker jag fortsätta betrakta pizzan som en kanvas för kulinariska utsvävningar. Men jag får erkänna att det finns något sympatiskt med en kock som hellre riskerar jobbet än serverar en Hawaii.
Läs mer: Svensk krog rusar på världslistan – slår trestjärniga Frantzén. Dagens PS