Den 22 oktober öppnar Björn Frantzéns nya grillrestaurang Emberlin på Stureplan 8. På andra sidan gatan ligger redan Stureplansgruppens framgångsrika köttkrog Sperling & Co. Nu får Stockholms mest klassiska krogtorg en ny match om gästerna – och framför allt om de dyrbara stolarna måndag till torsdag. Helgen brukar lösa sig för alla som har tänt i matsalen.
Då öppnar Frantzén på Stureplan – krogkampen om köttet hårdnar
Bokningen är redan öppen. Den 22 oktober tänds grillen på Emberlin, Frantzén Groups nya stora satsning på Stureplan.
Konceptet är tydligt: stor à la carte-meny, grill, bar och en matsal med hög puls. Det är med andra ord inte ännu en liten gastronomisk experimentverkstad med tolv platser och fermenterad kålrabbi. Här ska det säljas middag.
Och framför allt kött.
Björn Frantzén är Sveriges bästa kock – enligt kockarna
Björn Frantzén är framröstad som Sveriges bästa kock av kockarna själva. Dessutom är hans restaurang Frantzén i Stockholm landets bästa restaurang. Björn
Frantzén möter Stureplansgruppen
Placeringen gör öppningen extra intressant.
Mitt emot Emberlin ligger Sperling & Co, Stureplansgruppens stora restaurang som öppnade hösten 2025. Även där står grillat kött och klassisk krogmat i centrum.
När Dagens PS tidigare skrev om konkurrensen på Stockholms restaurangmarknad konstaterade vi att Sperling & Co fått en mycket bra start.
Nu kommer en av Sveriges mest namnkunniga krögare och parkerar på andra sidan gatan.
”Killar älskar kött, svårare än så är det inte”, sade vi då. Och jämför man snittnotor mellan killar och tjejer så vinner oftast män.
Det finns fortfarande anledning att tro att båda restaurangerna kan fungera. Stureplan har mycket trafik, stark köpkraft, hotellgäster, kontor, shopping och ett nattliv som fortsätter långt efter att resten av Stockholm börjat fundera på SL nattbussar.
Men konkurrensen blir betydligt hårdare.
Det är tisdag kväll som räknas
Stockholms restaurangmarknad har vuxit snabbt.
Vid Slussen har flera stora restauranger öppnat det senaste året. Bara Villa Valentina har omkring 600 platser. Söderhallarna öppnar dessutom igen den 23 oktober med ytterligare restauranger.
Samtidigt byggs Stureplan om och flera nya krogsatsningar väntar.
Problemet är inte att fylla restaurangerna fredag och lördag.
”Fredag och lördag är det fullt på alla restauranger. Det är inte då matchen avgörs. Det är tisdag kväll, måndag eftermiddag och torsdag lunch.”
En enkel tumregel är att en restaurangstol helst ska användas tre gånger per dag och att varje gäst behöver spendera åtminstone omkring 500 kronor.
Det blir snabbt stora pengar när restaurangen har hundratals platser.
Stureplan växer igen
Samtidigt händer mer runt själva Stureplan.
Sturehof ska växa kraftigt och området genomgår en omfattande ombyggnad. Fastighetsägarna vill inte bara hyra ut restauranglokaler. Rätt krog fungerar som marknadsföring för hela fastigheten.
Där passar Frantzén Group perfekt.
Björn Frantzén har byggt ett internationellt restaurangimperium med verksamheter långt utanför Sverige. Emberlin blir däremot en betydligt bredare restaurang än hans mest exklusiva projekt.
Det blir också ett intressant test av hur mycket grillat kött ett kvarter faktiskt kan konsumera.
Den 22 oktober börjar svaret komma.
Fakta Perfect Weekend: Emberlin
Emberlin öppnar den 22 oktober 2026 på Stureplan 8 i Stockholm.
Restaurangen drivs av Frantzén Group och beskrivs som en grillrestaurang med stor à la carte-meny, bar och stor matsal.
På andra sidan Stureplan ligger Stureplansgruppens Sperling & Co.
Frantzén världens sjätte bästa restaurang
Restaurang Frantzén i Stockholm klättrar på listan ”Världens 50 bästa restauranger” och belönas nu med en sjätteplats. Men det är dubbelt danskt i topp.