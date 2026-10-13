Då öppnar Frantzén på Stureplan – krogkampen om köttet hårdnar

Det är tisdag kväll som räknas

Stockholms restaurangmarknad har vuxit snabbt.

Vid Slussen har flera stora restauranger öppnat det senaste året. Bara Villa Valentina har omkring 600 platser. Söderhallarna öppnar dessutom igen den 23 oktober med ytterligare restauranger.

Samtidigt byggs Stureplan om och flera nya krogsatsningar väntar.

Problemet är inte att fylla restaurangerna fredag och lördag.

”Fredag och lördag är det fullt på alla restauranger. Det är inte då matchen avgörs. Det är tisdag kväll, måndag eftermiddag och torsdag lunch.”

En enkel tumregel är att en restaurangstol helst ska användas tre gånger per dag och att varje gäst behöver spendera åtminstone omkring 500 kronor.

Det blir snabbt stora pengar när restaurangen har hundratals platser.

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Den 22 oktober öppnar Frantzén Group Emberlin här på Stureplan 8. Då får köttkrogarna på Stureplan ännu en tung spelare. Foto: Viggo Cavling

Stureplan växer igen

Samtidigt händer mer runt själva Stureplan.

Sturehof ska växa kraftigt och området genomgår en omfattande ombyggnad. Fastighetsägarna vill inte bara hyra ut restauranglokaler. Rätt krog fungerar som marknadsföring för hela fastigheten.

Där passar Frantzén Group perfekt.

Björn Frantzén har byggt ett internationellt restaurangimperium med verksamheter långt utanför Sverige. Emberlin blir däremot en betydligt bredare restaurang än hans mest exklusiva projekt.

Det blir också ett intressant test av hur mycket grillat kött ett kvarter faktiskt kan konsumera.

Den 22 oktober börjar svaret komma.

Fakta Perfect Weekend: Emberlin

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Emberlin öppnar den 22 oktober 2026 på Stureplan 8 i Stockholm.

Restaurangen drivs av Frantzén Group och beskrivs som en grillrestaurang med stor à la carte-meny, bar och stor matsal.

Bokningen är öppen.

På andra sidan Stureplan ligger Stureplansgruppens Sperling & Co.